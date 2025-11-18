Fatboy dévoile son Guide Cadeaux 2025

MONTRÉAL, 18 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fatboy, la marque de design néerlandaise reconnue pour son approche ludique du confort et de la vie quotidienne, lance officiellement son Guide Cadeaux des Fêtes . Cette édition rassemble les créations les plus emblématiques de Fatboy : poufs réconfortants, luminaires iconiques et essentiels pour profiter pleinement de l’hiver.

Au cœur de la sélection se trouve la nouvelle collection Fatboy x Miffy , une collaboration charmante qui réunit deux icônes néerlandaises. Du Slim Cord x Miffy aux accessoires douillets et à l’éclairage ludique, cette collection marie la simplicité intemporelle de Miffy à l’esprit coloré et joyeux de Fatboy, un cadeau parfait pour les enfants, les amoureux du design et les collectionneurs.

Le guide met aussi en lumière la collection Edison, la famille de lampes la plus reconnue de Fatboy. De la Edison the Petit, portable et rechargeable, à la nouvelle Edison the Ambiance, chaque lampe offre une ambiance chaleureuse et un éclairage réconfortant, idéal pour les soirées d’hiver, les moments en famille ou les rassemblements des Fêtes.

Pour ceux qui rêvent déjà de beaux jours, deux incontournables s’invitent dans le guide : la tente Miasun, ultra-portable, et le légendaire Lamzac, le fauteuil gonflable qui se déploie en quelques secondes. Des cadeaux parfaits pour les voyageurs, ou tous ceux qui planifient des moments ensoleillés plus tard cet hiver.

En plus de ces coups de cœur, le Guide Cadeaux Fatboy présente une sélection de produits prisés; poufs, luminaires portatifs, accessoires déco et options pensées pour l’hiver; tous conçus pour ajouter de la joie, du confort et de la personnalité aux maisons canadiennes.

Des cadeaux simples à offrir

Grâce à un entrepôt situé à Montréal et une livraison rapide partout au pays, Fatboy facilite vos achats des Fêtes. Le Guide Cadeaux propose des options pour tous les goûts et tous les budgets, que ce soit pour la famille, les amis ou les passionnés de design.

Disponibilité

Le Guide Cadeaux Fatboy est disponible sur fatboycanada.com , avec plusieurs éditions limitées et favoris saisonniers en stock pour le temps des Fêtes.

À propos de Fatboy

Fondée en 2002, Fatboy est une marque de design néerlandaise qui crée des produits de style de vie mémorables, conçus pour apporter du plaisir, de la couleur et du confort au quotidien. Des poufs emblématiques aux luminaires primés, Fatboy transforme les moments ordinaires en moments extraordinaires.

