Parallels RAS 21.0: Mehr Flexibilität und Effizienz für digitale Arbeitsbereiche

ALZENAU, Deutschland, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels, ein weltweit führender Anbieter von plattformübergreifenden Virtualisierungs- und Digital-Workplace-Lösungen, führt heute Parallels RAS (Remote Application Server) 21.0 zur Bereitstellung von Anwendungen und Desktops ein. Die neueste Version seiner sicheren und flexiblen Lösung Parallels RAS 21.0 ermöglicht es Unternehmen, ihre IT zu modernisieren, hybride Belegschaften zu unterstützen und nahtlos über lokale, Cloud- und Multi-Cloud-Umgebungen hinweg zu skalieren.

„Parallels RAS 21.0 bietet wichtige Neuerungen, die den sich wandelnden Prioritäten von IT-Verantwortlichen gerecht werden, die ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit, Produktivität und Kosteneffizienz anstreben“, so Prashant Ketkar, Chief Technology and Product Officer bei Parallels. „Diese Version unterstreicht unser Engagement, Unternehmen eine einheitliche digitale Arbeitsumgebung zu bieten, die eine vereinfachte Bereitstellung, intelligente Automatisierung und Sicherheit auf Unternehmensniveau ermöglicht.“

Weiterentwicklung der hybriden Arbeit

Parallels RAS 21.0 erhöht die Flexibilität von Hybrid-Cloud-Bereitstellungen durch eine tiefere Integration in Microsoft Azure und andere Multi-Cloud-Plattformen. Dadurch können IT-Teams Ressourcen in verschiedenen Umgebungen einfacher bereitstellen, skalieren und verwalten . Endbenutzer profitieren von einem nahtloseren digitalen Arbeitsbereich mit verbesserten Web-Client-Funktionen, optimierter Geräteumleitung und stärkeren Sicherheitsmaßnahmen.

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

Flexibilität der Hybrid Cloud: Parallels RAS 21.0 vereinfacht die Bereitstellung und Skalierung von Workloads in lokalen und Cloud-Umgebungen. Nutzer profitieren von der erweiterten Integration mit Azure Virtual Desktop (AVD) und Multi-Cloud-Plattformen. Außerdem unterstützt die neue Version Windows Server 2025 als Hyper-V-Anbieter, sowohl in Standalone- als auch in Cluster-Konfigurationen. Das ermöglicht eine reibungslose Einführung der neuesten Microsoft-Servertechnologie. Der Parallels Client für Windows unterstützt jetzt auch die Windows-App von Microsoft für AVD und bereitet Unternehmen auf die Einstellung der Remote Desktop App im Jahr 2026 vor.

Parallels RAS 21.0 vereinfacht die Bereitstellung und Skalierung von Workloads in lokalen und Cloud-Umgebungen. Nutzer profitieren von der erweiterten Integration mit Azure Virtual Desktop (AVD) und Multi-Cloud-Plattformen. Außerdem unterstützt die neue Version Windows Server 2025 als Hyper-V-Anbieter, sowohl in Standalone- als auch in Cluster-Konfigurationen. Das ermöglicht eine reibungslose Einführung der neuesten Microsoft-Servertechnologie. Der Parallels Client für Windows unterstützt jetzt auch die Windows-App von Microsoft für AVD und bereitet Unternehmen auf die Einstellung der Remote Desktop App im Jahr 2026 vor. Verbesserte Benutzererfahrung : Die aktualisierte Web- und Client-Erfahrung bietet Benutzern einen reibungsloseren und zuverlässigeren Arbeitsbereich. Der aktualisierte Web-Client sorgt für optimierte Browserleistung. Die richtliniengesteuerte URL-Umleitung leitet Benutzer während Migrationen oder Wartungsarbeiten automatisch zu neuen Farmen weiter, wodurch Supportanfragen reduziert werden. Außerdem sehen IT-Verantwortliche nun bei einer Wiederverbindung einen ausgegrauten Desktop, während sie Sitzungen nach Netzwerkunterbrechungen wiederherstellen. Dadurch gewährleisten sie Konsistenz über Anwendungen und Desktops hinweg . Außerdem bieten Mobile Clients nun die gleichen intuitiven Optionen zur Umleitung lokaler Ressourcen wie Desktop-Clients, darunter Sound, Zwischenablage, Kamera und andere Peripheriegeräte. Von IGEL verwaltete Endpunkte unterstützen die automatische Anmeldung und den automatischen Start des Clients beim Booten. Damit bieten sienahtlosen Zugriff auf Peripheriegeräte und Ressourcen.

: Die aktualisierte Web- und Client-Erfahrung bietet Benutzern einen reibungsloseren und zuverlässigeren Arbeitsbereich. Der aktualisierte Web-Client sorgt für optimierte Browserleistung. Die richtliniengesteuerte URL-Umleitung leitet Benutzer während Migrationen oder Wartungsarbeiten automatisch zu neuen Farmen weiter, wodurch Supportanfragen reduziert werden. Außerdem sehen IT-Verantwortliche nun bei einer Wiederverbindung einen ausgegrauten Desktop, während sie Sitzungen nach Netzwerkunterbrechungen wiederherstellen. Dadurch gewährleisten sie Konsistenz über Anwendungen und Desktops hinweg . Außerdem bieten Mobile Clients nun die gleichen intuitiven Optionen zur Umleitung lokaler Ressourcen wie Desktop-Clients, darunter Sound, Zwischenablage, Kamera und andere Peripheriegeräte. Von IGEL verwaltete Endpunkte unterstützen die automatische Anmeldung und den automatischen Start des Clients beim Booten. Damit bieten sienahtlosen Zugriff auf Peripheriegeräte und Ressourcen. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen: Parallels RAS 21.0 stärkt die Unternehmenssicherheit mit granularen Kontrollen und Zero-Trust-fähigen Funktionen. Dazu gehört die Integration von Windows Credential Manager. Damit können IT-Verantwortliche Benutzeranmeldedaten sicher speichern und verwalten. Die verbesserte Multi-Faktor-Authentifizierung erfasst Client-IP-Adressen und übergibt sie als RADIUS-Attribute für die kontextbezogene Zugriffskontrolle. Die bedingte RADIUS-Automatisierung ermöglicht eine regelbasierte, benutzerspezifische Authentifizierung. Außerdem ist eine fein abgestufte Umleitung der Zwischenablage möglich, um die Datenfreigabe und -weiterleitung präzise zu kontrollieren und so die Sicherheit und Produktivität zu verbessern.

Parallels RAS 21.0 stärkt die Unternehmenssicherheit mit granularen Kontrollen und Zero-Trust-fähigen Funktionen. Dazu gehört die Integration von Windows Credential Manager. Damit können IT-Verantwortliche Benutzeranmeldedaten sicher speichern und verwalten. Die verbesserte Multi-Faktor-Authentifizierung erfasst Client-IP-Adressen und übergibt sie als RADIUS-Attribute für die kontextbezogene Zugriffskontrolle. Die bedingte RADIUS-Automatisierung ermöglicht eine regelbasierte, benutzerspezifische Authentifizierung. Außerdem ist eine fein abgestufte Umleitung der Zwischenablage möglich, um die Datenfreigabe und -weiterleitung präzise zu kontrollieren und so die Sicherheit und Produktivität zu verbessern. Vereinfachtes IT-Management: Neue Tools und Automatisierung verbessern die Transparenz und Effizienz für IT-Teams. Das Cloud Cost Insight Dashboard bietet detaillierte Einblicke in die AVD-Nutzung und hilft bei der Optimierung der Cloud-Ausgaben. Die erweiterte API- und PowerShell-Unterstützung automatisiert und verwaltet groß angelegte Bereitstellungen. Administratoren profitieren vor allem von der vereinfachten Verwaltung mehrerer Domänen, der Überprüfung von Domänenanmeldedaten während der Vorlagenerstellung und der Möglichkeit, verwaiste Hosts Host-Pools neu zuzuweisen, ohne sie zu löschen.

Neue Tools und Automatisierung verbessern die Transparenz und Effizienz für IT-Teams. Das Cloud Cost Insight Dashboard bietet detaillierte Einblicke in die AVD-Nutzung und hilft bei der Optimierung der Cloud-Ausgaben. Die erweiterte API- und PowerShell-Unterstützung automatisiert und verwaltet groß angelegte Bereitstellungen. Administratoren profitieren vor allem von der vereinfachten Verwaltung mehrerer Domänen, der Überprüfung von Domänenanmeldedaten während der Vorlagenerstellung und der Möglichkeit, verwaiste Hosts Host-Pools neu zuzuweisen, ohne sie zu löschen. Plattformbereitschaft und Barrierefreiheit: Parallels RAS 21.0 gewährleistet Zuverlässigkeit, Kompatibilität und Barrierefreiheit in allen Umgebungen. Die Unterstützung für macOS Tahoe 26, iOS/iPadOS 26 und das aktualisierte FSLogix sorgt dafür, dass Bereitstellungen aktuell und sicher bleiben. Kontinuierliche Updates der Kernkomponenten und Drittanbieterpakete in der HALB-Appliance gewährleisten langfristige Zuverlässigkeit und Kompatibilität. Verbesserungen der Barrierefreiheit im Web-Client und im Benutzerportal entsprechen den VPAT 2.5-Richtlinien und der WCAG 2.2 Level AA-Konformität und unterstützen Benutzer mit Seh- oder Motorikbeeinträchtigungen.





„IT-Führungskräfte konzentrieren sich zunehmend auf Tools, die die Komplexität der Verwaltung verteilter Anwendungen und Desktops in lokalen und Cloud-Umgebungen vereinfachen. Sie sollen ein Gleichgewicht zwischen Skalierbarkeit, Kontrolle und Benutzererfahrung gewährleisten“, sagte Shannon Kalvar, Research Director bei IDC. „Lösungen wie Parallels RAS 21, die sich nahtlos in ein breiteres Ökosystem integrieren lassen und flexible, wiederholbare Architekturen unterstützen, sind am besten dazu geeignet, um den wachsenden Anforderungen von Hybridarbeit und Endbenutzer-Computing gerecht zu werden.“

Parallels RAS ist mittlerweile in der 21. Generation verfügbar und eine flexible Lösung für die Bereitstellung virtueller Anwendungen und Desktops, mit der Unternehmen jeder Größe von jedem Gerät und jedem Standort aus sicheren Fernzugriff auf geschäftskritische Anwendungen und Desktops ermöglichen können. Die Plattform unterstützt die Bereitstellung in lokalen, privaten oder öffentlichen Cloud-Infrastrukturen (einschließlich vollständiger Integration mit Azure, Azure Virtual Desktop und AWS sowie lokalen und hyperkonvergenten Infrastrukturen). Mit einer einheitlichen Verwaltungskonsole können IT-Teams Anwendungen oder komplette Desktops veröffentlichen, dynamisch skalieren und Sicherheit, Zugriff und Leistung verwalten, ohne dass komplexe Stacks mit mehreren Komponenten erforderlich sind.

Verfügbarkeit

Parallels RAS 21.0 ist ab sofort verfügbar. Kunden können von früheren Versionen upgraden oder Parallels RAS über eine kostenlose Testversion unter www.parallels.com/ras kennenlernen.

Über Parallels

Parallels ist eine weltweit führende Marke für plattformübergreifende Lösungen, die es Unternehmen und Privatpersonen erleichtern, sicher auf Anwendungen und Dateien auf jedem Gerät, Betriebssystem oder Standort zuzugreifen. Von Virtualisierung bis hin zu digitalen Arbeitsplätzen unterstützt Parallels Unternehmen dabei, Agilität, Sicherheit und Produktivität unter Windows, Linux, macOS, ChromeOS, iOS, Android und in der Cloud zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter www.parallels.com.

© 2025 Parallels International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Parallels ist eine Marke oder eingetragene Marke der Parallels International GmbH in Kanada, den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Apple, Mac und macOS sind Marken von Apple Inc. Android und ChromeOS sind Marken von Google LLC. Alle anderen genannten Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, Logos, Marken und eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken dienen nur zu Identifikationszwecken und bleiben das ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Hinweise und rechtlichen Informationen finden Sie unter www.parallels.com/about/legal/.

Ashley Ruess

ashley.ruess@alludo.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/010b4b4d-c944-48b1-9e04-eec683c330a8/de