データボルトAI (Datavault AI)、トライトン・ジオサーマル (Triton Geothermal) と数百万ドル (数億円) 規模のトークン化サービス契約を締結し、大きな収益機会を提供

フィラデルフィア発, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IBN経由 – データ収益化、認証、デジタルエンゲージメント、リアル-ワールドアセット (RWA) トークン化技術のプロバイダーであるデータボルトAI (NASDAQ: DVLT) は、世界のエネルギー首都であるテキサス州ヒューストンに本社を構えるトライトン・ジオサーマル (Triton Geothermal LLC、以下「トライトン」) とトークン化サービス契約を締結したことを発表した。 トライトンは、24時間365日安定した電力供給が可能なフルサイクルのベースロード地熱エネルギー企業である。

本契約の条件に基づき、データボルトAIは、総額約1億2,500万ドル (約194億円) と予測されるデジタルトークン発行に関連するトークン化手数料として、最大800万ドル (約12億円) を受け取る。 また本契約では、発行後トライトンが徴収する全デジタルトークン取引手数料の5%に相当する継続参加料をデータボルトAIが取得することが規定されている。 本契約は、データボルトAIのRWAトークン化事業にとって重要な商機であり、規制対象となっているデジタル資産市場における継続的収益を拡大するという同社の戦略的目標を支援するものである。

本デジタルトークン発行は、トライトンの地熱エネルギー生産資産の開発を支援することを目的としている。 トライトンの当初の採掘場所は、米国エネルギー省 (Department of Energy、以下「DOE」) のリサーチプログラムを通じて当初検証された、既知の地熱貯留層内に位置している。 基盤となる資源は、回収可能な地熱流体が大量に含まれる独立検証済みの大規模な貯留層と、米国内で多数のベースロード発電所施設が予定されている複数年にわたるプログラムとして実施される商業的に支援された開発に基づいている。 資源の経済的実現可能性を判断し、トークンの基礎となる資産基盤を明確化するため、DOEによる独立した地熱貯留層の技術的検証と、トライトンによる市場評価が完了している。

データボルトAI、独占技術プロバイダとして参画

データボルトAIは、トライトンが将来の事業拡大・拡張を継続する中、同社の現行および進行中の再生可能地熱エネルギーポートフォリオのトークン化における独占技術プロバイダに任命された。 より広範な貯留層データと過去の掘削データは、複数の地熱発電所を伴う長期開発を示唆している。 これらの特性は、トークン化構造に対する強固な評価基盤を確立する。 トライトンの責任範囲には、スマート契約フレームワークの構成・展開、トークン生成の促進、データボルトAI独自のトークン化プロトコルに基づく技術的実行のためのノン-カストディアルコントロールの管理、ならびにプロジェクト開発が含まれる。

発行前に、デジタルトークンは双方が承認できる独立評価によってサポートされる。 トークンの分配は、該当する管轄区域で適用される証券規制に従い、免除対象または登録済み商品を通じて行われる可能性がある。

トライトンの最高経営責任者ピエトロ・カステッリ (Pietro Castelli) は次のように述べている。「データボルトAIのプラットフォームを活用することで、トークン化された再生可能エネルギー資産の透明性、コンプライアンス、運用管理が強化される見込みです。」

データボルトAIの最高マーケティング責任者であり、米国エネルギー省のブルックヘブン国立研究所 (Brookhaven National Laboratory) との戦略的パートナーシッププロジェクトの主任研究員であるソニア・チョイ (Sonia Choi) は次のように述べている。「当社にとって心躍る時が到来しました。 RWAトークン化における当社の取り組みの成熟度の高まりを反映しているだけでなく、リアルワールドデジタル資産が再生可能エネルギーの取り組みをいかに有意義にサポートできるかを示しています。 当社では、この次のフェーズを共に前進させることに、大きな活力を感じています。」

データボルトAIの最高経営責任者兼共同創設者であるナサニエル・ブラッドリー (Nathaniel Bradley) は次のように述べている。「地熱は、ごく少数の天然再生可能エネルギー源の一つであり、先進的なエネルギーシステムとAI駆動型インフラの発展において、重要なソリューションとなる独自の立場にあります。 この機会は、米国におけるエネルギー生産を加速させるために、構造化されたデジタル資産と再生可能エネルギー開発プログラムを統合する実行可能性を示しています。」

データボルトAIは、デジタル資産セクターにおける機関投資家の参加と規制の明確化が進むに伴い、同様な性質を持つ追加のトークン化契約が、同社の収益基盤においてますます大きな割合を占めるようになることを予想している。

データボルトAIについて

データボルトAI (Datavault AI™) (NASDAQ: DVLT) は、Web 3.0環境において、AI主導のデータ体験、資産の価値評価および収益化の分野を牽引している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門とデータサイエンス部門の協調を重視した包括的なソリューションを提供している。 データボルトAIの音響科学部門では、WiSA®、ADIO®、スメリアン (Sumerian®) の特許技術を備え、業界初の空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送に関する基盤技術を提供しており、音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を有している。 データサイエンス部門は、Web 3.0および高性能コンピューティングの力を活用し、体験型データ知覚、価値評価および安全な収益化のためのソリューションを提供している。 データボルトAIのクラウドベース・プラットフォームは、スポーツ&エンターテインメント、イベント&会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどを含む複数産業に対応し、HPCソフトウェアライセンスの供与を通じて包括的なソリューションを提供している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®) (IDE) は、現実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータオブジェクトに安全に紐づけることで、デジタルツインおよび名前・画像・肖像 (name, image and likeness) (NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進する。 データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) による自動化、サードパーティ統合、詳細な分析とデータ、マーケティングの自動化、広告モニタリングを提供している。 同社の本社はペンシルベニア州フィラデルフィアに所在する。 データボルトAIの詳細については、www.dvlt.ai を参照されたい。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、データボルトAI Inc. (Datavault AI Inc.) (以下「データボルトAI」または「同社」) およびその業界についてのリスクや不確実性が伴われる (1995年米国証券民事訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (改正を含む)) およびその他の証券法の意義の範囲内の)「将来の見通しに関する記述」が含まれている。 将来の見通しに関する記述は、一部の場合では「可能性がある」、「かもしれない」、「するであろう」、「する」、「すべきである」、「期待する」、「計画する」、「予想する」、「する可能性がある」、「意図する」、「目標とする」、「予測する」、「検討する」、「信じる」、「推定する」、「予期する」、「潜在的な」、「目標」、「目的」、「求める」、「可能性が高い」、または「継続する」といった言葉、これらの否定形、または同社の期待、戦略、計画、もしくは意図に関する類似の用語もしくは表現によって識別できることがある。 これらの言葉が含まれていなくても、記述が将来の見通しに関するものではないとは限らない。 このような将来に関する見通しを含む記述には、将来の出来事、トライトンとのトークン化サービス契約から期待される収益 (予想されるデジタルトークン発行および将来の取引手数料参加を含む)、データボルトAIがトークン化技術の導入および拡張を行う能力、トライトンとの契約と同様の案件により同社の収益基盤に占める割合が上がるという同社の期待、地熱またはその他の資源担保型デジタル資産商品の開発の可能性、トークン化資産の市場での受け入れ、予想される評価プロセス、ならびにデータボルトAIのRWAソリューションのより広範な商用化に関する記述が含まれ、いずれも同社の経営陣が合理的と判断した推定および仮定に基づくものであるが、本質的に不確実性が伴われる。 読者は、本資料に記載されているこれらのおよびその他の将来に関する見通しに関する記述に過度に依拠されないよう注意されたい。

実際の結果は、以下の事項を含む (ただしこれらに限定されない) 様々なリスクおよび不確実性により、これらの将来に関する見通しに関する記述で示された内容と大きく異なる可能性がある: 経済、市場または規制環境の変化、提案中のデジタルトークン発行の完了、規模、時期、または成功に関するリスク、トライトンが資金調達およびプロジェクト開発活動を完了する能力、データボルトAIがトライトンとの契約に記載されたサービスを遂行する能力、評価手法および第三者報告書に関する不確実性、トークン化資産に適用される進化する規制枠組みに関するリスク、技術開発および統合に関連するリスク、ならびにデータボルトAIが米国証券取引委員会 (Securities and Exchange Commission、以下「SEC」) に提出した、2024年12月31日終了年度に関するフォーム10-K年次報告書を含めた書類およびSECに随時提出し、SECのウェブサイト (www.sec.gov) で閲覧可能なその他の書類に詳細に記載されているその他のリスクおよび不確実性で、実際の結果が予想と異なる原因となり得る事項。

本プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、当該記述が行われた時点での事象のみに関連するものである。 データボルトAIは、法令で義務付けられている場合を除き、本プレスリリースの日付以降の事象や状況、新たな情報、予期せぬ事象の発生を反映するよう、本プレスリリースにおける将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わない。 データボルトAIは、将来の見通しに関する記述で開示された計画、意図または期待を実際に達成しない可能性があり、かかる将来の見通しに関する記述には過度の信頼を置かないようにされたい。 データボルトAIの将来の見通しに関する記述は、将来的に実施される可能性のある買収、合併、売却、合弁事業、または投資による潜在的な影響を反映するものではない。

コーポレートコミュニケーション (Corporate Communications):

IBN

テキサス州オースティン

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 オフィス

Editor@InvestorBrandNetwork.com

