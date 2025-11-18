Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Industry gaasielektrijaama ehitushanke võitis Baran International Ltd ja Baran Group Ltd ühispakkumine

Täna, 18. Novembril 2025, sõlmisid Enefit Industry ja Baran International Ltd ning Baran Group Ltd võtmed-kätte hankelepingu 100-megavatise vesinikuvõimekusega soojuselektrijaama rajamiseks. Hanke maksumus on 100 miljonit eurot.

Narva lähistele rajatav gaasielektrijaam hakkab tarnima elektrivõrku kuni 100 MW elektrienergiat ja 85 MW soojust Narva soojusvõrku. Jaam hakkab töötama peamiselt maagaasil või biometaanil ja võimaldab kütusena kasutada kuni 25% vesinikku.

Järgmise sammuna algab elektrijaama projekteerimine. Ehituseks läheb indikatiivselt järgmise aasta sügisel. Elektrijaam on planeeritud valmima 2028. aastal ja see plaanitakse rajada Eleringi välja kuulutatud sagedusreservi hanke vastu.

