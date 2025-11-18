Conscio Technologies fait évoluer l’interface de sa solution Sensiwave

Conscio technologies, pionnier et leader français de la sensibilisation à la cybersécurité, continue d’innover et annonce le lancement d’une nouvelle interface de sa solution Saas Sensiwave.

Avec Sensiwave, Conscio Technologies offre une solution complète, capable de combiner pédagogie, performance technique et gestion simplifiée des campagnes de sensibilisation. Une infrastructure pensée pour accompagner les entreprises dans leur démarche de cybersécurité, tout en garantissant une disponibilité sans faille.

Pour une expérience utilisateur optimisée et enrichie

La nouvelle interface de Sensiwave a été développée pour permettre à ses utilisateurs de lancer des campagnes en quelques clics : Sensiwave est une interface intuitive qui combine simplicité d’usage, intelligence artificielle et suivi complet des résultats pour les campagnes de sensibilisation et les tests phishing.

Dans ce contexte, la nouvelle interface proposée permet désormais d’accéder aux bénéfices suivants :

Une UX au design épuré.

La création de templates d’emails de phishing générés par IA.

La possibilité de lancer une campagne en quelques clics via des modèles.

Une interface claire et synthétique pour une gestion efficace.

L’accès à une bibliothèque de modèles et historique de courriers accessibles en un instant.

L’accès complet aux rapports et statistiques pour mesurer ses résultats.

Une interface qui s’adapte à ses besoins.

La disponibilité d’un mode nuit (ergonomie et respect de l’environnement).

Une vidéo de présentation est disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=ubc360qSGfE

Morgane SROKA, Directrice commerciale de Conscio Technologies « Cette évolution forte de l’interface de Sensiwave avec l’intégration de nouvelles fonctions à haute valeur ajoutée telle que la génération par l’ IA et l’accès à de nouvelles statistiques va offrir à nos clients de nombreux bénéfices au service d’une gestion toujours plus simple et pertinente de leurs campagnes de sensibilisation pour une culture digitale responsable. Notre solution se positionne indiscutablement comme l’une des plus complètes du marché et permet de piloter efficacement et depuis un point unique toutes ses opérations en quelques clics et sans complexité. »