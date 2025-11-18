Azimut identifie de l’or visible dans 11 forages sur la Zone Rosa Projet Wabamisk, Baie James, Québec

LONGUEUIL, Québec, 18 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) annonce que son programme initial de forage au diamant vient d’être complété sur la Zone Rosa (« Rosa »), située sur la Propriété Wabamisk (la « Propriété »), détenue à 100% par la Société, dans la région Eeyou Istchee Baie James (« Baie James ») au Québec, Canada.

Ce premier programme de forage, prévu pour 1 500 m, a finalement plus que doublé avec 3 633 m en 26 trous suite à des observations visuelles encourageantes. Les résultats d'analyse sont en attente. En fonction des résultats, Azimut étendra de manière significative son programme de forage au début de l’an prochain. Deux foreuses, ainsi qu'un camp d'exploration pleinement opérationnel, sont déjà positionnés sur la Propriété.

La présence d’or visible dans plus de 40% des trous forés à ce jour est géométriquement corrélée avec un corridor d’affleurements aurifères orienté est-ouest reconnu sur 700 m de long, et avec plusieurs anomalies de polarisation provoquée (« PP ») identifiées sur une distance minimale de 1,4 km.

La Zone Rosa, découverte par prospection au cours de l’été, est ouverte dans toutes les directions et localisée à environ 15 km à l’ouest de la Zone Fortin (antimoine-or) également située sur la Propriété (voir communiqués de presse du 29 septembre 2025i et du 28 août 2025ii).

FAITS SAILLANTS (voir figures 1 à 5, tableau 1, photos 1 à 9)

11 des 26 forages réalisés présentent de l'or visible (« VG ») associé à un réseau de veines de quartz centimétriques à décamétriques et à des roches encaissantes métasédimentaires.





associé à un réseau de veines de quartz centimétriques à décamétriques et à des roches encaissantes métasédimentaires. Les nouvelles observations de VG ont été faites comme suit :



Forage WR25-17: VG à 74,49 m

Forage WR25-22: VG de 87,15 m à 87,36 m; et 91,85 m Forage WR25-23: VG de 147,55 m à 147,6 m; et de 147,72 à 148,76 m Forage WR25-24: VG à 71,73 m; 73,79 m; et 83,9 m Forage WR25-25a: VG de 142,79 m à 142,86 m Forage WR25-26: Fortement minéralisé. VG à 73,3 m; 73,47 m; 73,53 m; 74,54 m; 91,1 m; de

104,36 m à 104,43 m; de 105,45 m à 105,52 m; 106,78 m; 107,31 m; et 109,36 m



Les occurrences de VG suivantes ont déjà été rapportées (voir communiqué de presse du 28 octobre 2025 iii ) :



Forage WR25-02: VG à 57,07 m

Forage WR25-03: VG à 35,6 m, 35,8 m, de 42,1 m à 42,2 m, et 44,06 m Forage WR25-05: VG à 17,5 m Forage WR25-06: VG à 7,9 m Forage WR25-07: VG à 25,75 m





) : Considérées ensemble, ces occurrences d’or visible en forage définissent de façon préliminaire une enveloppe orientée est-ouest de 200 m de long par 100 m de large . Tous les trous présentant du VG ont été forés vers le nord à -45 ou -50 degrés (voir la localisation des trous sur la figure 5 et les coordonnées au tableau 1).





. Tous les trous présentant du VG ont été forés vers le nord à -45 ou -50 degrés (voir la localisation des trous sur la figure 5 et les coordonnées au tableau 1). Sujet à confirmation par les résultats d'analyse en attente, ces observations apparaissent cohérentes avec les résultats aurifères récemment divulgués provenant de rainures en surface, notamment:



23,0 g/t Au sur 3,0 m (intervalle ouvert), incluant 45,8 g/t Au sur 1,0 m et 21,2 g/t Au sur 1,0 m

3,79 g/t Au sur 2,0 m 30,17 g/t Au sur 4,0 m (intervalle ouvert), incluant 111,5 g/t Au sur 1,0 m et 7,54 g/t Au sur 1,0 m 9,29 g/t Au sur 5,0 m, incluant 40,8 g/t Au sur 1,0 m 1,39 g/t Au sur 3,0 m 93,9 g/t Au sur 0,35 m







Zone Rosa – Description préliminaire

Minéralisation et altérations



Système de veines de quartz cisaillées avec des sulfures disséminés (pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite, arsénopyrite) en faible quantité, variant de moins de 2% à 5%, présents dans les veines et les roches encaissantes altérées, avec localement des textures bréchiques. Or visible, incluant de l'or grossier, associé à des veines de quartz, observé à plus de 10 emplacements en surface dans un secteur de 300 m de long. Nombreux résultats en or à haute teneur (voir communiqués du 29 septembre 2025 et 28 octobre 2025). Altération caractérisée par de la tourmaline et chlorite, principalement en bordure des veines de quartz.





Géométrie



Affleurements minéralisés sur 700 m de long selon une direction est-ouest, supportés par les données de terrain et magnétiques, avec des résultats aurifères à haute teneur sur 300 m de long; la zone est ouverte dans toutes les directions. Les résultats du levé PP suggèrent maintenant une extension minimale de 1,4 km. Le cisaillement associé aux veines indique une épaisseur minimale de 5 à 15 m ; les épaisseurs ne sont pas encore entièrement définies, les résultats des analyses étant encore attendus. Fort pendage vers le sud. Définition préliminaire d'un second trend aurifère subparallèle de 300 m de long, situé à environ 120 m au sud de Rosa, qui n’a pu être caractérisé avec le levé PP du fait de sa localisation près d’une ligne de rivage. Ce levé PP sera étendu durant la saison hivernale.





Contexte géologique



Ceinture de roches vertes archéennes de la sous-province volcano-plutonique de La Grande, proche de la limite tectono-métamorphique avec la sous-province métasédimentaire d'Opinaca. Système de veines de quartz cisaillées (veines de cisaillement et veines d'extension) encaissées dans des roches métasédimentaires.







A propos de la Propriété Wabamisk

Wabamisk est détenu à 100% par Azimut et comprend 673 claims couvrant 356 km². La propriété adjacente Wabamisk Est (205 claims, 108,5 km2) a été optionnée à Rio Tinto pour son potentiel en lithium. Ensemble, les projets Wabamisk et Wabamisk Est offrent une position stratégique de 51 km de long couvrant l'une des ceintures les plus prospectives de la région de la Baie James.

Wabamisk est situé à 13 km à l'est de la propriété Clearwater (Fury Gold Mines), à 42 km au nord-est du gisement de lithium Whabouchi (Rio Tinto – Nemaska Lithium) et à 70 km au sud de la mine d'or Éléonore (Dhilmar Ltd). Des lignes électriques majeures traversent ou passent à proximité de l'extrémité est de la Propriété. La route du Nord passe à 37 km au sud du projet. La communauté la plus proche est Nemaska, une municipalité Crie située à 55 km au sud-ouest.

Contrat de forage, protocoles analytiques et gestion du projet

Nouchimi – Forages RJLL Inc. de Rouyn-Noranda, Québec, effectue les forages avec un diamètre de carotte NQ.

Les échantillons sciés de demi-carottes de forage, de rainure et de roche (grabs) sont envoyés aux Laboratoires ALS à Val d’Or ou Montréal (Québec), où l’or est analysé par pyroanalyse avec absorption atomique et fini gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Les échantillons sont aussi analysés pour une suite de 48 éléments par ICP. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ conformes aux normes de l'industrie pour ses programmes de forage et de prospection. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d’échantillons de forages sont insérés dans tous les envois pour analyse.

Le projet est placé sous la direction d’Alain Cayer (géologue), Directeur de Projets chez Azimut.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut dans les figures supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium. Azimut avance en parallèle plusieurs projets à fort potentiel :

Wabamisk (100% Azimut): Zone Fortin (antimoine-or): les résultats en attente pour 7 forages seront communiqués dès leur réception; Zone Rosa (or) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente.

(100% Azimut): (antimoine-or): les résultats en attente pour 7 forages seront communiqués dès leur réception; (or) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente. Elmer (100% Azimut): gîte d’or Patwon au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées iv ) ; étude d’orientation interne (scoping study) en cours; évaluation sur le terrain du secteur récemment acquis K2.

(100% Azimut): au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ) ; étude d’orientation interne (scoping study) en cours; évaluation sur le terrain du secteur récemment acquis K2. Wabamisk Est (option Rio Tinto) : Lithos Nord et Sud (lithium) : évaluation de terrain exhaustive en cours avant les forages.

(option Rio Tinto) : (lithium) : évaluation de terrain exhaustive en cours avant les forages. Kukamas (option KGHM) : Zone Perseus (nickel-cuivre-EGP) : forages complétés, les résultats en attente seront communiqués dès leur réception.





La Société détient également une position importante dans un district lithinifère émergent avec la découverte de Galinée, un projet en coentreprise avec SOQUEM.

Azimut met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, Agnico Eagle Mines Limited et Centerra Gold Inc., qui détiennent respectivement environ 11% et 9,9% des actions émises et en circulation de la Société.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, Président et Chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015 - Fax: (450) 646-3045

Jonathan Rosset, Vice-Président Développement corporatif

Tel: (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats de forages sur la Propriété Wabamisk. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l’emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s’attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l’impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d’intérêt, l’imprécision des estimations de réserves, la récupération de l’or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l’augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses incluant la COVID-19, et l’incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d’autres risques liés au développement et à l’exploitation. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s’appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR+ pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

