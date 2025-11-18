TrueCommerce styrker sit globale produkt til e-fakturering: Udvidet adgang og egenskaber muliggør international overholdelse af reglerne

KØBENHAVN, Danmark og PITTSBURGH, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, en global leverandør af løsninger til forsyningskæde- og handelspartnerkonnektivitet, integration og flerkanalsløsninger, udvider sit tilbud inden for e-fakturering for at hjælpe organisationer med at overholde nationale og internationale krav med forbedret overholdelse og procespålidelighed.

TrueCommerce støtter virksomheder i omstillingen til overholdelse af lovgivningen med en fuldt integreret global e-faktureringsløsning, der kombinerer overholdelse af lovgivningen, tekniske standarder og procesautomatisering. Ved at digitalisere fakturaarbejdsgange kan virksomheder øge effektiviteten, reducere omkostningerne og minimere fejl, samtidig med at de sikrer løbende overholdelse af lokale og internationale regler uanset land, format eller ERP-system.

Global certificering og international rækkevidde

Som godkendt PEPPOL Access Point udvider TrueCommerce sin globale rækkevidde for at levere sikker, standardiseret elektronisk dokumentudveksling. De er for nylig blevet et akkrediteret Access Point i Australien, New Zealand og Japan. De søger også aktivt yderligere akkrediteringer i Malaysia og Singapore. Via PEPPOL-netværket kan virksomheder problemfrit sende fakturaer og andre virksomhedsdokumenter til offentlige myndigheder og forretningspartnere i flere lande baseret på den opdaterede Peppol BIS 3.0-standard samt det nyligt kortlagte Peppol PINT-format, herunder relevante nationale udvidelser.

TrueCommerce fortsætter med at udvide sit Peppol-netværk til at dække nye lande og standarder, hvilket lægger grundlaget for en fremtidssikret, globalt forbundet e-faktureringsstrategi.

Udvidede CTC-egenskaber til international overholdelse

TrueCommerce har også udvidet sine CTC-funktionaliteter (Continuous Transaction Controls) i Saudi-Arabien, Malaysia og Italien, og Mexico følger snart efter. Dette giver virksomhederne mulighed for bedre at administrere deres internationale transaktioners overholdelse uden yderligere integration eller administrativt arbejde.

Mere effektive processer gennem dynamisk partnerregistrering

Med sin nye dynamiske partneroprettelsesfunktion forenkler TrueCommerce registreringen af nye handelspartnere. Tidligere skulle hver ny partner konfigureres manuelt (herunder id'er, formater og kommunikationskanaler). Nu registrerer systemet automatisk, om en partner er en del af et offentligt netværk såsom PEPPOL, og konfigurerer forbindelsen på få minutter.

Dette giver virksomheder mulighed for at sende og modtage elektroniske dokumenter hurtigt uden forsinkelser i opsætningen og med større effektivitet. Resultatet: hurtigere processer, færre fejl og fleksibilitet til at tilpasse fakturahåndteringen til voksende krav og strukturer.

Forberedt til kommende europæiske regler

Med disse innovationer bekræfter TrueCommerce sit fokus på løbende at udvikle sine løsninger til e-fakturering. Virksomheden forbereder sig allerede på nye krav om digital fakturering, der træder i kraft i Belgien, Kroatien, Polen og Frankrig i løbet af 2026.

"Kravet om e-fakturering markerer begyndelsen på en ny æra af digital overholdelse for virksomheder på tværs af forskellige lande," siger Gustav Lantz, produktchef for e-fakturering og Continuous Transaction Controls (CTC) hos TrueCommerce. "Med vores udvidede adgang og egenskaber giver vi organisationer større tryghed i forhold til at administrere deres faktureringsprocesser og overholdelse effektivt, og vi sætter dem i stand til lettere at opfylde fremtidige lovkrav."

Om TrueCommerce

Hos TrueCommerce giver vi virksomheder mulighed for at forbedre effektiviteten af deres forsyningskæde og skabe bedre forretningsresultater. Gennem en enkelt forbindelse til vores højtydende globale forsyningskædenetværk modtager virksomheder mere end blot EDI; de får adgang til et fuldt integreret netværk, der forbinder deres kunder, leverandører, logistikpartnere og interne systemer. Vores cloud-baserede, fuldt administrerede tjenester hjælper virksomheder med at opnå end-to-end-styring i forsyningskæden, strømlinet levering og forenklet drift. Vores e-faktureringsløsning sørger for, at virksomheder med datterselskaber i hele Europa og resten af verden kan overholde lokale krav, når de sender elektroniske fakturaer. Med mere end 30 års ekspertise og betroede partnerskaber hjælper TrueCommerce virksomheder med at nå deres reelle forsyningskædepotentiale i dag, mens vi forbereder dem til fremtiden med vores integrationsuafhængige netværk. Det er grunden til, at tusindvis af virksomheder – fra små og mellemstore virksomheder til de globale Fortune 100, på tværs af forskellige brancher – stoler på os. Du kan læse mere på www.truecommerce.com.

TrueCommerce er et varemærke tilhørende True Commerce, Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.