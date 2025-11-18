Keskisuomalainen Oyj on solminut pitkäaikaisen rahoitussopimuksen

Keskisuomalainen Oyj, muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot, pörssitiedote, 18.11.2025 klo 15.30

Keskisuomalainen Oyj on tänään 18.11.2025 sopinut marraskuussa 2026 erääntyvän rahoituksensa uudelleenjärjestelystä. Yhtiö on solminut 55 miljoonan euron suuruisen rahoitussopimuksen OP Yrityspankki Oyj:n kanssa. Marraskuun 2025 aikana toteutettavalla järjestelyllä korvataan nykyinen 48 miljoonan euron rahoitussopimus sekä vahvistetaan Keskisuomalainen-konsernin rahoitusasemaa. Uudella rahoitusjärjestelyllä on 36 kuukauden maturiteetti sisältäen 12 kuukauden jatko-option ja sen jälkeen toisen 12 kuukauden jatko-option.

Sopimus sisältää taloudellisia kovenantteja, jotka perustuvat Keskisuomalainen Oyj:n nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen sekä omavaraisuusasteeseen.

”Rahoituksen uudelleenjärjestely vahvistaa Keskisuomalainen Oyj:n rahoitusasemaa ja tukee strategian toteuttamista”, toteaa Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

