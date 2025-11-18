Le rendement du Canada en matière d’innovation continue de décliner alors que nous vivons des changements sans précédent

OTTAWA, Ontario, 18 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Canada continue d’être à la traîne des pays comparables dans les principaux indicateurs de rendement en matière de science, de technologie et d’innovation (STI). Un nouveau rapport du Conseil des académies canadiennes (CAC) décrit les problèmes considérables auxquels le Canada est confronté et qui pourraient, à terme, menacer la prospérité économique et le niveau de vie du pays.

Un écosystème scientifique, technologique et d’innovation performant est essentiel au bien-être de la population du Canada et à la capacité du pays à être compétitif sur la scène internationale. Devant une crise de la productivité qui s’aggrave, la relation tendue avec son principal partenaire commercial, des dépenses de R-D du secteur privé obstinément faibles et la lenteur de l’adoption de la technologie dans l’ensemble de l’économie, il est plus urgent que jamais d’inverser le faible rendement du Canada sur le plan de l’innovation.

« Nous sommes aux prises avec un important décalage entre notre potentiel et notre rendement, et qui va augmentant, alors que nous sommes à un moment critique de l’histoire de notre pays », déclare Ilse Treurnicht, Ph. D., présidente du comité d’experts. « Sans une action ambitieuse et coordonnée, notre niveau de vie et notre solidarité sociale tant vantés pourraient s’éroder rapidement ».

Le Canada manque de moyens efficaces de soutenir le développement et la commercialisation des technologies qui semblent le plus à même d’améliorer la compétitivité nationale et de produire des bienfaits économiques et sociétaux globaux de grande envergure. Si l’on ne met pas davantage l’accent sur l’adoption de la technologie, sur l’accès à du capital de risque national et sur des interventions pensées pour développer nos forces, l’écosystème de l’innovation du Canada continuera probablement d’être insuffisamment performant. Par conséquent, la capacité de la nation à offrir des soins de santé publics et d’éducation de qualité, de bonnes perspectives d’emploi et un logement abordable sera en péril.

Commandé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), L’état de la science, de la technologie et de l’innovation au Canada 2025 dresse une analyse complète et fondée sur les données des forces et des faiblesses du Canada en matière de science, de technologie et d’innovation et de la façon dont le pays se compare à l’échelle internationale.

Principales constatations :

Les dépenses de R-D sont à la traîne . L’intensité de la R-D au Canada a baissé depuis 2000, tandis que les pays comparables ont augmenté leurs investissements. Les dépenses de R-D des entreprises et du gouvernement sont toutes deux très inférieures à la moyenne de l’OCDE.

. L’intensité de la R-D au Canada a baissé depuis 2000, tandis que les pays comparables ont augmenté leurs investissements. Les dépenses de R-D des entreprises et du gouvernement sont toutes deux très inférieures à la moyenne de l’OCDE. Le secteur de l’enseignement supérieur canadien est un rare point positif . Les universités canadiennes continuent de produire des spécialistes et une recherche de tout premier plan; ils affichent également une collaboration internationale et un impact élevés. Toutefois, cet avantage concurrentiel est menacé et les établissements postsecondaires canadiens ont souvent du mal à soutenir le transfert de technologie vers les nouvelles entreprises.

. Les universités canadiennes continuent de produire des spécialistes et une recherche de tout premier plan; ils affichent également une collaboration internationale et un impact élevés. Toutefois, cet avantage concurrentiel est menacé et les établissements postsecondaires canadiens ont souvent du mal à soutenir le transfert de technologie vers les nouvelles entreprises. Une adoption soutenue de l’intelligence artificielle (IA) pourrait transformer l’écosystème canadien de la STI . Le Canada a joué un rôle de premier plan dans le développement de l’IA, mais il perd du terrain au chapitre de l’adoption et de la commercialisation.

. Le Canada a joué un rôle de premier plan dans le développement de l’IA, mais il perd du terrain au chapitre de l’adoption et de la commercialisation. Malgré ses atouts en recherche, le Canada peine à transformer ses découvertes en succès commerciaux. Le pays manque de grandes entreprises innovantes et se heurte à des obstacles persistants au développement des entreprises en démarrage et à la conservation de la propriété intellectuelle.

Le pays manque de grandes entreprises innovantes et se heurte à des obstacles persistants au développement des entreprises en démarrage et à la conservation de la propriété intellectuelle. Les décideurs politiques au Canada doivent s’y retrouver dans une situation complexe et constamment changeante, malgré des cadres et des indicateurs de rendement cruciaux incomplets et dépassés. L’écosystème de l’innovation est dynamique et peut se transformer rapidement; il exige donc des interventions plus souples et constamment évolutives, qui nécessitent des renseignements à jour pour les évaluer.



« La série de rapports que le CAC a publiés sur ce sujet ces vingt dernières années dépeint un pays qui excelle dans la recherche, mais ne parvient pas à conserver la valeur de ses innovations », explique Tijs Creutzberg, président-directeur général du CAC. « Compte tenu de l’ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, il est essentiel de disposer d’informations à jour sur le rendement des écosystèmes de recherche et d’innovation du Canada afin de pouvoir prendre des décisions judicieuses, qui permettront au pays de maintenir sa prospérité ».

