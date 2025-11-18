Datavault AI Menandatangani Perjanjian Layanan Tokenisasi Senilai Jutaan Dolar dengan Triton Geothermal untuk Memberikan Peluang Pendapatan yang Signifikan

PHILADELPHIA, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN – Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT), penyedia monetisasi data, pemberian kredensial, keterlibatan digital, dan teknologi tokenisasi aset dunia-nyata (RWA), mengumumkan bahwa pihaknya telah menandatangani Perjanjian Layanan Tokenisasi dengan Triton Geothermal LLC (“Triton”), yang berkantor pusat di Houston, Texas, penyedia energi utama dunia. Triton adalah perusahaan energi panas bumi dasar siklus penuh yang dapat menyediakan energi listrik andal setiap waktu.

Berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut, Datavault AI akan menerima biaya tokenisasi hingga $8.000.000 yang berkaitan dengan perkiraan penawaran token digital dengan proyeksi nilai kotor sekitar $125.000.000. Perjanjian ini juga mengatur agar Datavault AI dapat menerima keuntungan partisipasi berkelanjutan yang setara dengan lima persen dari semua biaya transaksi token digital yang didapatkan oleh Triton setelah penawaran tersebut. Perjanjian ini mewakili peluang komersial yang signifikan bagi bisnis tokenisasi RWA Datavault AI dan mendukung tujuan strategis perusahaan untuk memperluas pendapatan berulang dalam pasar aset digital dengan peraturan ketat.

Penawaran token digital ini ditujukan untuk mendukung pengembangan aset produksi energi panas bumi Triton. Lokasi ekstraksi awal Triton terletak di reservoir panas bumi yang awalnya divalidasi melalui program penelitian United States Department of Energy (DOE). Sumber daya yang mendasarinya didasarkan pada reservoir besar yang terverifikasi secara independen yang mengandung volume cairan panas bumi melimpah dan dapat dipulihkan serta pengembangan yang didukung secara komersial yang mencakup program multitahun dengan beragam fasilitas pembangkit listrik dasar terjadwal di Amerika Serikat. Validasi reservoir panas bumi teknis independen oleh DOE dan penilaian pasar oleh Triton telah diselesaikan guna menentukan kelayakan ekonomi untuk sumber daya tersebut dan menyampaikan dasar aset yang mendasari token tersebut.

Datavault AI Berfungsi sebagai Penyedia Teknologi Eksklusif

Datavault AI telah dinobatkan sebagai penyedia teknologi eksklusif untuk tokenisasi portofolio energi panas bumi terbarukan saat ini dan berkelanjutan milik Triton selagi perusahaan tersebut terus memperbesar dan memperluas operasi ke depannya. Reservoir yang lebih besar dan riwayat data pengeboran menyarankan adanya pengembangan jangka panjang dengan beberapa pembangkit listrik tenaga panas bumi. Karakteristik ini menetapkan dasar valuasi yang kuat untuk struktur tokenisasi. Tanggung jawab Triton meliputi konfigurasi dan penerapan kerangka kontrak cerdas, pemberian fasilitas pembuatan token, dan administrasi pengendalian-nonpenahanan untuk pelaksanaan teknis berdasarkan protokol tokenisasi berhak milik dan pengembangan proyek Datavault AI.

Sebelum penerbitan, token digital akan didukung oleh valuasi independen yang dapat diterima oleh kedua pihak. Distribusi token dapat dilakukan melalui upaya atau penawaran terdaftar, tunduk pada peraturan keamanan yang berlaku di yurisdiksi yang relevan.

Menurut Direktur Eksekutif Triton, Pietro Castelli, “Penggunaan platform Datavault AI diperkirakan akan meningkatkan transparansi, kepatuhan, dan pengendalian operasional tokenisasi aset energi terbarukan.”

Direktur Pemasaran dan Peneliti Utama Datavault AI untuk Proyek Kerja Sama Strategis dengan Brookhaven National Laboratory Department of Energy A.S., Sonia Choi, menyatakan “Ini merupakan momen yang berkesan bagi kami. Bukan hanya merefleksikan pertumbuhan yang mapan dari pekerjaan kami dalam tokenisasi RWA, tetapi juga menunjukkan cara aset digital dunia nyata dapat memberikan dukungan yang berarti bagi inisiatif energi terbarukan. Kami bersemangat untuk memulainya dan beralih ke fase selanjutnya bersama.”

Direktur Eksekutif dan pendiri Datavault AI, Nathaniel Bradley, mengatakan, “Panas bumi adalah salah satu dari segelintir sumber energi terbarukan alami, dan memiliki posisi yang unik untuk menjadi solusi utama dalam perkembangan sistem energi canggih dan infrastruktur yang didorong AI. Peluang ini menunjukkan kelayakan integrasi aset digital terstruktur dengan program pengembangan energi terbarukan untuk mempercepat produksi energi di Amerika Serikat.”

Datavault AI mengantisipasi bahwa perjanjian tokenisasi tambahan dengan sifat yang serupa akan membentuk komponen yang semakin besar dalam basis pendapatannya seiring dengan terus berkembangnya partisipasi institusional dan kejelasan peraturan di sektor aset digital.

Tentang Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) memimpin dalam pengalaman data, valuasi, dan monetasi aset yang berbasis AI dalam lingkungan Web 3.0. Platform berbasis cloud Perusahaan ini menyediakan berbagai solusi komprehensif dengan fokus pada kolaborasi dalam Divisi Ilmu Akustika dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustika Datavault AI meliputi teknologi berpaten WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® serta teknologi transmisi suara HD nirkabel multisaluran dan spasial dasar pertama di industri dengan KI yang mencakup timing audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multisaluran. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kecanggihan Web 3.0 dan komputasi berkinerja tinggi untuk menyediakan solusi untuk persepsi data berbasis pengalaman, valuasi, dan monetisasi aman. Platform berbasis cloud Datavault AI menyediakan solusi komprehensif yang melayani berbagai industri, yang meliputi pemberian lisensi perangkat lunak HPC untuk olahraga & hiburan, acara & tempat acara, bioteknologi, edukasi, teknologi finansial, real estat, perawatan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) mewujudkan Kembaran Digital, pelisensian nama, gambar, dan kemiripan (NIL) dengan melampirkan objek yang ada di dunia nyata secara aman ke objek metadata yang tidak dapat diubah, sehingga menumbuhkan AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran, dan pemantauan periklanan. Perusahaan ini berkantor pusat di Philadelphia, PA. Pelajari selengkapnya tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini mengandung "pernyataan berwawasan ke depan" (dalam pengertian Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995, sebagaimana diubah, dan undang-undang sekuritas lainnya) tentang Datavault AI Inc. (“Datavault AI” atau “Perusahaan”) dan industrinya yang melibatkan risiko serta ketidakpastian. Dalam beberapa kasus, Anda dapat mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan karena mengandung kata-kata, seperti "mungkin," "akan," "seharusnya," "mengharapkan, "merencanakan," mengantisipasi," "dapat," "berniat," "menargetkan," "memproyeksikan," "merenungkan," "meyakini," "memperkirakan," "memprediksi," "berpotensi," "tujuan," "sasaran," "berusaha," "kemungkinan," atau "melanjutkan" atau bentuk negatif dari kata-kata ini atau istilah atau ungkapan serupa lainnya yang berkaitan dengan harapan, strategi, rencana, atau niat Perusahaan. Tidak adanya kata-kata ini bukan berarti pernyataan tersebut tidak berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut, termasuk pernyataan terkait peristiwa di masa depan, pendapatan yang diharapkan dari Perjanjian Layanan Tokenisasi dengan Triton, termasuk penawaran Token Digital yang diantisipasi dan partisipasi biaya transaksi di masa depan, kemampuan Datavault AI untuk menerapkan dan menskalakan teknologi tokenisasinya, harapan Datavault AI bahwa keterlibatan yang serupa dengan Triton akan menjadi komponen yang semakin besar pada basis pendapatannya, potensi pengembangan penawaran aset digital yang didukung panas bumi atau sumber daya lainnya, penerimaan pasar atas aset tokenisasi, proses valuasi yang diharapkan, dan komersialisasi solusi RWA Datavault AI yang lebih luas, tentu didasarkan pada perkiraan dan asumsi yang, meskipun dianggap wajar oleh Perusahaan dan manajemennya, pada dasarnya tidak pasti. Pembaca diperingatkan untuk tidak bergantung pada hal-hal ini dan pernyataan berwawasan ke depan lainnya yang tercantum di sini.

Hasil aktual mungkin berbeda secara material dari ditunjukkan oleh pernyataan berwawasan ke depan ini sebagai hasil dari berbagai risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut ini: perubahan ekonomi, pasar, atau persyaratan regulasi, risiko terkait penyelesaian, ukuran, waktu, atau keberhasilan penawaran Token Digital yang diusulkan; kemampuan Triton untuk menyelesaikan aktivitas pendanaan dan pengembangan proyeknya; kemampuan Datavault AI untuk melaksanakan layanan yang dijelaskan dalam perjanjian dengan Triton; ketidakpastian terkait metodologi valuasi dan laporan pihak ketiga; risiko terkait kerangka regulasi yang terus berubah yang berlaku untuk aset tokenisasi; risiko terkait pengembangan dan integrasi teknologi; serta risiko dan ketidakpastian lainnya sebagaimana yang dijelaskan secara lengkap dalam pengajuan Datavault AI kepada Securities and Exchange Commission ("SEC") A.S., termasuk Laporan Tahunannya pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, dan pengajuan lain yang dibuat Datavault AI dari waktu ke waktu kepada SEC, yang tersedia di situs web SEC di www.sec.gov, dan dapat menyebabkan hasil aktual yang berbeda dari yang diharapkan.

Pernyataan berwawasan ke dapan yang dibuat dalam siaran pers ini hanya terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal pernyataan ini dibuat. Datavault AI tidak memliki kewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan yang dibuat dalam siaran pers ini untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan setelah tanggal siaran pers ini atau untuk mencerminkan informasi baru atau terjadinya peristiwa yang tidak diantisipasi, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Datavault AI mungkin tidak benar-benar mewujudkan rencana, niat, atau harapan yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan, dan Anda tidak seharusnya bergantung pada pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Pernyataan berwawasan ke depan Datavault AI tidak mencerminkan dampak potensial pada akuisisi, merger, disposisi, usaha patungan, atau investasi di masa depan yang mungkin dilakukannya.

Komunikasi Perusahaan:

IBN

Austin, Texas

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 Office

Editor@InvestorBrandNetwork.com

Pertanyaan dari Media:

marketing@dvlt.ai

Komunikasi Perusahaan

IBN

Austin, Texas

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 Kantor

Editor@InvestorBrandNetwork.com