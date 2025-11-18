Bitget 法務團隊榮獲 LexisNexis 與 Thomson Reuters 旗下《亞洲法律雜誌》頒發多項 2025 年度殊榮

維多利亞，塞舌爾, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 欣然宣佈，該交易所的法務團隊榮獲三項具業界影響力的 2025 年度獎項，彰顯了加密貨幣領域之法律團隊在全球金融領域日益增長的影響力。

在 Thomson Reuters 旗下《亞洲法律雜誌》(Asian Legal Business, ALB) 的 2025 年度香港法律大獎頒獎典禮上，Bitget 法務總監 Phil Leung 榮膺「年度青年律師」殊榮，他同時亦入圍「年度金融科技律師」決選名單； Bitget 法務團隊入圍「年度金融科技團隊」獎項，法律總監 Hon Ng 則躋身「年度律師」決選名單，使本團隊得以與頂尖國際律師事務所以及頂級企業的法務團隊並駕齊驅。 頒獎儀式匯聚了來自頂尖律師事務所、金融機構以及企業法務團隊的逾 400 名法律專業人士，其中，數家主要加密貨幣平臺亦參加了本次活動。

Bitget 法務團隊隨後榮獲 LexisNexis 之 2025 年度「精英團隊」獎，Phil Leung 更獲評入選 LexisNexis 2025 年度「40 歲以下 40 大優秀律師」榜單。 LexisNexis 特別指出，Bitget 在 2024 至 2025 年間實現了快速擴張，以交易量計算，該平台已從全球加密貨幣交易所的前十名躍升至前四名。 截至 2025 年，該平台全球用戶數已逾 1.2 億，日均加密貨幣交易處理量逾 300 億美元，相當於每年處理逾 1 萬億美元之加密貨幣交易。

Bitget 之法務、合規及內部監控部門成立於 2024 年，由 Hon Ng 先生帶領， 而 Phil Leung 先生隨後加盟，擔任該部門之首任主管。 自成立至今，該團隊已擴展至擁有全球各地百餘名專業人士的龐大規模，在 Bitget 拓展關鍵市場版圖的過程中，為該交易所提供了涵蓋牌照、監管、商業、公司、爭議解決以及僱傭事務等核心法務領域的專業指導。

對於團隊得到的這些認可，Bitget 法務總監 Hon Ng 表示：「我們榮膺這些獎項，無疑證明自設的專業加密貨幣法務團隊已成為主流法律界的一員。 Bitget 的法務團隊專為配合監管變動步伐，保障我們用戶權益，同時支持負責任產品增長而生。」

近期獲 LexisNexis 和 Thomson Reuters 旗下《亞洲法律雜誌》頒發各項殊榮，令 Bitget 法務部門的榮譽清單錦上添花，而該部門將繼續在 Bitget 的國際擴張、風險管理以及監管策略中扮演核心角色。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、ETF 以及其他現實世界資產，同時提供即時獲知比特幣、以太坊、瑞波幣及其他加密貨幣價格的功能。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化方面，Bitget Wallet 為領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps)，平台內置進階兌換服務及市場見解分析。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

