L’équipe juridique de Bitget remporte plusieurs distinctions en 2025 décernées par LexisNexis et Thomson Reuters Asian Legal Business

VICTORIA, Seychelles, 18 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a le plaisir d’annoncer que son équipe juridique interne a reçu trois distinctions majeures en 2025, témoignant de l’influence croissante des équipes juridiques spécialisées en crypto dans la finance mondiale.

Lors des Thomson Reuters Asian Legal Business (ALB) Hong Kong Law Awards 2025, Phil Leung, directeur juridique de Bitget, a été nommé « Young Lawyer of the Year » (Jeune Avocat de l’Année) et figurait également parmi les finalistes pour le prix « Fintech Lawyer of the Year » (Avocat Fintech de l’Année). L’équipe juridique de Bitget était finaliste dans la catégorie « Fintech Team of the Year » (Équipe Fintech de l’Année), tandis que le responsable juridique, Hon Ng, figurait parmi les finalistes pour le titre « Lawyer of the Year » (Avocat de l’Année). Cette reconnaissance place l’équipe aux côtés de cabinets d’avocats internationaux de premier plan et des meilleures équipes juridiques internes. La cérémonie a réuni plus de 400 professionnels issus de cabinets d’avocats, d’institutions financières et d’équipes juridiques internes, dont plusieurs grandes plateformes crypto.

L’équipe juridique de Bitget a ensuite remporté le prix « ELITE Team » 2025 de LexisNexis, tandis que Phil Leung a été distingué comme l’un des meilleurs avocats « 40 UNDER 40 » 2025. LexisNexis a souligné l’expansion rapide de Bitget entre 2024 et 2025, période durant laquelle la bourse est passée du top 10 au top 4 des bourses cryptographiques mondiales en termes de volume de transactions. En 2025, la plateforme comptait plus de 120 millions d’utilisateurs à travers le monde et traitait en moyenne plus de 30 milliards de dollars US de transactions crypto chaque jour, soit plus de 1 billion de dollars par an.

Le département juridique, conformité et contrôles internes de Bitget a été créé en 2024 sous la direction de Hon Ng. Phil Leung l’a rejoint peu après comme premier responsable de département. Depuis, le groupe s’est développé pour compter plus de 100 professionnels à travers le monde, guidant Bitget dans des domaines juridiques clés tels que les licences, la réglementation, le commerce, les entreprises, le règlement des litiges et les questions liées à l’emploi, à mesure que la bourse étend sa présence sur les marchés clés stratégiques.

Commentant ces distinctions, Hon Ng, responsable juridique de Bitget, a déclaré : « Ces récompenses montrent que les équipes juridiques internes spécialisées en crypto font désormais pleinement partie de la communauté juridique traditionnelle. L’équipe juridique de Bitget a été conçue pour suivre le rythme rapide de l’évolution réglementaire, protéger les utilisateurs et soutenir une croissance responsable des produits. »

Les distinctions récentes décernées par LexisNexis et Thomson Reuters Asian Legal Business s’ajoutent à une liste croissante de reconnaissances pour la fonction juridique de Bitget, qui continue de jouer un rôle central dans l’expansion internationale de la bourse, sa gestion des risques et sa stratégie réglementaire.

Fondée en 2018, Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, servant plus de 120 millions d’utilisateurs et donnant accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, ETF et autres actifs du monde réel, tout en fournissant en temps réel les prix du Bitcoin, d’Ethereum, de XRP et d’autres cryptomonnaies, au sein d’une seule et même plateforme. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA, l’interopérabilité entre jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, ainsi qu’un accès élargi aux actifs réels. Du côté décentralisé, Bitget Wallet est un portefeuille crypto non-dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains, ainsi que des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements, ainsi qu’un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des fonctions de swap avancées et des analyses de marché, le tout intégré dans la plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

