הצוות המשפטי של Bitget זכה במספר פרסים לשנת 2025 מ-LexisNexis ו-Thomson Reuters Asian Legal Business

Bitg et , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, שמחה לשתף שהצוות המשפטי הפנימי שלה זכה ב-3 שבחים גדולים בתעשייה בשנת 2025, מה שמראה את ההשפעה הגוברת של צוותים משפטיים של קריפטו בפיננסים הגלובליים.

בטקס פרסי המשפט של Thomson Reuters Asian Legal Business (ALB) בהונג קונג לשנת 2025, פיל לאונג, המנהל המשפטי של Bitget, נבחר ל"עורך הדין הצעיר של השנה", לאחר שנבחר גם כפיינליסט ל"עורך הדין של השנה בתחום הפינטק". הצוות המשפטי של Bitget נבחר ל"צוות הפינטק של השנה", בעוד שהיועץ המשפטי הראשי הון נג היה מועמד סופי ל"עורך הדין של השנה", והציב את הצוות לצד משרדי עורכי דין בינלאומיים מובילים וצוותים משפטיים פנימיים מהשורה הראשונה. הטקס הפגיש יותר מ-400 אנשי מקצוע ממשרדי עורכי דין מובילים, מוסדות פיננסיים וצוותים משפטיים פנימיים, כולל כמה פלטפורמות קריפטו גדולות.

הצוות המשפטי של Bitget זכה מאוחר יותר בפרס "ELITE Team" של LexisNexis לשנת 2025, כאשר פיל לאונג זכה לכבוד כעורך הדין המוביל של LexisNexis "40 מתחת ל- 40" (40 UNDER 40) לשנת 2025. LexisNexis הדגישה את ההתרחבות המהירה של Bitget בין 2024 ל-2025, במהלכה הבורסה עלתה מ-10 המובילים ל-4 בורסות הקריפטו העולמיות המובילות לפי נפח מסחר. עד 2025, הפלטפורמה משרת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ברחבי העולם ועיבדה בממוצע יותר מ-30 מיליארד דולר בעסקאות קריפטו מדי יום, שווה ערך ליותר מטריליון דולר בשנה.

המחלקה המשפטית, הציות והבקרות הפנימיות של Bitget הוקמה בשנת 2024 בהנהגתו של הון נג. פיל לאונג הצטרף זמן קצר לאחר מכן כמנהל המוביל הראשון שלה ברמת המחלקה. מאז, הקבוצה התרחבה ליותר מ-100 אנשי מקצוע ברחבי העולם, והדריכה את Bitget בתחומים משפטיים מרכזיים כגון רישוי, רגולציה, מסחר, תאגידים, יישוב סכסוכים וענייני תעסוקה ככל שהבורסה מרחיבה את נוכחותה בשווקי מפתח.

בהתייחסו להכרות, הון נג (Hon Ng), המנהל המשפטי הראשי של Bitget, אמר: "הפרסים הללו מראים שצוותי קריפטו פנימיים הם כעת חלק מהקהילה המשפטית המיינסטרים. הצוות המשפטי של Bitget תוכנן להתאים לקצב השינוי הרגולטורי, להגן על המשתמשים ולתמוך בצמיחה אחראית של מוצרים".

הפרס האחרון מ-LexisNexis ו-Thomson Reuters Asian Legal Business מתווסף לרשימה הולכת וגדלה של הכרות לתפקיד המשפטי של Bitget, שממשיך למלא תפקיד מרכזי בהתרחבות הבינלאומית, ניהול הסיכונים והאסטרטגיה הרגולטורית של הבורסה.

Bitget , שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר הביטקוין , מחיר Ethereum , מחיר XRP ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הכול בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet , פועל כארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

