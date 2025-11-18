MT Højgaard Holding A/S: Enemærke & Petersen skal renovere Frederiksholm Karré 8

MT Højgaard Holdings forretningsenhed Enemærke & Petersen har gennem Byggepartnerskabet &os indgået aftale med Boligselskabet AKB, København om en større renoveringsopgave af boligafdelingen Frederiksholm Karré 8 i Københavns Sydhavn. Projektet gennemføres i totalentreprise med en samlet værdi på 237 mio. kr. og indledes med projektering fra november 2025 til april 2026, hvorefter renoveringsarbejderne løber frem til aflevering i 4. kvartal 2029. Kontrakten er betinget af opnåelse af skema B-tilsagn fra Københavns Kommune.

Renoveringen er en helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden og omfatter blandt andet sammenlægning af mindre boliger, etablering af nye tagboliger, modernisering af køkkener, nye badeværelser, nye altaner, renovering af murværk samt VVS- og el-installationer. 191 af 231 lejlighederne i bebyggelsen vil blive gennemgående renoveret, mens installationer udskiftes i de øvrige.

”Vi ser meget frem til at samarbejde med Boligselskabet AKB, København og vores gode partnere i Byggepartnerskabet &os om at modernisere bebyggelsen på Karré 8 med kvalitetsløsninger og skabe de bedste rammer for beboerne. Vi har gode erfaringer fra andre større helhedsrenoveringer, hvor vi lægger vægt på inddragelse og god dialog med beboere og øvrige involverede parter,” siger Partnerskabschef Johnni Andersen fra Enemærke & Petersen.

Ordren påvirker ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2025, som uændret er en omsætning på 10-10,5 mia. kr. og et driftsresultat (EBIT) på 400-450 mio. kr. Ordren bekræfter Enemærke & Petersens stærke position inden for projekter i flerårige byggepartnerskaber og andre samarbejdsformer.

Enemærke & Petersen er p.t. i gang med ca. 40 renoveringsprojekter for almene boligselskaber, inklusive opgaver i de flerårige byggepartnerskaber med boligorganisationerne Civica og KAB, som administrerer AKB, København. Deltagerne i Byggepartnerskabet &os er Enemærke & Petersen, JJW Arkitekter, SWECO, SLA Architects og Norconsult.

