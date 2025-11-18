Les Métaux NioBay annonce d’autres intersections minéralisées

MONTRÉAL, 18 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) est fière d’annoncer les derniers résultats de la campagne de forage été 2025 (la « Campagne de 2025 »), sur le projet de niobium (Nb) et tantale (Ta) de Crevier (le « projet Crevier »), dont elle est propriétaire à 72,5 %. Le projet Crevier est situé à environ 50 km au nord de la ville de Girardville et à environ 150 km de la mine Niobec. Il se trouve dans le Nitassinan (ou territoire ancestral) des Pekuakamiulnuatsh, dont le principal centre de population est Mashteuiatsh.
Mot du président et chef de la direction de Métaux NioBay
« Nous sommes heureux d’annoncer d’autres interceptions minéralisées et la réalisation de l’échantillonnage en vrac », a déclaré Jean-Sébastien David, géo, président et chef de la direction de NioBay. « Ceci met fin à une très belle saison de travaux sur le projet Crevier. Nous avons hâte de pouvoir poursuivre l’avancement de ce projet et ceci passera par la réalisation d’un essai pilote significativement plus important (140 tm) que l’essai précédant qui était de 10 tm et de poursuivre nos discussions avec des clients potentiels sur la fabrication de produits rencontrant leurs besoins. Nous profiterons maintenant de la saison hivernal pour effectuer des travaux sur notre propriété James Bay niobium en Ontario»
Après la réalisation d'études indiquant des paramètres positifs pour ce projet, Crevier serait exclusivement consacré à la production d'oxyde de niobium pour les fabricants de batteries.
Résultats globaux et finaux du Campagne de 2025
La Société a complété la Campagne de 2025 au mois d’août 2025. Cette campagne de quinze trous, pour 3 224 m, consistait, entre autres, à vérifier la continuité de la minéralisation dans les secteurs nord-ouest et sud-est. Cette Campagne a été possible de se réaliser grâce à la participation du gouvernement du Québec par le biais du : Programme de soutien à l’exploration minière pour les minéraux critiques et stratégiques du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF). La Société peut confirmer que d’autres zones minéralisées ont été recoupées dans les derniers forages de la campagne. L’ensemble des résultats de ces zones sur les quinze forages sont présentés ci-dessous. Ces informations seront ajoutées aux informations historiques qui serviront à mettre à jour notre estimation de ressources. Nous pouvons désormais constater la présence de minéralisation sur plus de 6 km.
La Société confirme également qu’elle a effectué l’échantillonnage en vrac tel que prévu. Plus de 140 tm de roche provenant de la zone minéralisée ont été concassées et ensachées afin d’être livrées pour des essais minéralogiques supplémentaires.
Tableau 1: Composites de la minéralisation interceptée en Nb2O5
|No de forage
|De
(m)
|A
(m)
|Épaisseur
(m)
|Nb2O5(%)
|1532-25-01
|116,10
|126,00
|9,90
|0,2273
|1532-25-01
|128,50
|132,50
|4,00
|0,2991
|1532-25-02
|214,00
|218,05
|4,05
|0,3281
|1532-25-02
|221,90
|226,10
|4,20
|0,1920
|1532-25-02
|227,00
|233,15
|6,15
|0,2014
|1532-25-02
|247,90
|251,15
|3,25
|0,1804
|1532-25-03
|107,45
|115,00
|7,55
|0,2307
|1532-25-03
|117,25
|118,25
|1,00
|0,2546
|1532-25-04
|99,10
|100,15
|1,05
|0,2003
|1532-25-04
|166,85
|169,95
|3,10
|0,2633
|1532-25-04
|176,20
|177,20
|1,00
|0,3541
|1532-25-04
|189,50
|200,80
|11,30
|0,2473
|1532-25-04
|221,60
|225,65
|4,05
|0,1838
|1532-25-04
|230,00
|231,00
|1,00
|0,1774
|1532-25-05
|115,30
|124,00
|8,70
|0,2558
|1532-25-05
|129,70
|132,50
|2,80
|0,1790
|1532-25-06
|88,65
|89,70
|1,05
|0,2160
|1532-25-06
|197,85
|201,65
|3,80
|0,2173
|1532-25-06
|203,60
|208,05
|4,45
|0,1951
|1532-25-06
|237,40
|239,40
|2,00
|0,2461
|1532-25-06
|252,80
|254,00
|1,20
|0,1874
|1532-25-07
|63,45
|64,50
|1,05
|0,1717
|1532-25-07
|71,50
|72,50
|1,00
|0,3276
|1532-25-07
|108,00
|113,00
|5,00
|0,1940
|1532-25-09
|297,00
|298,00
|1,00
|0,1931
|1532-25-11
|53,60
|56,05
|2,45
|0,1987
|1532-25-11
|66,20
|67,25
|1,05
|0,2975
|1532-25-11
|69,10
|76,00
|6,90
|0,2249
|1532-25-11
|96,35
|98,00
|1,65
|0,2228
|1532-25-11
|105,05
|106,10
|1,05
|0,1731
* Nb2O5 et Ta2O5 sont des équivalents d'oxydes calculés sur la base des résultats de laboratoire des éléments Nb et Ta.
Tableau 2: Composites de la minéralisation interceptée en Ta2O5
|No de forage
|De
(m)
|A
(m)
|Épaisseur
(m)
|Ta2O5(ppm)
|1532-25-01
|112,00
|113,50
|1,50
|159
|1532-25-01
|116,10
|127,00
|10,90
|223
|1532-25-01
|128,50
|132,50
|4,00
|314
|1532-25-02
|198,70
|200,00
|1,30
|330
|1532-25-02
|213,00
|220,00
|7,00
|247
|1532-25-02
|221,90
|226,10
|4,20
|192
|1532-25-02
|227,00
|233,15
|6,15
|226
|1532-25-02
|247,90
|251,15
|3,25
|144
|1532-25-03
|107,45
|115,00
|7,55
|231
|1532-25-03
|117,25
|119,00
|1,75
|206
|1532-25-04
|99,10
|100,15
|1,05
|225
|1532-25-04
|166,85
|169,95
|3,10
|223
|1532-25-04
|176,20
|177,20
|1,00
|426
|1532-25-04
|186,30
|202,00
|15,70
|250
|1532-25-04
|221,60
|225,65
|4,05
|170
|1532-25-04
|229,00
|231,00
|2,00
|175
|1532-25-04
|271,45
|273,00
|1,55
|102
|1532-25-05
|115,30
|124,00
|8,70
|272
|1532-25-05
|129,70
|132,50
|2,80
|150
|1532-25-05
|135,10
|136,20
|1,10
|218
|1532-25-06
|88,65
|89,70
|1,05
|222
|1532-25-06
|104,90
|107,00
|2,10
|131
|1532-25-06
|189,30
|191,50
|2,20
|151
|1532-25-06
|197,85
|208,05
|10,20
|213
|1532-25-06
|237,40
|239,40
|2,00
|128
|1532-25-06
|252,80
|255,20
|2,40
|164
|1532-25-07
|8,45
|10,35
|1,90
|229
|1532-25-07
|63,45
|64,50
|1,05
|119
|1532-25-07
|71,50
|75,00
|3,50
|159
|1532-25-07
|88,85
|91,15
|2,30
|113
|1532-25-07
|95,20
|98,15
|2,95
|118
|1532-25-07
|107,15
|115,15
|8,00
|185
|1532-25-08
|317,50
|318,50
|1,00
|106
|1532-25-08
|322,40
|324,00
|1,60
|124
|1532-25-08
|333,50
|344,00
|10,50
|185
|1532-25-08
|346,00
|350,05
|4,05
|123
|1532-25-08
|352,00
|357,80
|5,80
|143
|1532-25-08
|362,00
|364,95
|2,95
|190
|1532-25-09
|183,40
|184,45
|1,05
|123
|1532-25-09
|222,55
|223,75
|1,20
|112
|1532-25-09
|278,00
|279,00
|1,00
|145
|1532-25-09
|282,00
|298,00
|16,00
|198
|1532-25-09
|301,00
|305,80
|4,80
|148
|1532-25-10
|231,15
|251,00
|19,85
|189
|1532-25-10
|256,50
|258,50
|2,00
|189
|1532-25-12
|7,15
|9,30
|2,15
|101
|1532-25-11
|8,80
|13,30
|4,50
|134
|1532-25-11
|53,60
|54,80
|1,20
|107
|1532-25-11
|66,20
|76,00
|9,80
|230
|1532-25-11
|95,70
|101,80
|6,10
|178
|1532-25-11
|105,05
|106,10
|1,05
|303
|1532-25-15
|26,65
|27,95
|1,30
|104
|1532-25-15
|100,65
|101,65
|1,00
|209
* Nb2O5 et Ta2O5 sont des équivalents d'oxydes calculés sur la base des résultats de laboratoire des éléments Nb et Ta.
Tableau 3: Composites de la minéralisation interceptée en éléments de terres rares (ETR) total
|No de forage
|De
(m)
|A
(m)
|Épaisseur
(m)
|ETR Total
(ppm)
|1532-25-08
|105,70
|110,35
|4,65
|1618
|1532-25-08
|368,50
|369,65
|1,15
|1353
|1532-25-09
|76,30
|77,66
|1,36
|1676
|1532-25-09
|93,65
|95,65
|2,00
|1868
|1532-25-09
|112,60
|113,80
|1,20
|1091
|1532-25-09
|174,20
|177,45
|3,25
|1096
|1532-25-09
|179,70
|185,80
|6,10
|1486
|1532-25-09
|188,10
|197,45
|9,35
|1467
|1532-25-09
|212,55
|216,60
|4,05
|1078
|1532-25-09
|219,25
|220,90
|1,65
|1184
|1532-25-09
|342,30
|343,40
|1,10
|1453
|1532-25-10
|11,70
|24,25
|12,55
|1430
|1532-25-10
|25,80
|28,00
|2,20
|1351
|1532-25-10
|31,65
|32,65
|1,00
|1111
|1532-25-10
|69,20
|70,30
|1,10
|1181
|1532-25-10
|71,80
|73,95
|2,15
|1539
|1532-25-10
|77,45
|78,45
|1,00
|1529
|1532-25-10
|83,65
|84,80
|1,15
|1491
|1532-25-10
|87,45
|89,00
|1,55
|1696
|1532-25-10
|103,25
|104,25
|1,00
|1644
|1532-25-10
|130,40
|131,75
|1,35
|1428
|1532-25-10
|161,25
|162,30
|1,05
|1380
|1532-25-10
|167,65
|171,20
|3,55
|1075
|1532-25-10
|172,40
|175,70
|3,30
|1212
|1532-25-10
|180,90
|182,90
|2,00
|1082
|1532-25-10
|260,55
|263,15
|2,60
|1082
|1532-25-10
|339,10
|340,80
|1,70
|1317
|1532-25-14
|8,50
|11,50
|3,00
|1053
Tableau 4: Composites de la minéralisation interceptée en Sr (strontium)
|No de forage
|De
(m)
|A
(m)
|Épaisseur
(m)
|Sr
(ppm)
|1532-25-01
|9,40
|10,50
|1,10
|1200
|1532-25-01
|28,10
|29,40
|1,30
|1202
|1532-25-01
|39,15
|40,15
|1,00
|1440
|1532-25-01
|44,60
|47,50
|2,90
|1221
|1532-25-01
|50,00
|52,50
|2,50
|1352
|1532-25-01
|55,20
|57,20
|2,00
|1475
|1532-25-01
|61,00
|62,00
|1,00
|1030
|1532-25-01
|68,50
|71,80
|3,30
|1228
|1532-25-01
|74,00
|75,00
|1,00
|1540
|1532-25-01
|93,40
|94,65
|1,25
|1460
|1532-25-01
|104,20
|107,65
|3,45
|1107
|1532-25-01
|115,00
|118,75
|3,75
|1156
|1532-25-01
|126,00
|128,50
|2,50
|1137
|1532-25-01
|133,60
|135,00
|1,40
|1170
|1532-25-02
|13,55
|15,05
|1,50
|1410
|1532-25-02
|35,80
|39,00
|3,20
|1369
|1532-25-02
|66,70
|70,45
|3,75
|1221
|1532-25-02
|109,95
|112,00
|2,05
|1101
|1532-25-02
|131,30
|132,40
|1,10
|1118
|1532-25-02
|153,05
|154,55
|1,50
|1620
|1532-25-02
|170,10
|172,50
|2,40
|1223
|1532-25-02
|185,90
|189,00
|3,10
|1444
|1532-25-02
|190,75
|195,35
|4,60
|1858
|1532-25-02
|197,80
|200,00
|2,20
|1177
|1532-25-02
|205,20
|213,00
|7,80
|1421
|1532-25-02
|216,40
|224,10
|7,70
|1563
|1532-25-02
|229,10
|234,10
|5,00
|1317
|1532-25-02
|237,20
|238,20
|1,00
|2320
|1532-25-02
|245,65
|246,65
|1,00
|1090
|1532-25-03
|11,65
|12,90
|1,25
|2500
|1532-25-03
|16,00
|17,00
|1,00
|1300
|1532-25-03
|100,40
|104,85
|4,45
|1046
|1532-25-03
|145,35
|146,60
|1,25
|1546
|1532-25-04
|19,60
|21,60
|2,00
|1141
|1532-25-04
|70,30
|71,60
|1,30
|1450
|1532-25-04
|99,10
|100,15
|1,05
|1540
|1532-25-04
|165,85
|166,85
|1,00
|1010
|1532-25-04
|168,85
|169,95
|1,10
|1100
|1532-25-04
|200,80
|203,00
|2,20
|1476
|1532-25-04
|229,00
|231,00
|2,00
|1210
|1532-25-04
|265,65
|271,45
|5,80
|1359
|1532-25-04
|275,50
|276,55
|1,05
|2750
|1532-25-04
|280,75
|286,70
|5,95
|1113
|1532-25-05
|100,45
|101,95
|1,50
|1140
|1532-25-05
|111,55
|114,50
|2,95
|1275
|1532-25-05
|116,60
|117,80
|1,20
|1434
|1532-25-05
|121,00
|125,05
|4,05
|1304
|1532-25-06
|88,65
|89,70
|1,05
|1660
|1532-25-06
|185,35
|189,30
|3,95
|1004
|1532-25-06
|194,65
|195,70
|1,05
|1330
|1532-25-06
|217,55
|218,60
|1,05
|1240
|1532-25-06
|221,60
|226,00
|4,40
|1390
|1532-25-06
|242,30
|244,30
|2,00
|1073
|1532-25-06
|248,00
|249,00
|1,00
|1020
|1532-25-06
|250,00
|252,80
|2,80
|1001
|1532-25-07
|30,50
|31,65
|1,15
|1100
|1532-25-07
|59,00
|60,00
|1,00
|1190
|1532-25-07
|97,50
|100,90
|3,40
|1046
|1532-25-07
|115,15
|116,65
|1,50
|1302
|1532-25-08
|14,50
|17,00
|2,50
|3676
|1532-25-08
|36,70
|37,70
|1,00
|1485
|1532-25-08
|46,30
|47,70
|1,40
|4761
|1532-25-08
|68,85
|72,50
|3,65
|1982
|1532-25-08
|104,00
|113,25
|9,25
|4583
|1532-25-08
|138,10
|140,80
|2,70
|3837
|1532-25-08
|143,25
|146,35
|3,10
|3211
|1532-25-08
|177,60
|179,35
|1,75
|2443
|1532-25-08
|266,70
|269,50
|2,80
|1778
|1532-25-08
|303,35
|305,15
|1,80
|3868
|1532-25-08
|312,10
|315,50
|3,40
|2393
|1532-25-08
|316,50
|318,50
|2,00
|1170
|1532-25-08
|322,40
|326,80
|4,40
|1884
|1532-25-08
|332,50
|333,50
|1,00
|1670
|1532-25-08
|335,00
|336,00
|1,00
|1100
|1532-25-08
|345,05
|357,80
|12,75
|1678
|1532-25-08
|362,70
|366,20
|3,50
|1972
|1532-25-08
|368,50
|369,65
|1,15
|5750
|1532-25-08
|372,10
|379,70
|7,60
|3142
|1532-25-09
|41,40
|44,40
|3,00
|2794
|1532-25-09
|57,1
|59,75
|2,65
|2136
|1532-25-09
|76,3
|77,66
|1,36
|8500
|1532-25-09
|82,55
|85,9
|3,35
|3811
|1532-25-09
|93,65
|95,65
|2
|7940
|1532-25-09
|108
|109,5
|1,5
|3663
|1532-25-09
|112,6
|118,3
|5,7
|3616
|1532-25-09
|174,2
|185,8
|11,6
|4775
|1532-25-09
|187
|198,45
|11,45
|5273
|1532-25-09
|210
|213,1
|3,1
|2245
|1532-25-09
|213,5
|224,65
|11,15
|4198
|1532-25-09
|276
|277
|1
|1040
|1532-25-09
|280
|283
|3
|1008
|1532-25-09
|342,3
|343,4
|1,1
|8830
|1532-25-09
|367,45
|371,6
|4,15
|2556
|1532-25-10
|11,7
|28
|16,3
|6895
|1532-25-10
|31,65
|32,65
|1
|5410
|1532-25-10
|69,2
|73,95
|4,75
|4617
|1532-25-10
|77,45
|78,45
|1
|7080
|1532-25-10
|83,65
|84,8
|1,15
|7850
|1532-25-10
|87,45
|89
|1,55
|8322
|1532-25-10
|103,25
|106,95
|3,7
|3565
|1532-25-10
|108,6
|110,4
|1,8
|4291
|1532-25-10
|112,45
|114,7
|2,25
|3285
|1532-25-10
|130,4
|132,65
|2,25
|5662
|1532-25-10
|161,25
|162,3
|1,05
|7629
|1532-25-10
|167,65
|171,2
|3,55
|4979
|1532-25-10
|172,4
|175,7
|3,3
|6130
|1532-25-10
|180,9
|184,35
|3,45
|3579
|1532-25-10
|213,85
|216,25
|2,4
|1170
|1532-25-10
|226
|229,2
|3,2
|2074
|1532-25-10
|231,15
|235
|3,85
|1564
|1532-25-10
|242
|243
|1
|1350
|1532-25-10
|246
|247
|1
|1060
|1532-25-10
|251
|252,65
|1,65
|4107
|1532-25-10
|259,5
|266
|6,5
|2528
|1532-25-10
|339,1
|340,8
|1,7
|7541
|1532-25-12
|19,5
|20,5
|1
|1020
|1532-25-12
|124,15
|126,5
|2,35
|1345
|1532-25-12
|147,5
|150
|2,5
|1234
|1532-25-13
|15,6
|17
|1,4
|1010
|1532-25-13
|24,5
|25,8
|1,3
|1135
|1532-25-13
|64,55
|69
|4,45
|1161
|1532-25-13
|77,2
|82,5
|5,3
|1064
|1532-25-13
|84
|87
|3
|1160
|1532-25-13
|97,7
|100,2
|2,5
|1904
|1532-25-14
|10
|11,5
|1,5
|1360
|1532-25-14
|16,1
|17,25
|1,15
|1050
|1532-25-14
|22,7
|25,7
|3
|1811
|1532-25-14
|28,65
|33
|4,35
|1101
|1532-25-14
|41
|42
|1
|1230
|1532-25-14
|102,75
|106,8
|4,05
|1082
|1532-25-14
|108
|111,15
|3,15
|1490
|1532-25-14
|114,8
|115,95
|1,15
|1020
|1532-25-11
|6,05
|8,8
|2,75
|1038
|1532-25-11
|26,5
|29,25
|2,75
|1117
|1532-25-11
|47,95
|50,4
|2,45
|1060
|1532-25-11
|59
|60,5
|1,5
|1160
|1532-25-11
|69,1
|78,9
|9,8
|1710
|1532-25-11
|97
|98
|1
|1180
|1532-25-11
|110,75
|113,35
|2,6
|1129
|1532-25-11
|119,5
|121
|1,5
|1030
|1532-25-11
|128,1
|130,2
|2,1
|1550
|1532-25-11
|144,95
|147,75
|2,8
|1596
Positions des forages
|Numéro de forage
|Azimut
|Dip
|Longueur
|NAD83_z18 - E
|NAD83_z18 - N
|NAD83_z18 - Z
|1532-25-01
|230
|-45
|150
|663171,63
|5479817,67
|347,40
|1532-25-02
|230
|-70
|264
|663171,51
|5479817,80
|338,71
|1532-25-03
|230
|-45
|159
|663220,32
|5479755,95
|336,90
|1532-25-04
|230
|-70
|300
|663221,10
|5479756,16
|329,75
|1532-25-05
|230
|-45
|174
|663281,86
|5479706,21
|336,96
|1532-25-06
|230
|-70
|261
|663282,23
|5479706,43
|336,96
|1532-25-07
|230
|-45
|156
|663353,70
|5479611,03
|329,39
|1532-25-08
|230
|-45
|381
|660550,21
|5482902,26
|335,32
|1532-25-09
|230
|-45
|372
|660146,33
|5483445,79
|317,49
|1532-25-10
|230
|-45
|354
|660040,42
|5483531,43
|308,73
|1532-25-11
|230
|-45
|153
|663424,41
|5479547,45
|324,97
|1532-25-12
|230
|-45
|150
|663499,51
|5479459,54
|322,42
|1532-25-13
|230
|-45
|150
|663602,38
|5479378,58
|328,56
|1532-25-14
|230
|-45
|150
|663664,82
|5479316,19
|331,36
|1532-25-15
|50
|-45
|150
|663423,39
|5479547,18
|323,82
Figure 1: Carte de la campagne de forage 2025
Personne qualifiée
Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Jean-Sébastien David, géo., une personne qualifiée selon la Norme canadienne 43-101. M. David est président et chef de la direction de NioBay.
À propos des Métaux NioBay inc.
NioBay souhaite devenir un chef de file dans le développement de mines à faible consommation de carbone et de pratiques responsables de gestion de l’eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l’environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l’inclusion de toutes les parties prenantes. La priorité absolue, qui est essentielle à cette réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires ou les terres ancestrales desquelles la Société opère. La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.
À propos du Niobium
Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.
Mise en garde
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.
POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ:
Les Métaux NioBay inc.
Jean-Sébastien David, géo. MGP
Président et chef de la direction
jsdavid@niobaymetals.com
www.niobaymetals.com
Kimberly Darlington
Relations auprès des investisseurs
kimberly@refinedsubstance.com
514-771-3398
Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/967ce4a2-5c06-4f73-8ba4-346bdcf7d4ba/fr