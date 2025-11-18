Bitget 法律团队斩获 LexisNexis 与 Thomson Reuters Asian Legal Business 2025 年度多项殊荣

塞舌尔维多利亚, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所（UEX）Bitget 欣然宣布，其内部法律团队于 2025 年荣获三项行业重磅奖项，彰显加密货币领域法律团队在全球金融界的影响力正持续提升。

在 Thomson Reuters Asian Legal Business (ALB) 2025 年度香港法律大奖（Hong Kong Law Awards 2025）评选中，Bitget 法律总监 Phil Leung 获评“年度青年律师”（Young Lawyer of the Year），同时入围“年度金融科技律师”（Fintech Lawyer of the Year）最终候选名单。 Bitget 法律团队入围“年度金融科技团队”（Fintech Team of the Year）奖项，首席法律官 Hon Ng 入围“年度律师”（Lawyer of the Year）奖项，与国际顶尖律所及一流企业内部法律团队并肩齐名。 此次颁奖典礼汇聚了 400 余名来自顶尖律所、金融机构及企业内部法律团队的专业人士，其中包括多家主流加密货币平台代表。

Bitget 法律团队随后斩获 LexisNexis 2025 年度“精英团队”（ELITE Team）大奖，Phil Leung 获评 LexisNexis 2025 年度“40 位 40 岁以下顶尖律师”（40 UNDER 40）。 LexisNexis 特别指出，Bitget 在 2024 年至 2025 年间实现了快速扩张，其交易量排名从全球加密货币交易所前十跃升至前四。 截至 2025 年，该平台已服务全球超 1.2 亿用户，日均处理加密货币交易量逾 300 亿美元，相当于年交易额突破 1 万亿美元。

Bitget 的法律、合规与内部控制部成立于 2024 年，由 Hon Ng 领导。 Phil Leung 随后加入，成为该部门首位部门级负责人。 自此，该团队已发展成为一支拥有逾百名专业人才的全球化队伍，随着 Bitget 在核心市场持续拓展业务，该团队为平台在牌照申请、监管合规、商业事务、公司治理、纠纷解决及雇佣事宜等关键法律领域提供全方位指导。

Bitget 首席法律官 Hon Ng 在谈及这些荣誉时表示：“这些奖项表明，加密货币领域的专业内部法律团队如今已成功融入主流法律界。 Bitget 法律团队的组建旨在紧跟监管变革步伐、保障用户权益，并支持产品实现负责任的增长。

此次 LexisNexis 与 Thomson Reuters Asian Legal Business 授予的荣誉，为 Bitget 法律职能部门不断增长的荣誉清单再添新彩。该团队在交易所的国际扩张、风险管理及监管战略制定中，继续发挥着核心作用。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易渠道，同时为用户实时查看比特币价格、以太坊价格、XRP（瑞波币）价格等加密货币行情提供一站式服务。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 作为领先的非托管加密钱包，支持 130 余条区块链及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

