ビットゲット (Bitget) の法務チーム、レクシスネクシス (LexisNexis) およびトムソン・ロイター アジアン・リーガル・ビジネス (Thomson Reuters Asian Legal Business) より、複数部門で2025年度の表彰を受ける

セーシェル共和国ビクトリア発, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲットは、2025年に社内法務チームが3つの主要な業界賞を受賞したことを発表する。これは、暗号資産の法務チームがグローバル金融において影響力を強めていることを示している。

トムソン・ロイター アジアン・リーガル・ビジネス (ALB) 主催の「2025年香港ロー・アワード (Hong Kong Law Awards 2025)」において、ビットゲット法務担当ディレクターのフィル・リュン (Phil Leung) が「若手弁護士オブ・ザ・イヤー (Young Lawyer of the Year)」に選出され、「フィンテック弁護士オブ・ザ・イヤー (Fintech Lawyer of the Year)」の最終候補にもノミネートされた。 ビットゲット法務チームは「フィンテックチーム・オブ・ザ・イヤー (Fintech Team of the Year)」にノミネートされ、最高法務責任者のホン・ンー (Hon Ng) は「弁護士オブ・ザ・イヤー (Lawyer of the Year)」の最終候補に選出された。これにより、同チームは大手の国際法律事務所や一流の社内法務チームと同等の地位に立つことになった。 授賞式には、一流の法律事務所、金融機関、数社の大手暗号資産プラットフォームを含めた企業の社内法務チームから、400名以上の専門家が結集した。

その後、ビットゲット法務チームはレクシスネクシスの2025年「エリート・チーム (ELITE Team)」賞を受賞し、フィル・リュンはレクシスネクシスの2025年「40歳未満の40人 (40 UNDER 40)」の弁護士の一人に選ばれた。 レクシスネクシスは、ビットゲットが2024年から2025年にかけて急成長し、取引高で世界トップ10からトップ4の暗号資産取引所へと躍進したことを強調した。 2025年までに、同プラットフォームは世界中で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、1日平均300億米ドル (約4兆6,362億円) 以上の暗号資産取引を処理した。これは年間1兆米ドル (約154兆5,399億円) 以上に相当する。

ビットゲットの法務・コンプライアンス・内部統制部門は、2024年にホン・ンーの指揮下で設立され、 その後間もなく、フィル・リュンが初代部門責任者として入社した。 以来、このグループは世界中で100名以上の専門家を擁する組織へと拡大し、主要市場でのビットゲットの事業拡大に伴い、ライセンシング、規制対応、商務、企業法務、紛争解決、雇用関係などの重要な法務分野において同取引所にガイダンスを提供している。

ビットゲットの最高法務責任者であるホン・ンーは、今回の受賞について次のようにコメントしている。「これらの賞は、暗号資産を専門とする社内チームが今や主流の法務コミュニティの一員となったことを示しています。 ビットゲットの法務チームは、規制変更のペースに対応し、ユーザーを保護し、商品の責任ある成長を支える構造になっています。」

レクシスネクシスおよびトムソン・ロイター アジアン・リーガル・ビジネスより最近授与された栄誉は、ビットゲットの法務部門に対する評価の高まりを示す数多くの表彰に加わるものであり、同部門は、同取引所の国際的拡張、リスク管理、規制戦略において引き続き中心的な役割を果たしている。

