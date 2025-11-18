Gestion de placements Mawer Ltée nommée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2026

CALGARY, Alberta, 18 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion de placements Mawer Ltée (« Mawer ») est honorée de figurer de nouveau parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2026. Ce prix national reflète l’engagement soutenu de Mawer à favoriser un milieu de travail résilient et axé sur le personnel, soit un environnement qui s’adapte au changement et qui investit dans ses employés, même dans un contexte en constante évolution.

« Nous sommes fiers d’être nommés parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour une troisième année consécutive », a déclaré Audra Campbell, chef des ressources humaines chez Mawer. « Cette reconnaissance confirme notre engagement à écouter nos employés, à investir dans leur perfectionnement et à veiller à ce qu’ils se sentent confiants et soutenus, et ce, peu importe l’environnement extérieur. »

Mawer a été sélectionnée pour son engagement constant envers le bien-être de ses employés, le perfectionnement professionnel de ces derniers et son engagement communautaire, notamment :

Santé et bien-être : Avantages sociaux complets, ressources solides en santé mentale et généreux complément de congé parental.

Équilibre travail-vie personnelle : Modalités de travail hybride flexibles et politique de vacances ouverte.

Croissance des employés : Allocation annuelle de 5 000 $ pour l’apprentissage et nombreuses possibilités de perfectionnement professionnel.

Sécurité financière : Rémunération concurrentielle et accent sur le bien-être financier à long terme.

Engagement communautaire : Culture de générosité, ce qui inclut un programme de jumelage des dons des employés, jusqu’à concurrence de 3 000 $ par année.

Comme l’a souligné Mediacorp Canada Inc., organisateur du concours des 100 meilleurs employeurs au Canada, les lauréats de cette année se distinguent par leur engagement à soutenir leurs employés en période d’incertitude et à investir dans les talents pour gagner un avantage à long terme. Mawer demeure axée sur le recrutement et la rétention des meilleurs talents, sur l’amélioration du bien-être de ses employés et sur le développement des compétences nécessaires pour prospérer dans un monde en mutation.

« Cette reconnaissance nous motive à poursuivre nos efforts pour offrir un milieu de travail où les employés peuvent évoluer, innover et avoir un impact significatif », a ajouté Mme Campbell.

À propos de Gestion de placements Mawer Investment Ltée

Fondée en 1974, Mawer est une société de placement indépendante qui gère des actifs pour le compte d’investisseurs institutionnels et individuels dans toutes les grandes catégories d’actifs. Pour plus d’informations, visitez www.mawer.com.

À propos des 100 meilleurs employeurs au Canada

Maintenant à sa 26e édition, le palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada est une compétition éditoriale qui reconnaît les organisations offrant des programmes de ressources humaines exceptionnels et des politiques de milieu de travail avant-gardistes. Les employeurs sont évalués selon huit critères : milieu de travail; atmosphère et vie sociale; avantages en matière de santé, de finances et de famille; vacances et congés; communications avec les employés; gestion du rendement; formation et perfectionnement des compétences; et engagement communautaire. Pour plus d’informations, visitez www.canadastop100.com.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter :

Joanna Crozier

Responsable, communications et marketing institutionnel

+1 (403) 267-1964

jcrozier@mawer.com