Les Métaux NioBay annonce d’autres intersections minéralisées

 | Source: Les Métaux Niobay inc. Les Métaux Niobay inc.

MONTRÉAL, 18 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) est fière d’annoncer les derniers résultats de la campagne de forage été 2025 (la « Campagne de 2025 »), sur le projet de niobium (Nb) et tantale (Ta) de Crevier (le « projet Crevier »), dont elle est propriétaire à 72,5 %. Le projet Crevier est situé à environ 50 km au nord de la ville de Girardville et à environ 150 km de la mine Niobec. Il se trouve dans le Nitassinan (ou territoire ancestral) des Pekuakamiulnuatsh, dont le principal centre de population est Mashteuiatsh.

Mot du président et chef de la direction de Métaux NioBay
« Nous sommes heureux d’annoncer d’autres interceptions minéralisées et la réalisation de l’échantillonnage en vrac », a déclaré Jean-Sébastien David, géo, président et chef de la direction de NioBay. « Ceci met fin à une très belle saison de travaux sur le projet Crevier. Nous avons hâte de pouvoir poursuivre l’avancement de ce projet et ceci passera par la réalisation d’un essai pilote significativement plus important (140 tm) que l’essai précédant qui était de 10 tm et de poursuivre nos discussions avec des clients potentiels sur la fabrication de produits rencontrant leurs besoins. Nous profiterons maintenant de la saison hivernal pour effectuer des travaux sur notre propriété James Bay niobium en Ontario»

Après la réalisation d'études indiquant des paramètres positifs pour ce projet, Crevier serait exclusivement consacré à la production d'oxyde de niobium pour les fabricants de batteries.

Résultats globaux et finaux du Campagne de 2025

La Société a complété la Campagne de 2025 au mois d’août 2025. Cette campagne de quinze trous, pour 3 224 m, consistait, entre autres, à vérifier la continuité de la minéralisation dans les secteurs nord-ouest et sud-est. Cette Campagne a été possible de se réaliser grâce à la participation du gouvernement du Québec par le biais du : Programme de soutien à l’exploration minière pour les minéraux critiques et stratégiques du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF). La Société peut confirmer que d’autres zones minéralisées ont été recoupées dans les derniers forages de la campagne. L’ensemble des résultats de ces zones sur les quinze forages sont présentés ci-dessous. Ces informations seront ajoutées aux informations historiques qui serviront à mettre à jour notre estimation de ressources. Nous pouvons désormais constater la présence de minéralisation sur plus de 6 km.

La Société confirme également qu’elle a effectué l’échantillonnage en vrac tel que prévu. Plus de 140 tm de roche provenant de la zone minéralisée ont été concassées et ensachées afin d’être livrées pour des essais minéralogiques supplémentaires.

Tableau 1: Composites de la minéralisation interceptée en Nb2O5

No de forageDe
(m)		A
(m)		Épaisseur
(m)		Nb2O5(%)
1532-25-01116,10126,009,900,2273
1532-25-01128,50132,504,000,2991
1532-25-02214,00218,054,050,3281
1532-25-02221,90226,104,200,1920
1532-25-02227,00233,156,150,2014
1532-25-02247,90251,153,250,1804
1532-25-03107,45115,007,550,2307
1532-25-03117,25118,251,000,2546
1532-25-0499,10100,151,050,2003
1532-25-04166,85169,953,100,2633
1532-25-04176,20177,201,000,3541
1532-25-04189,50200,8011,300,2473
1532-25-04221,60225,654,050,1838
1532-25-04230,00231,001,000,1774
1532-25-05115,30124,008,700,2558
1532-25-05129,70132,502,800,1790
1532-25-0688,6589,701,050,2160
1532-25-06197,85201,653,800,2173
1532-25-06203,60208,054,450,1951
1532-25-06237,40239,402,000,2461
1532-25-06252,80254,001,200,1874
1532-25-0763,4564,501,050,1717
1532-25-0771,5072,501,000,3276
1532-25-07108,00113,005,000,1940
1532-25-09297,00298,001,000,1931
1532-25-1153,6056,052,450,1987
1532-25-1166,2067,251,050,2975
1532-25-1169,1076,006,900,2249
1532-25-1196,3598,001,650,2228
1532-25-11105,05106,101,050,1731

* Nb2O5 et Ta2O5 sont des équivalents d'oxydes calculés sur la base des résultats de laboratoire des éléments Nb et Ta.                                

Tableau 2: Composites de la minéralisation interceptée en Ta2O5

No de forageDe
(m)		A
(m)		Épaisseur
(m)		Ta2O5(ppm)
1532-25-01112,00113,501,50159
1532-25-01116,10127,0010,90223
1532-25-01128,50132,504,00314
1532-25-02198,70200,001,30330
1532-25-02213,00220,007,00247
1532-25-02221,90226,104,20192
1532-25-02227,00233,156,15226
1532-25-02247,90251,153,25144
1532-25-03107,45115,007,55231
1532-25-03117,25119,001,75206
1532-25-0499,10100,151,05225
1532-25-04166,85169,953,10223
1532-25-04176,20177,201,00426
1532-25-04186,30202,0015,70250
1532-25-04221,60225,654,05170
1532-25-04229,00231,002,00175
1532-25-04271,45273,001,55102
1532-25-05115,30124,008,70272
1532-25-05129,70132,502,80150
1532-25-05135,10136,201,10218
1532-25-0688,6589,701,05222
1532-25-06104,90107,002,10131
1532-25-06189,30191,502,20151
1532-25-06197,85208,0510,20213
1532-25-06237,40239,402,00128
1532-25-06252,80255,202,40164
1532-25-078,4510,351,90229
1532-25-0763,4564,501,05119
1532-25-0771,5075,003,50159
1532-25-0788,8591,152,30113
1532-25-0795,2098,152,95118
1532-25-07107,15115,158,00185
1532-25-08317,50318,501,00106
1532-25-08322,40324,001,60124
1532-25-08333,50344,0010,50185
1532-25-08346,00350,054,05123
1532-25-08352,00357,805,80143
1532-25-08362,00364,952,95190
1532-25-09183,40184,451,05123
1532-25-09222,55223,751,20112
1532-25-09278,00279,001,00145
1532-25-09282,00298,0016,00198
1532-25-09301,00305,804,80148
1532-25-10231,15251,0019,85189
1532-25-10256,50258,502,00189
1532-25-127,159,302,15101
1532-25-118,8013,304,50134
1532-25-1153,6054,801,20107
1532-25-1166,2076,009,80230
1532-25-1195,70101,806,10178
1532-25-11105,05106,101,05303
1532-25-1526,6527,951,30104
1532-25-15100,65101,651,00209

* Nb2O5 et Ta2O5 sont des équivalents d'oxydes calculés sur la base des résultats de laboratoire des éléments Nb et Ta.        

Tableau 3: Composites de la minéralisation interceptée en éléments de terres rares (ETR) total

No de forageDe
(m)		A
(m)		Épaisseur
(m)		ETR Total
(ppm)
1532-25-08105,70110,354,651618
1532-25-08368,50369,651,151353
1532-25-0976,3077,661,361676
1532-25-0993,6595,652,001868
1532-25-09112,60113,801,201091
1532-25-09174,20177,453,251096
1532-25-09179,70185,806,101486
1532-25-09188,10197,459,351467
1532-25-09212,55216,604,051078
1532-25-09219,25220,901,651184
1532-25-09342,30343,401,101453
1532-25-1011,7024,2512,551430
1532-25-1025,8028,002,201351
1532-25-1031,6532,651,001111
1532-25-1069,2070,301,101181
1532-25-1071,8073,952,151539
1532-25-1077,4578,451,001529
1532-25-1083,6584,801,151491
1532-25-1087,4589,001,551696
1532-25-10103,25104,251,001644
1532-25-10130,40131,751,351428
1532-25-10161,25162,301,051380
1532-25-10167,65171,203,551075
1532-25-10172,40175,703,301212
1532-25-10180,90182,902,001082
1532-25-10260,55263,152,601082
1532-25-10339,10340,801,701317
1532-25-148,5011,503,001053


Tableau 4: Composites de la minéralisation interceptée en Sr (strontium)

No de forageDe
(m)		A
(m)		Épaisseur
(m)		Sr
(ppm)
1532-25-019,4010,501,101200
1532-25-0128,1029,401,301202
1532-25-0139,1540,151,001440
1532-25-0144,6047,502,901221
1532-25-0150,0052,502,501352
1532-25-0155,2057,202,001475
1532-25-0161,0062,001,001030
1532-25-0168,5071,803,301228
1532-25-0174,0075,001,001540
1532-25-0193,4094,651,251460
1532-25-01104,20107,653,451107
1532-25-01115,00118,753,751156
1532-25-01126,00128,502,501137
1532-25-01133,60135,001,401170
1532-25-0213,5515,051,501410
1532-25-0235,8039,003,201369
1532-25-0266,7070,453,751221
1532-25-02109,95112,002,051101
1532-25-02131,30132,401,101118
1532-25-02153,05154,551,501620
1532-25-02170,10172,502,401223
1532-25-02185,90189,003,101444
1532-25-02190,75195,354,601858
1532-25-02197,80200,002,201177
1532-25-02205,20213,007,801421
1532-25-02216,40224,107,701563
1532-25-02229,10234,105,001317
1532-25-02237,20238,201,002320
1532-25-02245,65246,651,001090
1532-25-0311,6512,901,252500
1532-25-0316,0017,001,001300
1532-25-03100,40104,854,451046
1532-25-03145,35146,601,251546
1532-25-0419,6021,602,001141
1532-25-0470,3071,601,301450
1532-25-0499,10100,151,051540
1532-25-04165,85166,851,001010
1532-25-04168,85169,951,101100
1532-25-04200,80203,002,201476
1532-25-04229,00231,002,001210
1532-25-04265,65271,455,801359
1532-25-04275,50276,551,052750
1532-25-04280,75286,705,951113
1532-25-05100,45101,951,501140
1532-25-05111,55114,502,951275
1532-25-05116,60117,801,201434
1532-25-05121,00125,054,051304
1532-25-0688,6589,701,051660
1532-25-06185,35189,303,951004
1532-25-06194,65195,701,051330
1532-25-06217,55218,601,051240
1532-25-06221,60226,004,401390
1532-25-06242,30244,302,001073
1532-25-06248,00249,001,001020
1532-25-06250,00252,802,801001
1532-25-0730,5031,651,151100
1532-25-0759,0060,001,001190
1532-25-0797,50100,903,401046
1532-25-07115,15116,651,501302
1532-25-0814,5017,002,503676
1532-25-0836,7037,701,001485
1532-25-0846,3047,701,404761
1532-25-0868,8572,503,651982
1532-25-08104,00113,259,254583
1532-25-08138,10140,802,703837
1532-25-08143,25146,353,103211
1532-25-08177,60179,351,752443
1532-25-08266,70269,502,801778
1532-25-08303,35305,151,803868
1532-25-08312,10315,503,402393
1532-25-08316,50318,502,001170
1532-25-08322,40326,804,401884
1532-25-08332,50333,501,001670
1532-25-08335,00336,001,001100
1532-25-08345,05357,8012,751678
1532-25-08362,70366,203,501972
1532-25-08368,50369,651,155750
1532-25-08372,10379,707,603142
1532-25-0941,4044,403,002794
1532-25-0957,159,752,652136
1532-25-0976,377,661,368500
1532-25-0982,5585,93,353811
1532-25-0993,6595,6527940
1532-25-09108109,51,53663
1532-25-09112,6118,35,73616
1532-25-09174,2185,811,64775
1532-25-09187198,4511,455273
1532-25-09210213,13,12245
1532-25-09213,5224,6511,154198
1532-25-0927627711040
1532-25-0928028331008
1532-25-09342,3343,41,18830
1532-25-09367,45371,64,152556
1532-25-1011,72816,36895
1532-25-1031,6532,6515410
1532-25-1069,273,954,754617
1532-25-1077,4578,4517080
1532-25-1083,6584,81,157850
1532-25-1087,45891,558322
1532-25-10103,25106,953,73565
1532-25-10108,6110,41,84291
1532-25-10112,45114,72,253285
1532-25-10130,4132,652,255662
1532-25-10161,25162,31,057629
1532-25-10167,65171,23,554979
1532-25-10172,4175,73,36130
1532-25-10180,9184,353,453579
1532-25-10213,85216,252,41170
1532-25-10226229,23,22074
1532-25-10231,152353,851564
1532-25-1024224311350
1532-25-1024624711060
1532-25-10251252,651,654107
1532-25-10259,52666,52528
1532-25-10339,1340,81,77541
1532-25-1219,520,511020
1532-25-12124,15126,52,351345
1532-25-12147,51502,51234
1532-25-1315,6171,41010
1532-25-1324,525,81,31135
1532-25-1364,55694,451161
1532-25-1377,282,55,31064
1532-25-13848731160
1532-25-1397,7100,22,51904
1532-25-141011,51,51360
1532-25-1416,117,251,151050
1532-25-1422,725,731811
1532-25-1428,65334,351101
1532-25-14414211230
1532-25-14102,75106,84,051082
1532-25-14108111,153,151490
1532-25-14114,8115,951,151020
1532-25-116,058,82,751038
1532-25-1126,529,252,751117
1532-25-1147,9550,42,451060
1532-25-115960,51,51160
1532-25-1169,178,99,81710
1532-25-11979811180
1532-25-11110,75113,352,61129
1532-25-11119,51211,51030
1532-25-11128,1130,22,11550
1532-25-11144,95147,752,81596


Positions des forages

Numéro de forageAzimutDipLongueurNAD83_z18 - ENAD83_z18 - NNAD83_z18 - Z
1532-25-01230-45150663171,635479817,67347,40
1532-25-02230-70264663171,515479817,80338,71
1532-25-03230-45159663220,325479755,95336,90
1532-25-04230-70300663221,105479756,16329,75
1532-25-05230-45174663281,865479706,21336,96
1532-25-06230-70261663282,235479706,43336,96
1532-25-07230-45156663353,705479611,03329,39
1532-25-08230-45381660550,215482902,26335,32
1532-25-09230-45372660146,335483445,79317,49
1532-25-10230-45354660040,425483531,43308,73
1532-25-11230-45153663424,415479547,45324,97
1532-25-12230-45150663499,515479459,54322,42
1532-25-13230-45150663602,385479378,58328,56
1532-25-14230-45150663664,825479316,19331,36
1532-25-1550-45150663423,395479547,18323,82


Figure 1: Carte de la campagne de forage 2025

Carte de la campagne de forage 2025

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Jean-Sébastien David, géo., une personne qualifiée selon la Norme canadienne 43-101. M. David est président et chef de la direction de NioBay.

À propos des Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file dans le développement de mines à faible consommation de carbone et de pratiques responsables de gestion de l’eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l’environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l’inclusion de toutes les parties prenantes. La priorité absolue, qui est essentielle à cette réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires ou les terres ancestrales desquelles la Société opère. La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ:

Les Métaux NioBay inc.
Jean-Sébastien David, géo. MGP
Président et chef de la direction
jsdavid@niobaymetals.com
www.niobaymetals.com


Kimberly Darlington
Relations auprès des investisseurs
kimberly@refinedsubstance.com
514-771-3398

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/967ce4a2-5c06-4f73-8ba4-346bdcf7d4ba/fr


Recommended Reading