Datavault AI 與 Triton Geothermal 簽署價值數百萬美元的代幣化服務協議，創造可觀收益機會

費城, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 IBN 發佈 – 數據盈利化、憑證認證、數碼互動及現實世界資產 (RWA) 代幣化技術供應商 Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) 宣佈，已與總部位於世界能源之都德州侯斯頓的 Triton Geothermal LLC (簡稱「Triton」) 簽訂代幣化服務協議 (Tokenization Service Agreement)。 Triton 是一間全週期的基本負載地熱能源公司，能全天候提供穩定可靠的電力。

根據協議條款，Datavault AI 將從預期中的數碼代幣發行（預計總價值約 1.25 億美元）中獲得高達 800 萬美元的代幣化費用。 協議還規定，在發行後 Datavault AI 仍將獲得相等於 Triton 收取所有數碼代幣交易費用的百分之五作為持續參與費用。 這次參與對 Datavault AI 的現實世界資產代幣化業務而言是個重大商機，並支持公司於受監管數碼資產市場中擴展經常性收入的策略目標。

此次數碼代幣發行的目的，在於支持 Triton 地熱能源生產資產的開發。 Triton 的初始開採地點位於一個已知的地熱儲集層內，該儲集層最初透過美國能源部 (DOE) 的研究計劃獲得驗證。 該潛在資源來自一個重大且經過獨立驗證的儲集層，內有大量可供開採的地熱流體，而且配合一項獲商業支持的發展計劃，該計劃將在美國境內推行多年，並擬定建設多個預定的基本負載電廠設施。 美國能源部已完成獨立的地熱儲集層技術驗證，Triton 亦已完成市場評估，以確定資源的經濟可行性，並為代幣的潛在資產提供基礎。

Datavault AI 將擔任獨家技術供應商

隨著公司繼續擴展未來業務規模，Datavault AI 已獲任命為 Triton 目前與持續擴展的可再生地熱能源項目組合代幣化的獨家技術供應商。 更廣泛的儲集層及歷史鑽探數據顯示，該地區具備長期發展潛力，並可建立多座地熱發電廠。 這些特徵為代幣化結構奠定了堅實的估值基礎。Triton 的職責包括配置和部署智能合約架構、推動代幣的創建，以及根據 Datavault AI 專屬的代幣化協議和項目發展，管理非託管控制以執行技術操作。

在發行之前，數碼代幣將由雙方均可接受的獨立估值作為支持。 代幣的發行可能透過豁免或註冊的方式進行，並須符合相關司法管轄區的適用證券規例。

Triton 行政總裁 Pietro Castelli 表示：「使用 Datavault AI 的平台有望提升代幣化可再生能源資產的透明度、合規性和營運掌控。」

Datavault AI 行銷總監暨美國能源部 Brookhaven National Laboratory 策略合作項目首席研究員 Sonia Choi 表示：「對我們來說，這是個令人振奮的時刻。 這不僅體現了我們在 RWA 代幣化領域的工作日趨成熟，亦展現了現實世界數碼資產如何能有意義地支持可再生能源計劃。 我們幹勁十足，準備啟動這項計劃，並攜手推動下一階段的發展。

Datavault AI 行政總裁暨聯合創辦人 Nathaniel Bradley 說道：「地熱是極少數可再生天然能源之一，它具有獨特的優勢，有望成為先進能源系統及人工智能驅動基礎設施發展的關鍵解決方案。 這次機會展現了將結構化數碼資產與可再生能源發展項目結合的可行性，藉此推進美國的能源生產。」

Datavault AI 預計，隨著機構參與及數碼資產領域監管明朗化持續不斷發展，更多類似性質的代幣化協議將構成其收入基礎中日益重要的組成部分。

關於 Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 於 Web 3.0 領域中率先推進 AI 驅動的數據體驗、資產估值及盈利化。 公司的雲端平台提供綜合解決方案，重點實現聲學科學部門與數據科學部門的協作整合。 Datavault AI 的聲學科學部門具備 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的基礎空間與多通道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，其知識產權 (IP) 涵蓋音訊時序、同步及多通道干擾消除技術。 數據科學部門運用 Web 3.0 及高性能運算的功能，為體驗式數據感知、估值及安全盈利化提供解決方案。 Datavault AI 的雲端平台提供綜合解決方案，服務各行各業，包括為體育娛樂、活動場館、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健、能源等領域提供高性能運算 (HPC) 軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身、姓名肖像形象 (NIL) 授權，透過將實體現實世界物件安全附加至不可變的元數據物件，培育誠摯可靠的負責任 AI。 Datavault AI 的技術套件支援全面定制，提供 AI 及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測。 公司總部位於賓州費城。 如欲進一步了解 Datavault AI，請瀏覽 www.dvlt.ai。

前瞻性聲明

本新聞稿包含（經修訂的《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》［Private Securities Litigation Reform Act of 1995］及其他證券法例所界定的）「前瞻性陳述」，與 Datavault AI Inc. (「Datavault AI」或「本公司」) 及其所屬產業有關，並可能涉及風險與不確定性。 在某些情況下，您可以透過特定詞語來識別前瞻性陳述，例如「可能」、「或許」、「將會」、「應當」、「應該」、「預期」、「計劃」、「預料」、「能夠」、「打算」、「目標」、「推測」、「考慮」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛力」、「目標」、「目的」、「尋求」、「可能」或「持續」等，或這些詞語的否定形式，或其他類似的術語或表述，這些皆與本公司的預期、策略、計劃或意圖有關。 不使用這些詞語並不意味着陳述並非前瞻性。 此類前瞻性陳述，包括有關未來事件的聲明、與 Triton 的代幣化服務協議所預期的收益（包括預料數碼代幣的發行及未來交易費用的參與）、Datavault AI 部署與擴展其代幣化技術的能力、Datavault AI 預期與 Triton 類似的合作將成為其收益來源中日益重要的組成部分、地熱或其他由資源支持的數碼資產發展潛力、市場對代幣化資產的接受程度、預期的估值流程，以及 Datavault AI 的現實世界資產解決方案更廣泛的商業化進程，均必然基於公司及其管理層認為合理但本質上具有不確定性的估算與假設。 讀者不應過分依賴本文所載的此等及其他前瞻性陳述。

實際結果可能與這些前瞻性陳述所示存在重大差異，原因包括但不限於以下各項風險與不確定因素：經濟、市場或監管狀況的轉變；與擬議中數碼代幣發行之完成、規模、時機或成功與否相關的風險；Triton 完成其融資及項目發展活動的能力；Datavault AI 執行與 Triton 協議中所述服務的能力；有關估值方法及第三方報告的不確定性；與適用於代幣化資產不斷演變的監管架構相關的風險；與科技發展及整合相關的風險；以及 Datavault AI 向美國證券交易委員會 (「SEC」) 提交的文件中，包括截至 2024 年 12 月 31 日止 10-K 表格年度報告，和 Datavault AI 不時向 SEC 提交的其他文件中更詳細說明的其他風險與不確定性，這些文件在 SEC 官方網站 www.sec.gov 可供查閱，並可能會導致實際結果與預期出現差異。

在本新聞稿中所作出的前瞻性陳述，僅與陳述發佈當日之事件有關。 除非法律另有要求，否則 Datavault AI 並無義務更新本新聞稿中所作出的任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈日期之後所發生的事件或情況，又或者反映新資訊或未能預料之事件的發生。 Datavault AI 實際上可能無法實現在前瞻性陳述中所披露的計劃、意圖或預期，故此讀者不應過分依賴此類前瞻性陳述。 Datavault AI 的前瞻性陳述並未反映其未來可能進行的任何收購、合併、資產處置、合資或投資可能帶來的潛在影響。

企業傳訊：

IBN

德州奧斯汀

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 辦事處

Editor@InvestorBrandNetwork.com

媒體聯絡：

marketing@dvlt.ai

企業傳訊

IBN

德州奧斯汀

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 辦事處

Editor@InvestorBrandNetwork.com