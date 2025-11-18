Pasukan Perundangan Bitget Raih Pelbagai Anugerah 2025 daripada LexisNexis dan Thomson Reuters Asian Legal Business

VICTORIA, Seychelles, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, dengan bangganya mengumumkan bahawa Pasukan Perundangan dalaman syarikat telah menerima tiga anugerah industri utama pada tahun 2025, sekali gus menunjukkan pengaruh pasukan undang-undang kripto yang semakin meningkat dalam kewangan global.

Di Thomson Reuters Asian Legal Business (ALB) Hong Kong Law Awards 2025, Phil Leung, Pengarah Perundangan Bitget, telah dinobatkan sebagai “Young Lawyer of the Year”, selain turut disenarai pendek sebagai finalis untuk “Fintech Lawyer of the Year”. Pasukan Perundangan Bitget turut disenarai pendek bagi kategori “Fintech Team of the Year”, manakala Ketua Pegawai Perundangan, Hon Ng, menjadi finalis untuk “Lawyer of the Year”. Pencapaian ini meletakkan pasukan Bitget setaraf dengan firma undang-undang antarabangsa terkemuka serta pasukan perundangan dalaman bertaraf tinggi. Majlis tersebut menghimpunkan lebih daripada 400 profesional daripada firma undang-undang terbaik, institusi kewangan dan pasukan perundangan dalaman, termasuk beberapa platform kripto utama.

Selepas itu, Pasukan Perundangan Bitget memenangi Anugerah “ELITE Team” 2025 daripada LexisNexis, dengan Phil Leung turut diberi penghormatan sebagai salah seorang peguam “40 UNDER 40” terbaik LexisNexis 2025. LexisNexis menekankan perkembangan pesat Bitget antara tahun 2024 dan 2025, di mana pertukaran ini melonjak daripada kedudukan 10 teratas kepada 4 teratas bursa kripto global berdasarkan jumlah dagangan. Menjelang tahun 2025, platform ini telah memberikan perkhidmatan kepada lebih 120 juta pengguna di seluruh dunia dan secara purata memproses dagangan kripto melebihi US$30 bilion setiap hari, iaitu bersamaan dengan lebih US$1 trilion setahun.

Pada tahun 2024, Bitget menubuhkan Jabatan Perundangan, Pematuhan dan Kawalan Dalaman di bawah kepimpinan Hon Ng. Tidak lama kemudian, Phil Leung menyertai sebagai ketua jabatan yang pertama. Sejak itu, kumpulan ini telah berkembang kepada lebih 100 profesional di seluruh dunia, membimbing Bitget dalam bidang undang-undang utama termasuk pelesenan, kawal selia, komersial, korporat, penyelesaian pertikaian serta hal ehwal pekerjaan, selaras dengan usaha bursa ini memperkukuh kehadirannya di pasaran utama.

Mengulas mengenai pengiktirafan yang diterima, Hon Ng, Ketua Pegawai Perundangan Bitget, berkata: “Anugerah ini menunjukkan bahawa pasukan perundangan kripto dalaman yang khusus kini telah menjadi sebahagian daripada komuniti undang-undang arus perdana. Pasukan perundangan Bitget dibentuk untuk menepati kadar perubahan kawal selia, melindungi pengguna, serta menyokong pertumbuhan produk secara bertanggungjawab.”

Penghormatan terkini daripada LexisNexis dan Thomson Reuters Asian Legal Business menambah kepada senarai pengiktirafan yang semakin berkembang terhadap fungsi perundangan Bitget, yang terus memainkan peranan penting dalam pengembangan antarabangsa, pengurusan risiko serta strategi pematuhan kawal selia bursa ini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, yang berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF dan aset dunia sebenar yang lain, sambil menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum, harga XRP serta harga mata wang kripto lain, semuanya dalam satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang berkuasa AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Di bahagian terdesentralisasi, Bitget Wallet beroperasi sebagai dompet kripto bukan jagaan terkemuka yang menyokong lebih 130 blockchain serta jutaan token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses terus kepada lebih 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman dan kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan kami.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a70276f0-121d-47da-b5a2-20dbad901095