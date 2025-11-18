Cartier confirme la progression des essais métallurgiques à Cadillac

VAL-D’OR, Québec, 18 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″ Cartier ″ ou la ″ Société ″) (TSXV: ECR; FSE: 6CA) est heureuse d’annoncer que le programme d’essais métallurgiques est en cours sur des échantillons du Secteur Main pour le projet Cadillac, situé à Val-d’Or (Abitibi, Québec). Ces travaux seront supervisés par Soutex, une entreprise spécialisée en traitement des minéraux et en métallurgie, située à Québec (Québec).

Principaux objectifs du programme

Au total, 388,7 kg d'échantillons représentatifs sur des intervalles de carottes de taille NQ, dont 92 % proviennent de forages réalisés par Cartier entre 2017 et 2023, ont été prélevés dans trois gisements aurifères (Chimo, East Chimo et West Nordeau) du secteur Main (Figure 1) et expédiés à ALS Canada Ltd – Metallurgy Services à Kamloops, en Colombie-Britannique; les détails et le processus sont fournis ci-dessous :

Gisement Chimo : 126,1 kg (composites 1 & 2).

Gisement East Chimo : 132,6 kg (composites 3 & 4).

Gisement West Nordeau : 130,0 kg (composites 5 & 6).





Figure 1 : Localisation géographique des composites





Tous les composites des trois gisements seront soumis à des essais de cyanuration à trois granulométries différentes. Après ces essais, une séparation par concentration gravimétrique, suivie d'essais de destruction des résidus gravimétriques, seront réalisés à la granulométrie la plus performante. Outre le programme métallurgique, des essais de fragmentation ainsi qu'une caractérisation chimique et minéralogique seront également réalisés afin de définir la broyabilité du matériel minéralisé et de prédire son comportement au cours du procédé (Figure 2).

Figure 2 : Préparation du matériel et schéma de procédé des composites





Définir les taux de récupération d'or attendus et améliorer les résultats historiques du gisement Chimo.

et améliorer les du gisement Chimo. Établir des données de récupération métallurgique inédites pour les gisements satellites East Chimo et West Nordeau, pour lesquels aucune donnée n'existe auparavant

pour les gisements satellites East Chimo et West Nordeau, pour lesquels aucune donnée n'existe auparavant Soutenir l'élaboration d'un schéma de procédé intégré .

. Fournir des données essentielles pour les futures études de seuil afin d'orienter le développement du projet.





Les résultats du programme d’essais métallurgiques sont attendus au premier trimestre 2026 (Figure 3).

Figure 3 : Échéancier planifié des essais métallurgiques





Étapes clés des travaux d’exploration de 2025-2027

Programme de forage de 100,000 m (T3 2025 à T2 2027)

Cet ambitieux programme de 600 forages permettra d'étendre les zones aurifères et de tester de nouvelles cibles à fort potentiel en surface. L'objectif est d’explorer le potentiel aurifère à haute teneur, à l'échelle de camp, le long des 15 km de la Zone de failles Cadillac, qui appartient pour la première fois à une seule société.

Études environnementales de base et du potentiel économique des résidus de la mine Chimo (T3 2025 à T3 2026)

Les études de base seront divisées en deux parties distinctes : 1) une revue de la littérature et 2) une caractérisation géochimique environnementale préliminaire. Les études de base permettront une compréhension globale des conditions environnementales actuelles et la conception et la mise en œuvre d’opérations qui minimisent l’impact environnemental tout en optimisant le potentiel économique du projet. Ces études seront complétées par une évaluation du potentiel économique des résidus de l’ancienne mine Chimo, afin de déterminer si une certaine quantité d'or peut être extraite de manière rentable.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une ″personne qualifiée″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″NI 43-101″).

À propos de Soutex

Soutex est une firme de consultants en traitement du minerai et en métallurgie qui offre des services spécialisés, des premières étapes de développement sur papier jusqu'à l'exploitation quotidienne de l'usine de traitement. Leur conception est le fruit de leur solide expérience en soutien à l'exploitation d'usines. Leur soutien repose sur leur connaissance des principes fondamentaux du traitement du minerai et leur expérience en usine. Fondée en 2000 et possédant des bureaux au Canada (Québec et Longueuil) et en Allemagne (Munich), Soutex compte plus de 40 métallurgistes, ingénieurs de procédés et techniciens, ce qui en fait l'un des plus importants regroupements de spécialistes du domaine au Canada. Nos services ont été offerts à des clients situés partout au Canada et à l'étranger (Afrique de l'Ouest, États-Unis, Finlande, Nouvelle-Calédonie, Suriname et Madagascar).

À propos du projet Cadillac

Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale. Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.

En utilisant un prix de l'or de 1 750 $ US/oz, une Étude Économique Préliminaire a démontré la viabilité économique d'un segment de 2 km, comparé aux 15 km qui feront l'objet du programme de forage de 100 000 mètres, avec une production d'or annuelle moyenne de 116 900 oz sur une durée de vie de mine de 9,7 ans. Les ressources indiquées sont estimées à 720 000 onces (7,1 millions de tonnes à 3,1 g/t Au) et les ressources présumées à 1 633 000 onces (18,5 millions de tonnes à 2,8 g/t Au). Se rapporter au rapport NI 43-101 ″Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., of InnovExplo Inc., Mr. Florent Baril of Bumigeme and Mr. Eric Sellars, P.Eng. of Responsible Mining Solutions″, effectif le 29 mai 2023.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique, un historique d’exploration reconnu et un programme entièrement financé pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.

