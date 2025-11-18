El equipo legal de Bitget gana varios premios 2025 de LexisNexis y Thomson Reuters Asian Legal Business

VICTORIA, Seychelles, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, se complace en anunciar que su equipo legal interno ha recibido 3 importantes galardones del sector en 2025, lo que demuestra la creciente influencia de los equipos legales especializados en criptomonedas en las finanzas a nivel mundial.

En los premios Thomson Reuters Asian Legal Business (ALB) Hong Kong Law Awards 2025, Phil Leung, director legal de Bitget, fue elegido “Joven abogado del año” y también fue preseleccionado como finalista para el premio “Abogado de tecnofinanzas del año”. El equipo legal de Bitget fue preseleccionado como “Equipo tecnofinanciero del año”, mientras que el director legal principal Hon Ng fue finalista del premio “Abogado del año”, lo que situó al equipo a la altura de los principales bufetes internacionales y equipos legales internos de primer nivel. La ceremonia reunió a más de 400 profesionales de los principales bufetes de abogados, instituciones financieras y equipos jurídicos internos, incluidas varias plataformas de criptomonedas importantes.

Además, el equipo legal de Bitget ganó el premio “Equipo de ÉLITE” de LexisNexis 2025 y Phil Leung fue reconocido como uno de los mejores abogados de “LOS 40 DE MENOS DE 40” de LexisNexis 2025. LexisNexis destacó la rápida expansión de Bitget entre 2024 y 2025, período durante el cual la bolsa pasó de estar entre las 10 principales bolsas de criptomonedas a situarse entre las 4 principales a nivel mundial por volumen de operaciones. Para 2025, la plataforma prestaba servicio a más de 120 millones de usuarios en todo el mundo y procesaba un promedio de más de 30.000 millones de dólares en operaciones con criptomonedas por día, lo que equivale a más de un billón de dólares al año.

El departamento Legal, de Cumplimiento Normativo y Controles Internos de Bitget se creó en 2024 bajo la dirección del Hon Ng. Phil Leung se incorporó poco después como su primer líder de departamento. Desde entonces, el grupo se ha expandido hasta contar con más de 100 profesionales en todo el mundo, lo que guía a Bitget en áreas legales clave, como licencias, normativa, comercio, derecho corporativo, resolución de litigios y asuntos laborales, a medida que la bolsa amplía su presencia en mercados clave.

Al comentar acerca de los reconocimientos, Hon Ng, director legal principal de Bitget, declaró: “Estos premios demuestran que los equipos internos especializados en criptomonedas forman ahora parte de la comunidad jurídica tradicional. El equipo legal de Bitget ha sido diseñado para adaptarse al ritmo de los cambios normativos, proteger a los usuarios y apoyar el crecimiento responsable de los productos”.

Los recientes galardones otorgados por LexisNexis y Thomson Reuters Asian Legal Business se suman a una lista cada vez mayor de reconocimientos a la función legal de Bitget, que sigue desempeñando un papel fundamental en la ampliación internacional de la bolsa, la gestión de riesgos y la estrategia regulatoria.

