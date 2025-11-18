Les Métaux NioBay annonce d’autres intersections minéralisées

MONTRÉAL, 18 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) est fière d’annoncer les derniers résultats de la campagne de forage été 2025 (la « Campagne de 2025 »), sur le projet de niobium (Nb) et tantale (Ta) de Crevier (le « projet Crevier »), dont elle est propriétaire à 72,5 %. Le projet Crevier est situé à environ 50 km au nord de la ville de Girardville et à environ 150 km de la mine Niobec. Il se trouve dans le Nitassinan (ou territoire ancestral) des Pekuakamiulnuatsh, dont le principal centre de population est Mashteuiatsh.

Mot du président et chef de la direction de Métaux NioBay

« Nous sommes heureux d’annoncer d’autres interceptions minéralisées et la réalisation de l’échantillonnage en vrac », a déclaré Jean-Sébastien David, géo, président et chef de la direction de NioBay. « Ceci met fin à une très belle saison de travaux sur le projet Crevier. Nous avons hâte de pouvoir poursuivre l’avancement de ce projet et ceci passera par la réalisation d’un essai pilote significativement plus important (140 tm) que l’essai précédant qui était de 10 tm et de poursuivre nos discussions avec des clients potentiels sur la fabrication de produits rencontrant leurs besoins. Nous profiterons maintenant de la saison hivernal pour effectuer des travaux sur notre propriété James Bay niobium en Ontario»

Après la réalisation d'études indiquant des paramètres positifs pour ce projet, Crevier serait exclusivement consacré à la production d'oxyde de niobium pour les fabricants de batteries.

Résultats globaux et finaux du Campagne de 2025



La Société a complété la Campagne de 2025 au mois d’août 2025. Cette campagne de quinze trous, pour 3 224 m, consistait, entre autres, à vérifier la continuité de la minéralisation dans les secteurs nord-ouest et sud-est. Cette Campagne a été possible de se réaliser grâce à la participation du gouvernement du Québec par le biais du : Programme de soutien à l’exploration minière pour les minéraux critiques et stratégiques du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF). La Société peut confirmer que d’autres zones minéralisées ont été recoupées dans les derniers forages de la campagne. L’ensemble des résultats de ces zones sur les quinze forages sont présentés ci-dessous. Ces informations seront ajoutées aux informations historiques qui serviront à mettre à jour notre estimation de ressources. Nous pouvons désormais constater la présence de minéralisation sur plus de 6 km.

La Société confirme également qu’elle a effectué l’échantillonnage en vrac tel que prévu. Plus de 140 tm de roche provenant de la zone minéralisée ont été concassées et ensachées afin d’être livrées pour des essais minéralogiques supplémentaires.

Tableau 1: Composites de la minéralisation interceptée en Nb 2 O 5

No de forage De

(m) A

(m) Épaisseur

(m) Nb 2 O 5 (%) 1532-25-01 116,10 126,00 9,90 0,2273 1532-25-01 128,50 132,50 4,00 0,2991 1532-25-02 214,00 218,05 4,05 0,3281 1532-25-02 221,90 226,10 4,20 0,1920 1532-25-02 227,00 233,15 6,15 0,2014 1532-25-02 247,90 251,15 3,25 0,1804 1532-25-03 107,45 115,00 7,55 0,2307 1532-25-03 117,25 118,25 1,00 0,2546 1532-25-04 99,10 100,15 1,05 0,2003 1532-25-04 166,85 169,95 3,10 0,2633 1532-25-04 176,20 177,20 1,00 0,3541 1532-25-04 189,50 200,80 11,30 0,2473 1532-25-04 221,60 225,65 4,05 0,1838 1532-25-04 230,00 231,00 1,00 0,1774 1532-25-05 115,30 124,00 8,70 0,2558 1532-25-05 129,70 132,50 2,80 0,1790 1532-25-06 88,65 89,70 1,05 0,2160 1532-25-06 197,85 201,65 3,80 0,2173 1532-25-06 203,60 208,05 4,45 0,1951 1532-25-06 237,40 239,40 2,00 0,2461 1532-25-06 252,80 254,00 1,20 0,1874 1532-25-07 63,45 64,50 1,05 0,1717 1532-25-07 71,50 72,50 1,00 0,3276 1532-25-07 108,00 113,00 5,00 0,1940 1532-25-09 297,00 298,00 1,00 0,1931 1532-25-11 53,60 56,05 2,45 0,1987 1532-25-11 66,20 67,25 1,05 0,2975 1532-25-11 69,10 76,00 6,90 0,2249 1532-25-11 96,35 98,00 1,65 0,2228 1532-25-11 105,05 106,10 1,05 0,1731

* Nb 2 O 5 et Ta 2 O 5 sont des équivalents d'oxydes calculés sur la base des résultats de laboratoire des éléments Nb et Ta.

Tableau 2: Composites de la minéralisation interceptée en Ta 2 O 5

No de forage De

(m) A

(m) Épaisseur

(m) Ta 2 O 5 (ppm) 1532-25-01 112,00 113,50 1,50 159 1532-25-01 116,10 127,00 10,90 223 1532-25-01 128,50 132,50 4,00 314 1532-25-02 198,70 200,00 1,30 330 1532-25-02 213,00 220,00 7,00 247 1532-25-02 221,90 226,10 4,20 192 1532-25-02 227,00 233,15 6,15 226 1532-25-02 247,90 251,15 3,25 144 1532-25-03 107,45 115,00 7,55 231 1532-25-03 117,25 119,00 1,75 206 1532-25-04 99,10 100,15 1,05 225 1532-25-04 166,85 169,95 3,10 223 1532-25-04 176,20 177,20 1,00 426 1532-25-04 186,30 202,00 15,70 250 1532-25-04 221,60 225,65 4,05 170 1532-25-04 229,00 231,00 2,00 175 1532-25-04 271,45 273,00 1,55 102 1532-25-05 115,30 124,00 8,70 272 1532-25-05 129,70 132,50 2,80 150 1532-25-05 135,10 136,20 1,10 218 1532-25-06 88,65 89,70 1,05 222 1532-25-06 104,90 107,00 2,10 131 1532-25-06 189,30 191,50 2,20 151 1532-25-06 197,85 208,05 10,20 213 1532-25-06 237,40 239,40 2,00 128 1532-25-06 252,80 255,20 2,40 164 1532-25-07 8,45 10,35 1,90 229 1532-25-07 63,45 64,50 1,05 119 1532-25-07 71,50 75,00 3,50 159 1532-25-07 88,85 91,15 2,30 113 1532-25-07 95,20 98,15 2,95 118 1532-25-07 107,15 115,15 8,00 185 1532-25-08 317,50 318,50 1,00 106 1532-25-08 322,40 324,00 1,60 124 1532-25-08 333,50 344,00 10,50 185 1532-25-08 346,00 350,05 4,05 123 1532-25-08 352,00 357,80 5,80 143 1532-25-08 362,00 364,95 2,95 190 1532-25-09 183,40 184,45 1,05 123 1532-25-09 222,55 223,75 1,20 112 1532-25-09 278,00 279,00 1,00 145 1532-25-09 282,00 298,00 16,00 198 1532-25-09 301,00 305,80 4,80 148 1532-25-10 231,15 251,00 19,85 189 1532-25-10 256,50 258,50 2,00 189 1532-25-12 7,15 9,30 2,15 101 1532-25-11 8,80 13,30 4,50 134 1532-25-11 53,60 54,80 1,20 107 1532-25-11 66,20 76,00 9,80 230 1532-25-11 95,70 101,80 6,10 178 1532-25-11 105,05 106,10 1,05 303 1532-25-15 26,65 27,95 1,30 104 1532-25-15 100,65 101,65 1,00 209

* Nb 2 O 5 et Ta 2 O 5 sont des équivalents d'oxydes calculés sur la base des résultats de laboratoire des éléments Nb et Ta.

Tableau 3: Composites de la minéralisation interceptée en éléments de terres rares (ETR) total

No de forage De

(m) A

(m) Épaisseur

(m) ETR Total

(ppm) 1532-25-08 105,70 110,35 4,65 1618 1532-25-08 368,50 369,65 1,15 1353 1532-25-09 76,30 77,66 1,36 1676 1532-25-09 93,65 95,65 2,00 1868 1532-25-09 112,60 113,80 1,20 1091 1532-25-09 174,20 177,45 3,25 1096 1532-25-09 179,70 185,80 6,10 1486 1532-25-09 188,10 197,45 9,35 1467 1532-25-09 212,55 216,60 4,05 1078 1532-25-09 219,25 220,90 1,65 1184 1532-25-09 342,30 343,40 1,10 1453 1532-25-10 11,70 24,25 12,55 1430 1532-25-10 25,80 28,00 2,20 1351 1532-25-10 31,65 32,65 1,00 1111 1532-25-10 69,20 70,30 1,10 1181 1532-25-10 71,80 73,95 2,15 1539 1532-25-10 77,45 78,45 1,00 1529 1532-25-10 83,65 84,80 1,15 1491 1532-25-10 87,45 89,00 1,55 1696 1532-25-10 103,25 104,25 1,00 1644 1532-25-10 130,40 131,75 1,35 1428 1532-25-10 161,25 162,30 1,05 1380 1532-25-10 167,65 171,20 3,55 1075 1532-25-10 172,40 175,70 3,30 1212 1532-25-10 180,90 182,90 2,00 1082 1532-25-10 260,55 263,15 2,60 1082 1532-25-10 339,10 340,80 1,70 1317 1532-25-14 8,50 11,50 3,00 1053



Tableau 4: Composites de la minéralisation interceptée en Sr (strontium)

No de forage De

(m) A

(m) Épaisseur

(m) Sr

(ppm) 1532-25-01 9,40 10,50 1,10 1200 1532-25-01 28,10 29,40 1,30 1202 1532-25-01 39,15 40,15 1,00 1440 1532-25-01 44,60 47,50 2,90 1221 1532-25-01 50,00 52,50 2,50 1352 1532-25-01 55,20 57,20 2,00 1475 1532-25-01 61,00 62,00 1,00 1030 1532-25-01 68,50 71,80 3,30 1228 1532-25-01 74,00 75,00 1,00 1540 1532-25-01 93,40 94,65 1,25 1460 1532-25-01 104,20 107,65 3,45 1107 1532-25-01 115,00 118,75 3,75 1156 1532-25-01 126,00 128,50 2,50 1137 1532-25-01 133,60 135,00 1,40 1170 1532-25-02 13,55 15,05 1,50 1410 1532-25-02 35,80 39,00 3,20 1369 1532-25-02 66,70 70,45 3,75 1221 1532-25-02 109,95 112,00 2,05 1101 1532-25-02 131,30 132,40 1,10 1118 1532-25-02 153,05 154,55 1,50 1620 1532-25-02 170,10 172,50 2,40 1223 1532-25-02 185,90 189,00 3,10 1444 1532-25-02 190,75 195,35 4,60 1858 1532-25-02 197,80 200,00 2,20 1177 1532-25-02 205,20 213,00 7,80 1421 1532-25-02 216,40 224,10 7,70 1563 1532-25-02 229,10 234,10 5,00 1317 1532-25-02 237,20 238,20 1,00 2320 1532-25-02 245,65 246,65 1,00 1090 1532-25-03 11,65 12,90 1,25 2500 1532-25-03 16,00 17,00 1,00 1300 1532-25-03 100,40 104,85 4,45 1046 1532-25-03 145,35 146,60 1,25 1546 1532-25-04 19,60 21,60 2,00 1141 1532-25-04 70,30 71,60 1,30 1450 1532-25-04 99,10 100,15 1,05 1540 1532-25-04 165,85 166,85 1,00 1010 1532-25-04 168,85 169,95 1,10 1100 1532-25-04 200,80 203,00 2,20 1476 1532-25-04 229,00 231,00 2,00 1210 1532-25-04 265,65 271,45 5,80 1359 1532-25-04 275,50 276,55 1,05 2750 1532-25-04 280,75 286,70 5,95 1113 1532-25-05 100,45 101,95 1,50 1140 1532-25-05 111,55 114,50 2,95 1275 1532-25-05 116,60 117,80 1,20 1434 1532-25-05 121,00 125,05 4,05 1304 1532-25-06 88,65 89,70 1,05 1660 1532-25-06 185,35 189,30 3,95 1004 1532-25-06 194,65 195,70 1,05 1330 1532-25-06 217,55 218,60 1,05 1240 1532-25-06 221,60 226,00 4,40 1390 1532-25-06 242,30 244,30 2,00 1073 1532-25-06 248,00 249,00 1,00 1020 1532-25-06 250,00 252,80 2,80 1001 1532-25-07 30,50 31,65 1,15 1100 1532-25-07 59,00 60,00 1,00 1190 1532-25-07 97,50 100,90 3,40 1046 1532-25-07 115,15 116,65 1,50 1302 1532-25-08 14,50 17,00 2,50 3676 1532-25-08 36,70 37,70 1,00 1485 1532-25-08 46,30 47,70 1,40 4761 1532-25-08 68,85 72,50 3,65 1982 1532-25-08 104,00 113,25 9,25 4583 1532-25-08 138,10 140,80 2,70 3837 1532-25-08 143,25 146,35 3,10 3211 1532-25-08 177,60 179,35 1,75 2443 1532-25-08 266,70 269,50 2,80 1778 1532-25-08 303,35 305,15 1,80 3868 1532-25-08 312,10 315,50 3,40 2393 1532-25-08 316,50 318,50 2,00 1170 1532-25-08 322,40 326,80 4,40 1884 1532-25-08 332,50 333,50 1,00 1670 1532-25-08 335,00 336,00 1,00 1100 1532-25-08 345,05 357,80 12,75 1678 1532-25-08 362,70 366,20 3,50 1972 1532-25-08 368,50 369,65 1,15 5750 1532-25-08 372,10 379,70 7,60 3142 1532-25-09 41,40 44,40 3,00 2794 1532-25-09 57,1 59,75 2,65 2136 1532-25-09 76,3 77,66 1,36 8500 1532-25-09 82,55 85,9 3,35 3811 1532-25-09 93,65 95,65 2 7940 1532-25-09 108 109,5 1,5 3663 1532-25-09 112,6 118,3 5,7 3616 1532-25-09 174,2 185,8 11,6 4775 1532-25-09 187 198,45 11,45 5273 1532-25-09 210 213,1 3,1 2245 1532-25-09 213,5 224,65 11,15 4198 1532-25-09 276 277 1 1040 1532-25-09 280 283 3 1008 1532-25-09 342,3 343,4 1,1 8830 1532-25-09 367,45 371,6 4,15 2556 1532-25-10 11,7 28 16,3 6895 1532-25-10 31,65 32,65 1 5410 1532-25-10 69,2 73,95 4,75 4617 1532-25-10 77,45 78,45 1 7080 1532-25-10 83,65 84,8 1,15 7850 1532-25-10 87,45 89 1,55 8322 1532-25-10 103,25 106,95 3,7 3565 1532-25-10 108,6 110,4 1,8 4291 1532-25-10 112,45 114,7 2,25 3285 1532-25-10 130,4 132,65 2,25 5662 1532-25-10 161,25 162,3 1,05 7629 1532-25-10 167,65 171,2 3,55 4979 1532-25-10 172,4 175,7 3,3 6130 1532-25-10 180,9 184,35 3,45 3579 1532-25-10 213,85 216,25 2,4 1170 1532-25-10 226 229,2 3,2 2074 1532-25-10 231,15 235 3,85 1564 1532-25-10 242 243 1 1350 1532-25-10 246 247 1 1060 1532-25-10 251 252,65 1,65 4107 1532-25-10 259,5 266 6,5 2528 1532-25-10 339,1 340,8 1,7 7541 1532-25-12 19,5 20,5 1 1020 1532-25-12 124,15 126,5 2,35 1345 1532-25-12 147,5 150 2,5 1234 1532-25-13 15,6 17 1,4 1010 1532-25-13 24,5 25,8 1,3 1135 1532-25-13 64,55 69 4,45 1161 1532-25-13 77,2 82,5 5,3 1064 1532-25-13 84 87 3 1160 1532-25-13 97,7 100,2 2,5 1904 1532-25-14 10 11,5 1,5 1360 1532-25-14 16,1 17,25 1,15 1050 1532-25-14 22,7 25,7 3 1811 1532-25-14 28,65 33 4,35 1101 1532-25-14 41 42 1 1230 1532-25-14 102,75 106,8 4,05 1082 1532-25-14 108 111,15 3,15 1490 1532-25-14 114,8 115,95 1,15 1020 1532-25-11 6,05 8,8 2,75 1038 1532-25-11 26,5 29,25 2,75 1117 1532-25-11 47,95 50,4 2,45 1060 1532-25-11 59 60,5 1,5 1160 1532-25-11 69,1 78,9 9,8 1710 1532-25-11 97 98 1 1180 1532-25-11 110,75 113,35 2,6 1129 1532-25-11 119,5 121 1,5 1030 1532-25-11 128,1 130,2 2,1 1550 1532-25-11 144,95 147,75 2,8 1596



Positions des forages

Numéro de forage Azimut Dip Longueur NAD83_z18 - E NAD83_z18 - N NAD83_z18 - Z 1532-25-01 230 -45 150 663171,63 5479817,67 347,40 1532-25-02 230 -70 264 663171,51 5479817,80 338,71 1532-25-03 230 -45 159 663220,32 5479755,95 336,90 1532-25-04 230 -70 300 663221,10 5479756,16 329,75 1532-25-05 230 -45 174 663281,86 5479706,21 336,96 1532-25-06 230 -70 261 663282,23 5479706,43 336,96 1532-25-07 230 -45 156 663353,70 5479611,03 329,39 1532-25-08 230 -45 381 660550,21 5482902,26 335,32 1532-25-09 230 -45 372 660146,33 5483445,79 317,49 1532-25-10 230 -45 354 660040,42 5483531,43 308,73 1532-25-11 230 -45 153 663424,41 5479547,45 324,97 1532-25-12 230 -45 150 663499,51 5479459,54 322,42 1532-25-13 230 -45 150 663602,38 5479378,58 328,56 1532-25-14 230 -45 150 663664,82 5479316,19 331,36 1532-25-15 50 -45 150 663423,39 5479547,18 323,82



Figure 1: Carte de la campagne de forage 2025





Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Jean-Sébastien David, géo., une personne qualifiée selon la Norme canadienne 43-101. M. David est président et chef de la direction de NioBay.

À propos des Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file dans le développement de mines à faible consommation de carbone et de pratiques responsables de gestion de l’eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l’environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l’inclusion de toutes les parties prenantes. La priorité absolue, qui est essentielle à cette réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires ou les terres ancestrales desquelles la Société opère. La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

