Bitget 법무팀, LexisNexis·Thomson Reuters Asian Legal Business로부터 2025년 다수의 수상 영예 획득

빅토리아 세이셸, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 거래소 (Universal Exchange, UEX)인 Bitget은 자체 법무팀이 2025년에 3개의 주요 업계 상을 수상했다고 발표했다. 이는 글로벌 금융 분야에서 암호화폐 법무 조직의 영향력이 확대되고 있음을 보여주는 사례로 평가되고 있다.

2025년 Thomson Reuters Asian Legal Business (ALB) 홍콩 로어워즈에서 Bitget 법무총괄 이사 필 렁 (Phil Leung)은 ‘올해의 젊은 변호사(Young Lawyer of the Year)’를 수상했으며, ‘핀테크 변호사상(Fintech Lawyer of the Year)’ 최종 후보에도 올랐다. Bitget 법무팀은 ‘올해의 핀테크 팀(Fintech Team of the Year)’, 최고법무책임자(CLO) 혼 응 (Hon Ng)은 ‘올해의 변호사(Lawyer of the Year)’ 최종 후보에 올라, 팀 전체가 국제적 대형 로펌과 최고 수준의 사내 법무팀들과 어깨를 나란히 했다. 이 시상식에는 여러 주요 암호화폐 플랫폼을 포함해, 세계 유수의 로펌·금융기관·사내 법무 조직 등 400명 이상의 전문가가 참석했다.

Bitget 법무팀은 이후 LexisNexis ‘ELITE Team’ Award 2025를 수상했으며, 필 렁 (Phil Leung)은 LexisNexis ‘40 UNDER 40’ Lawyer 2025에 선정되는 영예를 안았다. LexisNexis는 Bitget이 2024~2025년 사이 급속한 글로벌 확장을 이루며, 거래량 기준 글로벌 암호화폐 거래소 순위가 톱10에서 톱4로 상승한 점을 특히 강조했다. 2025년 기준 Bitget 플랫폼은 전 세계 1억 2천만 명 이상의 사용자를 보유했으며, 일 평균 300억 달러(미화) 이상의 암호화폐 거래를 처리해 연간 1조 달러 이상의 규모에 해당하는 성과를 기록했다.

Bitget의 법무·컴플라이언스·내부통제 부서는 2024년 최고법무책임자(CLO) Hon Ng의 리더십 아래 설립되었으며, 이후 Phil Leung이 부서의 첫 리더로 합류했다. 그 후 조직은 전 세계적으로 100명 이상의 전문 인력으로 확대되었고, Bitget이 주요 시장에서 입지를 넓혀가는 과정에서 라이선스, 규제 준수, 상업·기업 법무, 분쟁 해결, 고용법 등 핵심 법무 영역을 주도적으로 이끌어 왔다.

Bitget의 최고법무책임자(CLO) Hon Ng은 이번 수상에 대해 “이 상들은 암호화폐 전문 사내 법무팀이 이제 주류 법률 커뮤니티의 중요한 구성원으로 자리 잡았다는 사실을 보여준다. Bitget 법무팀은 규제 변화의 속도에 맞춰 움직이고, 사용자를 보호하며, 책임 있는 제품 성장을 지원하도록 구축되었다.”라고 밝혔다.

최근 LexisNexis와 Thomson Reuters Asian Legal Business로부터 받은 영예는 Bitget 법무 조직의 성과를 더욱 공고히 하며, 해당 팀이 글로벌 확장, 리스크 관리, 규제 전략 등 거래소의 핵심 분야에서 지속적으로 중심적 역할을 수행하고 있음을 보여준다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

추가 정보가 필요할 경우 여기를 방문하세요: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

언론 문의가 필요할 경우 다음 연락처로 문의하세요: media@bitget.com

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

