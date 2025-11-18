Ålandsbanken Abp

Börsmeddelande

18.11.2025 kl. 14.55 EET

Ålandsbanken Abp överväger emission av masskuldebrev i form av primärkapitaltillskott (Additional Tier 1)



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL PERSONER SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATTA I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGRA ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA MEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ATT SÄLJA ELLER FÖRVÄRVA DE VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS HÄR.

Ålandsbanken Abp (”Ålandsbanken”) överväger emission av skuldebrev med rörlig ränta i form av primärkapitaltillskott (Additional Tier 1) (”Masskuldebrev”). Masskuldebreven har evig löptid och Ålandsbanken kan under vissa omständigheter och i enlighet med villkoren för Masskuldebreven utnyttja sin rätt att lösa in eller återköpa Masskuldebreven. Den planerade emissionsvolymen för Masskuldebreven är cirka 300 000 000 SEK. Emissionen av Masskuldebreven förväntas äga rum inom en snar framtid med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Nordea Bank Abp agerar som huvudarrangör för emissionen av Masskuldebreven.

ÅLANDSBANKEN ABP

Ulf Bäckström

Head of Treasury

e-post: ulf.backstrom@alandsbanken.fi

tel. +358 20 429 3684

Viktigt meddelande

Informationen häri får inte publiceras eller distribueras, varken i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land eller under sådana omständigheter där publicering eller distribuering skulle utgöra brott mot tillämpliga lagar. Informationen häri utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en begäran om anbud att köpa, och det ska inte heller ske någon försäljning av Masskuldebrev i en sådan jurisdiktion där ett sådant erbjudande, begäran eller försäljning skulle utgöra brott mot tillämpliga lagar före registrering eller före undantag från registreringsskyldigheten eller annat godkännande i enlighet med värdepappersmarknadsregleringen i sådan jurisdiktion erhållits.

Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. Masskuldebreven har inte och kommer inte att registreras i enlighet med USA:s värdepapperslag från 1933 i dess ändrade lydelse (United States Securities Act of 1933) (”USA:s värdepapperslag”) eller i enlighet med några tillämpliga delstatliga värdepapperslagar i USA och får inte erbjudas, säljas, pantsättas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, inom USA eller till någon medborgare av USA eller till förmån för denne eller för dennes räkning (såsom dessa termer definieras i Regulation S i USA:s värdepapperslag) förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag enligt USA:s värdepapperslag eller i en transaktion på vilken registreringsskyldigheten enligt USA:s värdepapperslag inte är tillämplig.

Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande av Masskuldebrev till allmänheten i Storbritannien. Inget prospekt har eller kommer att godkännas i Storbritannien avseende Masskuldebreven. Följaktligen är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till personer i Storbritannien under omständigheter där bestämmelserna i paragraf 21(1) av lagen om finansiella tjänster och marknader från år 2000 (Financial Services and Markets Act) i dess ändrade lydelse inte är tillämpliga och riktar sig endast till personer i Storbritannien som (a) har professionell erfarenhet av investeringar enligt vad avses i artikel 19(5) i bestämmelsen från år 2005 (”Bestämmelsen”) i lagen om finansiella tjänster och marknader från år 2000 (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion), eller (b) personer enligt punkterna (a)-(d) i Artikel 49(2) i Bestämmelsen, eller andra personer, till vilka dokumentet lagligen kan kommuniceras (alla ovannämnda personer tillsammans, ”relevanta personer”). Denna kommunikation är endast riktad till de relevanta personerna, och personer som inte är relevanta personer bör inte agera enligt eller förlita sig på denna kommunikation eller dess innehåll.