Datavault AI 与 Triton Geothermal 签署价值数百万美元的代币化服务协议，开辟可观的收入机会

费城, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过 IBN 发布 – 数据货币化、凭证管理、数字互动及现实-世界资产 (RWA) 代币化技术提供商 Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) 宣布，已与总部位于“世界能源之都”得克萨斯州休斯顿的 Triton Geothermal LLC（以下简称 “Triton”）签署代币化服务协议。 Triton 是一家全流程基载地热能源公司，能够全天候稳定供电。

根据协议条款，Datavault AI 将获得最高 800 万美元的代币化费用，对应预计总面值约 1.25 亿美元的数字代币发行。 协议还规定，发行后 Triton 收取的所有数字代币交易费用中，Datavault AI 将持续获得 5% 的分成。 此次合作为 Datavault AI 的 RWA 代币化业务带来重大商业机会，同时支持公司在受监管数字资产市场扩大经常性收入的战略目标。

此次数字代币发行旨在为 Triton 的地热能源生产资产开发提供资金支持。 Triton 的初始开采地点位于一处已通过美国能源部 (DOE) 研究计划验证的已知地热储层。 该基础资源为一处储量可观、可采地热流体体积巨大的储层，已获独立验证，并配套一项多年期商业化开发计划，计划在美国建设多座基载电站。 DOE 已对该地热储层完成独立技术验证，同时 Triton 也完成了市场评估，以确定资源的经济可行性，并为代币的底层资产提供依据。

Datavault AI 将担任独家技术供应商

Datavault AI 被任命为 Triton 当前及未来可再生地热能源组合代币化的独家技术供应商，助力该企业持续扩大未来业务规模。 更广泛的储层和历史钻井数据表明，该项目具备长期开发潜力，可建设多座地热电站。 这些特征为代币化结构奠定了坚实的估值基础。 Triton 的职责包括，根据 Datavault AI 的专有代币化协议及项目开发要求，配置和部署智能合约框架、推动代币创建，并管理非-托管控制以执行技术操作。

发行前，数字代币将以双方认可的独立估值作为支持。 代币分发可通过豁免或注册发行进行，并须遵守相关司法管辖区的适用证券法规。

Triton 首席执行官 Pietro Castelli 表示：“预计使用 Datavault AI 平台将提升代币化可再生能源资产的透明度、合规性及运营管控水平。”

Datavault AI 首席营销官兼美国能源部布鲁克海文国家实验室战略伙伴关系项目首席研究员 Sonia Choi 表示：“对我们而言，这是一个令人振奋的时刻。 这不仅体现了我们在 RWA 代币化领域工作日益成熟，也展示了现实世界数字资产如何切实助力可再生能源发展。 我们已蓄势待发，期待携手推动项目进入下一阶段。”

Datavault AI 首席执行官兼联合创始人 Nathaniel Bradley 表示：“地热是为数不多的天然可再生能源之一，在先进能源系统和 AI 驱动基础设施的发展中，具备成为关键解决方案的独特潜力。 此次机会展示了将结构化数字资产与可再生能源开发计划整合，以加速美国能源生产的可行性。”

Datavault AI 预计，随着机构参与度持续提升以及数字资产领域监管日益明朗，类似性质的其他代币化协议将在公司收入结构中占据越来越重要的比重。

关于 Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 引领 Web 3.0 环境中由 AI 驱动的数据体验、资产估值与货币化的发展。 该公司的云端平台整合其声学科学与数据科学两大业务板块，提供全面的解决方案。 Datavault AI 的声学科学业务拥有 WiSA®、ADIO® 与 Sumerian® 专利技术，以及业界首创的基础空间与多通道无线高清音频传输技术，其知识产权涵盖音频定时、同步及多通道干扰消除领域。 数据科学业务借助 Web 3.0 与高性能计算的强大能力，提供体验化数据感知、估值及安全货币化解决方案。 Datavault AI 云端平台为多个行业提供综合解决方案，包括面向体育娱乐、活动场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗保健及能源等领域的高性能计算软件授权服务。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将现实世界实体对象与不可篡改的元数据对象安全绑定，实现数字孪生，并授权姓名、形象和肖像权许可 (NIL)，从而构建可信赖的负责任 AI 体系。 Datavault AI 技术套件支持全定制化功能，提供 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、精细化分析与数据、营销自动化及广告监测服务。 公司总部位于宾夕法尼亚州费城。 如需了解更多关于 Datavault AI 的信息，请访问 www.dvlt.ai。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的 1995 年《私人证券诉讼改革法案》及其他证券法所定义的“前瞻性陈述”，涉及 Datavault AI Inc.（“Datavault AI”或“公司”）及其行业，并存在风险与不确定性。 在某些情况下，您可通过“可能”、“也许”、“将”、“应”、“应该”、“预期”、“计划”、“预计”、“能够”、“打算”、“目标”、“规划”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“目的”、“寻求”、“ 可能”或“继续”等词语及其否定形式或其他涉及公司的期望、战略、计划和意图的类似术语或表达来识别前瞻性陈述。 缺失这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。 此类前瞻性陈述包括但不限于有关未来事件、Triton 代币化服务协议预期收入（包括预期数字代币发行及未来交易费用分成）、Datavault AI 部署和扩展其代币化技术的能力、Datavault AI 预期类似 Triton 的合作将逐步成为其收入基础的重要组成部分、地热或其他资源支持数字资产产品的潜在开发、代币化资产的市场接受度、预期估值流程以及 Datavault AI RWA 解决方案更广泛的商业化前景，这些陈述均基于本公司及其管理层认为合理但本质上存在不确定性的估计和假设。 建议读者不应过度依赖本新闻稿所含之前瞻性陈述及其他相关表述。

实际结果可能因各种风险和不确定性而与这些前瞻性陈述所指出的结果存在重大差异，包括但不限于：经济、市场或监管状况的变化；拟议数字代币发行的完成、规模、时机或成功相关的风险；Triton 完成其融资和项目开发活动的能力；Datavault AI 执行其与 Triton 协议中所述服务的能力；估值方法和第三方报告相关的不确定性；适用于代币化资产的不断演变的监管框架相关风险；与技术开发和整合相关的风险；以及 Datavault AI 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件（包括截至 2024 年 12 月 31 日年度的 10-K 表年度报告及 Datavault AI 不时向 SEC 提交的其他文件）中更全面描述的其他风险和不确定性。相关文件可在 SEC 网站 www.sec.gov 上查阅，这些风险因素均可能导致实际结果与预期存在差异。

本新闻稿中的前瞻性陈述仅截至本新闻稿发布之日作出。 Datavault AI 不承担在本新闻稿发布之日后因新信息、未来事件或其他未预期情况而更新本新闻稿中任何前瞻性陈述的义务，法律另有要求除外。 Datavault AI 可能不会真正实现其前瞻性陈述中披露的计划、意图或期望，读者不应过分依赖此类前瞻性陈述。 Datavault AI 的前瞻性陈述未反映其未来可能进行的任何收购、合并、资产处置、合资或投资活动的潜在影响。

企业传播：

IBN

得克萨斯州奥斯汀市

www.InvestorBrandNetwork.com

办公室电话：512.354.7000

Editor@InvestorBrandNetwork.com

媒体垂询：

marketing@dvlt.ai

