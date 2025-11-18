TrueCommerce stärkt sein globales E-Invoicing-Produkt: Erweiterter Zugang und neue Funktionen ermöglichen internationale Compliance

MÜNCHEN, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Was in vielen Ländern bereits zum Standard gehört, gewinnt nun auch in Deutschland an Fahrt: Mit der Einführung der E-Rechnungspflicht wurde hierzulande der erste große Schritt in Richtung digitaler Rechnungsprozesse eingeleitet. Seit dem 1. Januar 2025 müssen Unternehmen in Deutschland elektronische Rechnungen empfangen und verarbeiten können.

In den kommenden Jahren folgen weitere Schritte in Richtung Digitalisierung: Auch die Ausstellung von E-Rechnungen wird ab 2027 verpflichtend, für kleinere Unternehmen spätestens ab 2028. Diese Entwicklung macht deutlich: Die elektronische Rechnungsstellung entwickelt sich zwingend zum zentralen Bestandteil moderner Unternehmensprozesse. Gleichzeitig verschärfen zahlreiche Märkte weltweit ihre Anforderungen an die elektronische Rechnungsstellung sowie an die steuerkonforme Berichterstattung.

TrueCommerce, ein globaler Anbieter für Supply-Chain- und Handelspartner-Konnektivität, Integration und Omnichannel-Lösungen, unterstützt Unternehmen bei diesem Wandel mit einer vollständig integrierten, globalen E-Rechnungslösung, die rechtliche Anforderungen, technische Standards und Prozessautomatisierung vereint. Durch die Digitalisierung des Rechnungsprozesses können Unternehmen ihre Effizienz steigern, Kosten senken und Fehlerquellen reduzieren. Gleichzeitig ermöglicht TrueCommerce mit seiner Lösung, dass lokale und internationale Vorgaben jederzeit eingehalten werden – unabhängig vom jeweiligen Land, Format oder ERP-System. Mit den jetzt verfügbaren zusätzlichen Funktionen erweitert TrueCommerce sein Angebot, um Unternehmen bei der Einhaltung nationaler und internationaler Vorgaben zu unterstützen. Ziel ist das Erreichen hoher Compliance und Prozesssicherheit.

Globale Zertifizierung und internationale Reichweite

Als zugelassener PEPPOL-Access-Point erweitert TrueCommerce seine globale Reichweite, um einen sicheren und standardisierten elektronischen Dokumentenaustausch bereitzustellen. Kürzlich wurde das Unternehmen als Access-Point in Australien, Neuseeland und Japan akkreditiert. Weitere Akkreditierungen in Malaysia und Singapur werden aktiv vorangetrieben. Über das PEPPOL-Netzwerk können Unternehmen Rechnungen und andere Geschäftsdokumente nahtlos an Behörden und Handelspartner in zahlreichen Ländern übermitteln – auf Basis des aktualisierten Peppol BIS 3.0-Standards sowie des neu abgebildeten Peppol PINT-Formats, inklusive relevanter nationaler Erweiterungen.

TrueCommerce erweitert sein Peppol-Netz kontinuierlich auf weitere Länder und Standards und schafft damit eine zukunftssichere, global vernetzte E-Invoicing-Strategie.

Erweiterte CTC-Funktionalitäten für internationale Compliance

TrueCommerce hat zudem seine Continuous-Transaction-Controls-(CTC)-Fähigkeiten in Saudi-Arabien, Malaysia und Italien erweitert; Mexiko folgt in Kürze. Dies ermöglicht Unternehmen, ihre internationale Transaktions-Compliance besser zu steuern – ohne zusätzlichen Integrations- oder Verwaltungsaufwand.

Effizientere Prozesse durch dynamische Partneranbindung

Mit der neuen Funktion zur dynamischen Partnererstellung vereinfacht TrueCommerce außerdem ab sofort die Anbindung neuer Geschäftspartner. Während bislang neue Partner manuell eingerichtet werden mussten (mit individuellen IDs, Formaten und Kommunikationskanälen), erkennt das System jetzt automatisch, ob ein neuer Geschäftspartner Teil eines öffentlichen Netzwerks wie PEPPOL ist und konfiguriert so die Verbindung in kürzester Zeit. Unternehmen können dadurch elektronische Dokumente schnell an neue Partner senden oder von ihnen empfangen, ohne zusätzlichen Einrichtungsaufwand und mit größerer Effizienz. So lassen sich Prozesse beschleunigen und mögliche Fehlerquellen reduzieren, während Unternehmen gleichzeitig dabei unterstützt werden, ihre Rechnungsabwicklung flexibel an wachsende Anforderungen und Strukturen anzupassen.

Mit diesen Neuerungen unterstreicht TrueCommerce seinen Anspruch, seine E-Rechnungs-Lösungen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Bereits jetzt bereitet sich das Unternehmen auf geplante gesetzliche Vorgaben für die digitale Rechnungsstellung in Belgien, Kroatien, Polen und Frankreich vor, die im Laufe des Jahres 2026 in Kraft treten sollen. Damit unterstützt TrueCommerce Unternehmen dabei, ihre Rechnungsprozesse langfristig international compliant und zukunftssicher aufzustellen.

„Die E-Rechnungspflicht markierte für deutsche Unternehmen den Beginn einer neuen Ära der digitalen Compliance“, sagt Gustav Lantz, Product Manager for E-Invoicing & Continuous Transaction Controls (CTC) bei TrueCommerce. „Mit unseren neuen Zertifizierungen und Funktionen geben wir Unternehmen mehr Sicherheit, ihre Rechnungsprozesse und Compliance effizient zu steuern – und versetzen sie zugleich in die Lage, künftige gesetzliche Anforderungen einfacher zu erfüllen.“

Hier erfahren Sie mehr über die E-Rechnungslösung von TrueCommerce und wie sie Ihrem Unternehmen nutzen kann: https://www.truecommerce.com/de/e-rechnung-in-deutschland/

