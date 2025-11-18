Datavault AI ลงนามข้อตกลงให้บริการการสร้างโทเค็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์กับ Triton Geothermal เพื่อสร้างโอกาสด้านรายได้อย่างมีนัยสำคัญ

ฟิลาเดลเฟีย, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ผ่าน IBN – Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านการสร้างรายได้จากข้อมูล การรับรองข้อมูล การมีส่วนร่วมแบบดิจิทัล และ-การสร้างโทเค็นของสินทรัพย์ในโลกจริง (RWA) ประกาศว่าได้ทำข้อตกลงให้บริการการสร้างโทเค็นกับ Triton Geothermal LLC ("Triton") ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองฮุสตัน รัฐเทกซัส เมืองหลวงแห่งพลังงานของโลก Triton เป็นบริษัทพลังงานความร้อนใต้พิภพแบบไฟฟ้าฐานครบวงจรที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างเชื่อถือได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Datavault AI จะได้รับค่าธรรมเนียมการสร้างโทเค็นสูงสุดถึง 8,000,000 ดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเค็นดิจิทัลที่คาดการณ์ว่ามีมูลค่ารวมโดยประมาณ 125,000,000 ดอลลาร์ ข้อตกลงนี้ยังระบุให้ Datavault AI ได้รับส่วนแบ่งต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละห้าของค่าธรรมเนียมธุรกรรมโทเค็นดิจิทัลทั้งหมดที่ Triton จัดเก็บหลังการเสนอขาย การว่าจ้างครั้งนี้ถือเป็นโอกาสเชิงพาณิชย์ที่สำคัญสำหรับธุรกิจการสร้างโทเค็นสินทรัพย์ในโลกจริง (RWA) ของ Datavault AI และสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายรายได้ประจำภายในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
การเสนอขายโทเค็นดิจิทัลมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินทรัพย์การผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพของ Triton ตำแหน่งการสกัดเริ่มต้นของ Triton ตั้งอยู่ภายในแหล่งกักเก็บพลังงานความร้อนใต้พิภพที่เป็นที่รู้จัก ซึ่งได้รับการยืนยันครั้งแรกผ่านโครงการวิจัยของกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา (DOE) ทรัพยากรพื้นฐานอ้างอิงจากแหล่งกักเก็บที่มีการตรวจสอบโดยอิสระว่ามีขนาดใหญ่ มีปริมาณของเหลวความร้อนใต้พิภพที่สามารถกู้คืนได้ในระดับมาก และมีการพัฒนาเชิงพาณิชย์รองรับภายใต้แผนงานหลายปีที่ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าแบบไฟฟ้าฐานหลายแห่งที่กำหนดไว้ภายในสหรัฐอเมริกา ได้มีการดำเนินการตรวจสอบทางเทคนิคอย่างอิสระของแหล่งกักเก็บพลังงานความร้อนใต้พิภพโดย DOE และการประเมินตลาดโดย Triton เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของทรัพยากรนี้และใช้เป็นข้อมูลประกอบสำหรับฐานสินทรัพย์ที่รองรับโทเค็น
Datavault AI จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีแต่เพียงรายเดียว
Datavault AI ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีแต่เพียงรายเดียวสำหรับการสร้างโทเค็นกลุ่มพลังงานความร้อนใต้พิภพแบบพลังงานหมุนเวียนของ Triton ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่กำลังดำเนินการอยู่ ขณะที่บริษัทเดินหน้าขยายขนาดและขยายการเติมโตของการดำเนินงานในอนาคต ข้อมูลของแหล่งกักเก็บพลังงานที่มีขอบเขตกว้างขึ้นและข้อมูลการเจาะสำรวจในอดีตบ่งชี้ถึงการพัฒนาในระยะยาวที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพหลายแห่ง ลักษณะเหล่านี้สร้างปัจจัยพื้นฐานด้านการประเมินมูลค่าที่แข็งแกร่งสำหรับโครงสร้างที่ได้รับการสร้างโทเค็น ความรับผิดชอบของ Triton รวมถึงการกำหนดค่าระบบและการนำกรอบสมาร์ตคอนแทรกต์ไปใช้งาน การอำนวยความสะดวกในการสร้างโทเค็น และการบริหารการควบคุม-แบบไม่รับฝากทรัพย์สินสำหรับการดำเนินงานด้านเทคนิคภายใต้ระเบียบวิธีการสร้างโทเค็นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Datavault AI และการพัฒนาโครงการ
ก่อนการออกโทเค็น โทเค็นดิจิทัลจะได้รับการสนับสนุนด้วยการประเมินมูลค่าโดยอิสระที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับ การกระจายโทเค็นอาจเกิดขึ้นผ่านการเสนอขายที่ได้รับการยกเว้นหรือการเสนอขายที่จดทะเบียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง
Pietro Castelli ผู้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Triton กล่าวว่า "การใช้แพลตฟอร์มของ Datavault AI คาดว่าจะช่วยเพิ่มความโปร่งใส ความสอดคล้องตามข้อกำหนด และการควบคุมการดำเนินงานของสินทรัพย์พลังงานหมุนเวียนที่ได้รับการสร้างโทเค็น"
Sonia Choi ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Datavault AI และหัวหน้านักวิจัยหลักของโครงการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Brookhaven National Laboratory ภายใต้กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ระบุว่า "นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับเรา นี่ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความเติบโตด้านความสมบูรณ์ของงานการสร้างโทเค็น RWA ของเราเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีพื้นฐานจากโลกจริงสามารถสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านพลังงานหมุนเวียนได้เป็นอย่างดี เรารู้สึกมีพลังที่จะเริ่มต้นและขับเคลื่อนระยะถัดไปนี้ไปด้วยกัน"
Nathaniel Bradley ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Datavault AI กล่าวว่า "พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานหมุนเวียนตามธรรมชาติที่มีอยู่ไม่กี่ประเภท และมีตำแหน่งเฉพาะตัวที่จะกลายเป็นทางออกสำคัญในการพัฒนาระบบพลังงานขั้นสูงและโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนด้วย AI โอกาสครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการบูรณาการสินทรัพย์ดิจิทัลแบบมีโครงสร้างเข้ากับโครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อเร่งการผลิตพลังงานในสหรัฐอเมริกา"
Datavault AI คาดว่า ข้อตกลงการสร้างโทเค็นเพิ่มเติมที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจะกลายเป็นองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้นของฐานรายได้ของบริษัท ในขณะที่การมีส่วนร่วมของสถาบันและความชัดเจนด้านกฎระเบียบในภาคสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับ Datavault AI
Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) กำลังเป็นผู้นำด้านประสบการณ์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ในสภาพแวดล้อม Web 3.0 แพลตฟอร์มแบบคลาวด์ของบริษัทมอบโซลูชันที่ครอบคลุม โดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างแผนก Acoustic Science และ Data Science แผนก Acoustic Science ของ Datavault AI มีเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรแล้ว ได้แก่ WiSA®, ADIO® และ Sumerian® ซึ่งเป็นเทคโนโลยีถ่ายทอดเสียงระดับ HD แบบไร้สายเชิงพื้นที่และหลายช่องสัญญาณแห่งแรกในอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการควบคุมเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนหลายช่องทาง แผนก Data Science ใช้ประโยชน์จากพลังของ Web 3.0 และการประมวลผลสมรรถนะสูง เพื่อมอบโซลูชันสำหรับการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้ที่ปลอดภัย แพลตฟอร์มแบบคลาวด์ของ Datavault AI มอบโซลูชันที่ครอบคลุมที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่จัดงาน ชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ การศึกษา ฟินเทค อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้สามารถสร้าง Digital Twin และการอนุญาตใช้สิทธิ์ในชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการเชื่อมโยงวัตถุจริงในโลกทางกายภาพเข้ากับข้อมูลเมตาที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบและมีความโปร่งใส ชุดเทคโนโลยีของ Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มรูปแบบ และมีฟังก์ชันอัตโนมัติด้วย AI และแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) การผสานการทำงานกับบุคคลภายนอก การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบการโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ที่www.dvlt.ai
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี "ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต" (ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปการดำเนินคดีด้านหลักทรัพย์โดยเอกชนปี 1995 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ) เกี่ยวกับ Datavault AI Inc. ("Datavault AI" หรือ "บริษัท") และอุตสาหกรรมของบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ในบางกรณี คุณสามารถระบุข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้ด้วยคำบางคำ เช่น "อาจ", "น่าจะ", "จะ", "จะต้อง", "ควร", "คาดว่า", "วางแผน", "คาดการณ์", "อาจจะสามารถ", "มีเจตนา", "ตั้งเป้า", "ประมาณการ", "พิจารณา", "เชื่อว่า", "ประเมินว่า", "ทำนายว่า", "ศักยภาพ", "เป้าหมาย", "วัตถุประสงค์", "แสวงหา", "มีแนวโน้มว่า" หรือ "ดำเนินการต่อ" หรือคำตรงข้ามของคำเหล่านี้ หรือคำหรือสำนวนอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง กลยุทธ์ แผนงาน หรือเจตนาของบริษัท การไม่มีคำเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าข้อความนั้นไม่ใช่ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว รวมถึงข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต รายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากข้อตกลงให้บริการการสร้างโทเค็นกับ Triton รวมถึงการเสนอขาย Digital Token ที่คาดการณ์ไว้และการมีส่วนร่วมในค่าธรรมเนียมธุรกรรมในอนาคต ความสามารถของ Datavault AI ในการนำเทคโนโลยีการสร้างโทเค็นไปใช้งานและขยายขนาด Datavault AI มีความคาดหวังว่าการว่าจ้างลักษณะเดียวกับ Triton จะกลายเป็นองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้นในฐานรายได้ของบริษัท ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีทรัพยากรรองรับ เช่น พลังงานความร้อนใต้พิภพหรือทรัพยากรอื่น การยอมรับจากตลาดต่อสินทรัพย์ที่ได้รับการสร้างโทเค็น กระบวนการประเมินมูลค่าที่คาดการณ์ไว้ และการทำให้โซลูชัน RWA ของ Datavault AI เกิดการใช้งานในเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวาง ล้วนจำเป็นต้องอาศัยการประมาณการและข้อสมมติ ซึ่งแม้ว่าจะถือว่าเหมาะสมโดยบริษัทและฝ่ายบริหาร แต่ก็มีความไม่แน่นอนโดยเนื้อแท้ ขอเตือนผู้อ่านว่าไม่ควรให้ความเชื่อมั่นเกินสมควรต่อข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้และข้อความอื่น ๆ ที่มีอยู่ในที่นี้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปอย่างมีนัยสำคัญจากสิ่งที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้ เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สภาพตลาด หรือสภาพด้านกฎระเบียบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ขนาด ระยะเวลา หรือความสำเร็จของการเสนอขาย Digital Token ที่เสนอ ความสามารถของ Triton ในการดำเนินการด้านการจัดหาเงินทุนและการพัฒนาโครงการ ความสามารถของ Datavault AI ในการดำเนินการบริการที่อธิบายไว้ในข้อตกลงกับ Triton ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่าและรายงานจากบุคคลภายนอก ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกรอบกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบังคับใช้กับสินทรัพย์ที่ได้รับการสร้างโทเค็น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบูรณาการเทคโนโลยี และปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้อย่างครบถ้วนในเอกสารยื่นของ Datavault AI ต่อ U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") รวมถึง Form 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2024 และเอกสารยื่นอื่น ๆ ที่ Datavault AI ยื่นต่อ SEC เป็นระยะ ซึ่งสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov และอาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่คาดหมายไว้
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เกี่ยวข้องเฉพาะกับเหตุการณ์ ณ วันที่มีการระบุข้อความดังกล่าวเท่านั้น Datavault AI ไม่มีพันธะในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใด ๆ ที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ หรือเพื่อสะท้อนข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องดำเนินการ Datavault AI อาจไม่สามารถบรรลุแผน เจตนา หรือความคาดหวังที่เปิดเผยไว้ในข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตของบริษัทได้จริง และท่านไม่ควรให้ความเชื่อมั่นเกินสมควรต่อข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตของ Datavault AI ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ การจำหน่ายสินทรัพย์ การร่วมทุน หรือการลงทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ฝ่ายการสื่อสารองค์กร:
IBN
ออสติน รัฐเท็กซัส
www.InvestorBrandNetwork.com
512.354.7000 สำนักงาน
Editor@InvestorBrandNetwork.com
สอบถามข้อมูลด้านสื่อ:
marketing@dvlt.ai
ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
IBN
ออสติน รัฐเท็กซัส
www.InvestorBrandNetwork.com
512.354.7000 สำนักงาน
Editor@InvestorBrandNetwork.com