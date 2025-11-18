CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

|Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
|Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
|Présentation agrégée par Jour et par Marché
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Devise
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix unitaire
|Marché (MIC Code)
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-11-10
|FR0010483768
|EUR
|4412
|30,589648
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-11-11
|FR0010483768
|EUR
|2764
|30,557301
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-11-12
|FR0010483768
|EUR
|5022
|30,696586
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-11-13
|FR0010483768
|EUR
|2718
|31,144360
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-11-14
|FR0010483768
|EUR
|2651
|30,961275
|XPAR
Pièce jointe