inGroup International riconosciuta come il Miglior Produttore di MSC Crociere per il 2025

GUAYNABO, Porto Rico, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International è entusiasta di annunciare che il suo marchio di punta, inCruises, è stato riconosciuto come uno dei principali produttori da MSC Crociere in occasione dell'evento annuale "All Stars of the Sea", tenutosi a bordo della MSC Seaview. inGroup è stata insignita di due delle più alte onorificenze presentate: Best MSC Yacht Club Producer 2025 e FIT Over the Top Producer 2025.

Il premio "Miglior Produttore MSC Yacht Club" riconosce la posizione di vertice dell'azienda nelle vendite per l'esclusiva esperienza crocieristica di lusso di MSC—lo Yacht Club—mentre il premio "Produttore FIT Over the Top" sottolinea il ruolo di leadership di inGroup nel generare le maggiori vendite complessive per MSC Crociere nel 2025 nei Mercati Nuovi ed Emergenti.

"La nostra partnership con MSC Crociere continua a essere una parte fondamentale della nostra missione di offrire la gioia delle crociere ai nostri Membri in tutto il mondo", ha dichiarato Anthony Varvaro, Chief Operations Officer e Chief Financial Officer di inGroup International, che ha ritirato i premi a nome della comunità globale di inGroup. “Siamo grati per questo riconoscimento, che in realtà va ai nostri Partner che continuano a ispirare i Membri del Club a vedere il mondo. Non vediamo l'ora di far crescere ancora di più la nostra collaborazione con MSC.”

inGroup International continua a rafforzare le sue partnership strategiche con le principali compagnie di crociera, promuovendo opportunità di crescita e offrendo esperienze di viaggio eccezionali ai suoi Membri in tutto il mondo.

Informazioni su inGroup International e inCruises

inCruises è una divisione di inGroup International e il club di viaggi in abbonamento più grande al mondo. Dal lancio nel 2016, inCruises ha gestito prenotazioni per oltre 600.000 ospiti e offre l’accesso a quasi 200.000 offerte di crociere, hotel e resort in tutto il mondo. I Membri accumulano e riscattano Reward Points per risparmiare sui viaggi attraverso la piattaforma inCruises, disponibile in 17 lingue.

inCruises continua a fare una differenza misurabile nella vita dei suoi Membri, offrendo al contempo un'opportunità di business di livello mondiale al suo crescente team di Partner. L'azienda è profondamente impegnata a essere un cittadino aziendale globale positivo, sostenendo attivamente Mercy Ships e altri sforzi umanitari.

Per maggiori informazioni, visitare in.Group e inCruises.com .

