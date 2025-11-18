Datavault AI Tandatangani Perjanjian Perkhidmatan Tokenisasi Bernilai Berbilion Dolar Dengan Triton Geothermal Bagi Menjana Peluang Hasil Yang Signifikan

PHILADELPHIA, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN – Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT), penyedia teknologi pengewangan data, pengesahan kredensial, penglibatan digital serta tokenisasi -aset dunia sebenar (RWA), mengumumkan bahawa syarikat telah memeterai Perjanjian Perkhidmatan Tokenisasi dengan Triton Geothermal LLC (“Triton”), yang beribu pejabat di Houston, Texas, pusat tenaga dunia. Triton ialah syarikat tenaga geoterma beban asas kitar penuh yang membekalkan elektrik boleh dipercayai 24/7.

Di bawah terma perjanjian tersebut, Datavault AI akan menerima sehingga USD 8,000,000 dalam bentuk yuran tokenisasi yang dikaitkan dengan tawaran token digital yang dijangka mempunyai nilai kasar sekitar USD 125,000,000. Perjanjian ini turut memperuntukkan penyertaan berterusan kepada Datavault AI bersamaan dengan lima peratus daripada semua yuran transaksi token digital yang dikutip oleh Triton selepas tawaran tersebut. Kerjasama ini mewakili peluang komersial yang signifikan bagi perniagaan tokenisasi aset dunia sebenar (RWA) Datavault AI serta menyokong objektif strategik syarikat untuk mengembangkan hasil berulang dalam pasaran aset digital terkawal.

Tawaran token digital ini bertujuan menyokong pembangunan aset pengeluaran tenaga geoterma Triton. Lokasi pengekstrakan awal Triton terletak dalam sebuah takungan geoterma yang telah dikenal pasti dan disahkan melalui program penyelidikan Jabatan Tenaga Amerika Syarikat (DOE). Sumber asas ini terdiri daripada takungan besar yang telah disahkan secara bebas, mengandungi jumlah bendalir geoterma yang boleh diperoleh semula dalam skala signifikan serta pembangunan komersial yang disokong bagi program berbilang tahun dengan beberapa fasiliti loji kuasa beban asas dijadualkan di seluruh Amerika Syarikat. Pengesahan teknikal bebas terhadap takungan geoterma oleh DOE dan penilaian pasaran oleh Triton telah dilaksanakan bagi menentukan kebolehlaksanaan ekonomi sumber tersebut serta menjadi asas kepada token digital yang ditawarkan.

Datavault AI Dilantik Sebagai Penyedia Teknologi Eksklusif

Datavault AI telah dilantik sebagai penyedia teknologi eksklusif bagi tokenisasi portfolio tenaga geoterma boleh diperbaharui semasa dan berterusan milik Triton, ketika syarikat itu terus meningkatkan skala serta mengembangkan operasi masa depannya. Data takungan yang lebih meluas dan rekod penggerudian menunjukkan potensi pembangunan jangka panjang dengan pelbagai loji kuasa geoterma. Ciri-ciri ini mewujudkan asas penilaian yang kukuh bagi struktur tokenisasi. Tanggungjawab Triton merangkumi konfigurasi dan pelaksanaan rangka kerja kontrak pintar, fasilitasi penciptaan token serta pentadbiran kawalan bukan -kustodian untuk pelaksanaan teknikal di bawah protokol tokenisasi proprietari Datavault AI dan pembangunan projek tersebut.

Sebelum penerbitan, token digital akan disokong oleh penilaian bebas yang dipersetujui kedua-dua pihak. Pengedaran token boleh dilakukan melalui tawaran dikecualikan atau berdaftar, tertakluk kepada peraturan sekuriti yang berkenaan dalam bidang kuasa masing-masing.

Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Triton, Pietro Castelli: “Penggunaan platform Datavault AI dijangka meningkatkan ketelusan, pematuhan dan kawalan operasi bagi aset tenaga boleh diperbaharui yang ditokenisasi.”

Ketua Pegawai Pemasaran Datavault AI dan Penyelidik Utama bagi Projek Perkongsian Strategik dengan Brookhaven National Laboratory di bawah Jabatan Tenaga Amerika Syarikat, Sonia Choi, menyatakan: “Ini adalah detik yang mengujakan bagi kami. Ia bukan sahaja mencerminkan kematangan yang semakin meningkat dalam kerja tokenisasi RWA kami, tetapi juga menunjukkan cara aset digital dunia sebenar dapat menyokong inisiatif tenaga boleh diperbaharui secara signifikan. Kami bersemangat untuk memulakan fasa seterusnya bersama-sama.”

Ketua Pegawai Eksekutif merangkap pengasas bersama Datavault AI, Nathaniel Bradley, berkata: “Tenaga geoterma adalah antara sumber tenaga boleh diperbaharui semula jadi yang sangat terhad dan ia berada pada kedudukan unik untuk menjadi penyelesaian utama dalam perkembangan sistem tenaga maju serta infrastruktur berasaskan AI. Peluang ini membuktikan kebolehlaksanaan mengintegrasikan aset digital berstruktur dengan program pembangunan tenaga boleh diperbaharui bagi mempercepatkan pengeluaran tenaga di Amerika Syarikat.”

Datavault AI menjangkakan bahawa perjanjian tokenisasi tambahan yang bersifat serupa akan menjadi komponen yang semakin penting dalam asas hasil syarikat, sejajar dengan peningkatan penyertaan institusi dan kejelasan kawal selia dalam sektor aset digital.

Perihal Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) sedang menerajui pembangunan pengalaman data berasaskan AI, penilaian dan pengewangan aset dalam persekitaran Web 3.0. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif dalam Divisyen Sains Akustik dan Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi yang dipatenkan seperti WiSA®, ADIO® dan Sumerian®, serta teknologi penghantaran bunyi HD tanpa wayar pelbagai saluran dan spatial yang pertama dalam industri. Harta intelek ini merangkumi pemasaan audio, penyelarasan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisyen Sains Data pula memanfaatkan kuasa Web 3.0 dan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menawarkan penyelesaian menyeluruh yang menyokong pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twins dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekali gus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Rangkaian teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya, menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Philadelphia, PA. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran media ini mengandungi kenyataan pandang ke hadapan (sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Swasta 1995, yang telah dipinda, serta undang-undang sekuriti berkaitan lain) mengenai Datavault AI Inc. (“Datavault AI” atau “Syarikat”) dan industrinya yang melibatkan risiko serta ketidakpastian. Dalam sesetengah keadaan, kenyataan pandang ke hadapan boleh dikenal pasti kerana ia mengandungi perkataan seperti ‘mungkin,’ ‘akan,’ ‘seharusnya,’ ‘menjangka,’ ‘merancang,’ ‘mengantisipasi,’ ‘berniat,’ ‘menyasarkan,’ ‘membayangkan,’ ‘mempercayai,’ ‘menganggar,’ ‘meramalkan,’ ‘berpotensi,’ ‘matlamat,’ ‘objektif,’ ‘berusaha,’ ‘berkemungkinan’ atau ‘terus,’ termasuk bentuk negatif bagi perkataan ini atau istilah lain yang serupa yang berkaitan dengan jangkaan, strategi, rancangan atau niat Syarikat. Ketiadaan perkataan-perkataan ini tidak bermaksud bahawa sesuatu kenyataan itu bukan kenyataan pandang ke hadapan. Kenyataan pandang ke hadapan sedemikian, termasuk kenyataan mengenai peristiwa masa depan, hasil yang dijangka daripada Perjanjian Perkhidmatan Tokenisasi dengan Triton, termasuk tawaran token digital yang dijangka serta penyertaan yuran dalam transaksi masa depan, keupayaan Datavault AI untuk melaksanakan dan meningkatkan skala teknologi tokenisasi, jangkaan Datavault AI bahawa kerjasama serupa dengan Triton akan menjadi komponen yang semakin penting dalam asas hasilnya, potensi pembangunan aset digital berasaskan geoterma atau sumber lain, penerimaan pasaran terhadap aset yang ditokenisasi, proses penilaian yang dijangka, serta pengkomersialan meluas bagi penyelesaian RWA Datavault AI, adalah semestinya berdasarkan kepada anggaran dan andaian yang walaupun dianggap munasabah oleh Syarikat dan pihak pengurusannya, secara asasnya tetap tidak pasti. Para pembaca disarankan agar tidak meletakkan pergantungan yang berlebihan terhadap kenyataan pandang ke hadapan ini atau kenyataan lain yang terkandung di dalamnya.

Keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada yang ditunjukkan oleh kenyataan pandang ke hadapan ini akibat pelbagai risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perkara berikut: perubahan dalam keadaan ekonomi, pasaran atau kawal selia; risiko berkaitan dengan penyempurnaan, saiz, masa atau kejayaan tawaran token digital yang dicadangkan; keupayaan Triton untuk melengkapkan pembiayaan dan aktiviti pembangunan projeknya; keupayaan Datavault AI untuk melaksanakan perkhidmatan yang diterangkan dalam perjanjian dengan Triton; ketidakpastian mengenai metodologi penilaian dan laporan pihak ketiga; risiko berkaitan dengan rangka kerja kawal selia yang sedang berkembang dan terpakai kepada aset yang ditokenisasi; risiko yang berkaitan dengan pembangunan serta integrasi teknologi; dan risiko serta ketidakpastian lain sebagaimana yang dihuraikan dengan lebih terperinci dalam pemfailan Datavault AI dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC), termasuk Laporan Tahunan pada Borang 10-K bagi tahun berakhir 31 Disember 2024, serta pemfailan lain yang dibuat dari masa ke semasa dengan SEC, yang boleh didapati di laman web SEC di www.sec.gov, dan yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza daripada jangkaan.

Kenyataan pandang ke hadapan yang dibuat dalam siaran media ini hanya berkaitan dengan peristiwa pada tarikh kenyataan tersebut dibuat. Datavault AI tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk mengemas kini kenyataan pandang ke hadapan yang dibuat dalam siaran media ini bagi mencerminkan sebarang peristiwa atau keadaan selepas tarikh siaran ini, atau bagi mencerminkan maklumat baharu atau berlakunya peristiwa yang tidak dijangka, kecuali sebagaimana yang diperlukan oleh undang-undang. Datavault AI mungkin tidak mencapai rancangan, niat atau jangkaan yang didedahkan dalam kenyataan pandang ke hadapan tersebut dan anda tidak seharusnya meletakkan kebergantungan yang berlebihan terhadap kenyataan pandang ke hadapan ini. Kenyataan pandang ke hadapan Datavault AI tidak mengambil kira potensi kesan daripada sebarang pengambilalihan, penggabungan, pelupusan, usaha sama atau pelaburan masa depan yang mungkin dilaksanakan oleh syarikat.

Komunikasi Korporat:

IBN

Austin, Texas

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 Pejabat

Editor@InvestorBrandNetwork.com

Pertanyaan Media:

marketing@dvlt.ai

