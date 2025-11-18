inGroup International es reconocida como máxima productora de MSC Cruises en 2025

GUAYNABO, Puerto Rico, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International anuncia con gran entusiasmo que su marca insignia, inCruises, ha sido reconocida como uno de los máximos productores por MSC Cruises en la edición de All Stars of the Sea de este año, a bordo del MSC Seaview. inGroup fue galardonada con dos de sus más grandes distinciones: Mejor Productor de MSC Yacht Club de 2025 y Productor Over the Top FIT de 2025.

El premio a Mejor Productor de MSC Yacht Club reconoce la posición de la compañía en ventas para la experiencia insignia en crucero de lujo de MSC: el Yacht Club, mientras que el premio de Productor Over the Top de FIT destaca el papel protagonista de inGroup en la generación de las mayores ventas generales para MSC Cruises en 2025 en nuevos mercados emergentes.

“Nuestra alianza con MSC Cruises sigue siendo una parte importante de cumplir con nuestra misión de dar la dicha de viajar en crucero a nuestros Miembros de todo el mundo”, declaró Anthony Varvaro, Director Financiero y de Operaciones de inGroup International, quien aceptó los premios a nombre de la comunidad global de inGroup. “Estamos agradecidos por este reconocimiento, el cual pertenece realmente a nuestros Socios, quienes siguen inspirando a los Miembros a conocer el mundo. Esperamos llevar nuestra colaboración con MSC aún más lejos”.

inGroup International sigue fortaleciendo sus alianzas estratégicas con las principales líneas de cruceros, fomentando oportunidades de crecimiento y brindando experiencias de viaje excepcionales a sus Miembros alrededor del mundo.

Acerca de inGroup International e inCruises

inCruises es una división de inGroup International y es el club de viajes por suscripción más grande del mundo. Desde su lanzamiento en 2016, inCruises ha registrado reservas para más de 600,000 huéspedes y ofrece cerca de 200,000 opciones de cruceros, hoteles y resorts a nivel mundial. Los Miembros pueden obtener y canjear Reward Points, o Puntos de Recompensa, para ahorrar en viajes, a través de la plataforma de inCruises, disponible en 17 idiomas.

inCruises continúa marcando una diferencia notable en las vidas de sus Miembros, a la vez que ofrece una oportunidad de negocio de clase mundial a su creciente equipo de Socios. La compañía está profundamente comprometida a ser socialmente responsable, apoyando de manera activa a Mercy Ships y a otras iniciativas humanitarias.

Para más información, visita in.Group e inCruises.com .

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bfb7fe67-55fd-4f2a-aa57-fff491aaee8c/es