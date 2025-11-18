Mise en service de Kiniéro : le projet en bonne voie pour une première coulée d’or au quatrième trimestre

QUÉBEC, 18 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Points clés :

L’équipe chargée de la mise en service et de l’exploitation est pleinement mobilisée sur le site du projet aurifère de Kiniéro, alors que Robex se prépare à produire sa première coulée d’or au quatrième trimestre de l’année civile 2025.

Le premier minerai est livré sur l’aire de stockage du minerai brut tandis que la mobilisation de la flotte de l’entrepreneur minier est presque achevée.

Les forages de contrôle de la teneur sont terminés sur la fosse de Sabali.

L’installation de stockage des résidus est en voie d’achèvement et sera prête pour la mise en service du minerai dans l’usine de traitement.

L’installation et les essais des moteurs de la centrale électrique sont terminés et celle-ci est prête à être mise sous tension.

Les installations électriques et la pré-mise en service de l’usine de traitement progressent conformément aux activités de mise en service prioritaires.

La pré-mise en service des appareillages de commutation à haute tension est achevée et prête à être testée ; la mise sous tension est prévue cette semaine.

Le réseau de communication est installé dans l’usine de traitement, connecté au système de contrôle de l’usine et sous tension.

Le centre de commande des moteurs CIL a été mis sous tension et les tests de fonctionnement des blocs moteurs ont commencé.

Les réservoirs CIL du train A du circuit de lixiviation sont remplis d’eau ; les agitateurs et les tamis inter-réservoirs sont prêts pour les essais de charge.

Le groupe transmission du broyeur semi-autogène (SAG) est installé et aligné, et l’entraînement par couronne dentée du broyeur SAG est activé. L’installation du broyeur à boulets est en cours.



Illustration 1 : vue aérienne du circuit de broyage, de lixiviation et d’élution de Kiniéro (7 novembre 2025)

Le producteur et développeur aurifère de l’Ouest africain Robex Resources Inc., ci-après « Robex » ou la « Société » (ASX : RXR et TSX-V : RBX) est ravi de publier une actualisation du projet aurifère de Kiniéro, situé en Guinée, en Afrique de l’Ouest, pour le mois de novembre 2025. Robex est en bonne voie pour réaliser une première coulée d’or à Kiniéro au quatrième trimestre de l’année civile 2025.

Illustration 2 : usine de broyage de saprolite (15 novembre 2025)

Le directeur général et PDG de Robex, Matthew Wilcox a déclaré :

« Kiniéro se rapproche chaque mois de l’objectif d’achèvement complet, et il est très satisfaisant de constater que ces progrès se poursuivent de manière sûre et méthodique, tout en respectant notre calendrier pour une première coulée d’or au quatrième trimestre 2025. La mise en service de l’usine de traitement est désormais en cours et marque une nouvelle étape importante vers la première coulée d’or.

« Les forages de contrôle de la teneur sont terminés et le minerai a été livré à l’aire de stockage du minerai brut en vue de l’alimentation du broyeur, tandis que la plupart des autres aspects du projet sont en voie d’achèvement et respectent le calendrier prévu pour atteindre nos objectifs.

« Robex est entièrement financée et respecte le budget prévu pour l’achèvement du projet de construction de Kiniéro. »

Illustration 3 : vue de l’ensemble du site de Kiniéro comprenant la centrale électrique et l’installation de stockage de combustible (15 novembre 2025)

Robex confirme que la construction du projet de Kiniéro reste en bonne voie d’achèvement, avec une première coulée d’or toujours prévue pour le quatrième trimestre de l’année civile 2025.

Le directeur général de la Société a validé le présent communiqué.

La Bourse de croissance TSX et son Partenaire en services de réglementation, au sens de la définition prévue dans ses protocoles, déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou l’exactitude du présent communiqué.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, directeur général et président-directeur général

Alain William, directeur financier

Courriel : investor@robexgold.com

www.robexgold.com

Contact pour les Investisseurs et les Médias :

Nathan Ryan

NWR Communications

+61 420 582 887

nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

INFORMATIONS ET DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations avancées dans ce communiqué de presse contiennent des « déclarations prospectives » et/ou des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières (ci-après, les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives sont fournies dans le but de donner des informations sur les attentes et projections actuelles de la direction de la Société (la « Direction »), afin de permettre aux investisseurs et autres lecteurs du présent communiqué de mieux appréhender les plans d’affaires, les performances financières et la situation financière de la Société.

Les déclarations exprimées dans ce communiqué de presse décrivant des estimations, attentes, prévisions, objectifs, prédictions, projections ou stratégies de la Société ou de sa Direction peuvent caractériser des « déclarations prospectives » et s’identifier par l’emploi du conditionnel ou de termes prospectifs tels que « viser », « anticiper », « tabler sur », « croire », « pouvoir », « envisager », « continuer », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « futur(e) », « orientation », « orienter », « indication », « avoir l’intention de », « intention », « probable », « peut », « pourrait », « objectif », « opportunité », « perspective », « plan », « potentiel », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou « serait », ou d’autres déclinaisons de signification semblable ou leur forme négative. Les déclarations prospectives se rapportent également à toute autre déclaration ne relevant pas de faits historiques. En particulier, et sans s’y limiter, ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à la Convention de prêt, notamment en ce qui concerne la satisfaction des conditions préalables qui y sont stipulées, la capacité de la Société à utiliser le produit de la première tranche, sa capacité à prélever ultérieurement les sommes nécessaires, le développement du projet aurifère de Kiniéro et l’émission d’actions gratuites.

Les déclarations et informations prospectives reposent sur certaines hypothèses et d’autres facteurs importants qui, s’ils se révélaient faux, pourraient faire en sorte que les performances, réalisations ou résultats réels de la Société diffèrent sensiblement des performances, réalisations ou résultats futurs qui y sont exprimés ou sous-entendus. Rien ne garantit que ces déclarations ou informations s’avéreront exactes. Lesdites déclarations et informations reposent sur de nombreuses hypothèses, notamment la capacité de la Société à exécuter ses plans relatifs au projet aurifère de Kiniéro conformément à l’étude de faisabilité qui s’y rapporte, laquelle est susceptible d’être mise à jour, et le tout conformément au calendrier révisé précédemment communiqué par la Société ; sa capacité à mener à bien ses programmes d’exploration et de développement prévisionnels ; l’absence de conditions défavorables sur le projet aurifère de Kiniéro ; le défaut de retards opérationnels imprévus ; le défaut de retards majeurs dans l’obtention des permis nécessaires ; le maintien des cours de l’or à un niveau permettant la rentabilité du projet aurifère de Kiniéro ; la capacité de la Société à continuer de lever les fonds nécessaires au financement de ses activités ; la possibilité de concrétiser les estimations de ses ressources et réserves minérales ; les hypotheses portant sur les stratégies commerciales actuelles et à venir, les conditions géopolitiques et économiques aussi bien locales que mondiales, et celles visant l’environnement dans lequel la Société exerce et exercera ses activités à l’avenir ; la capacité de la Société à finaliser l’enregistrement de ses actions ordinaires sur la bourse australienne (ASX) et le calendrier correspondant ; la satisfaction des conditions préalables prévues dans le contrat de financement ; l’accès de l’emprunteur aux fonds mis à disposition selon les dispositions du même contrat de financement ; et l’utilisation par l’emprunteur de tout montant perçu dans le cadre du contrat de financement aux fins identifiées par la Société.

Certains facteurs importants pourraient entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels de la Société en matière de performances ou de réalisation des objectifs et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, notamment, mais sans s’y limiter : le risque que l’emprunteur ne soit pas en mesure de remplir les conditions préalables au tirage sur la Facilité de crédit, et ne soit donc pas en mesure d’emprunter tout ou partie du montant en principal autrement disponible en vertu du Contrat de facilité ; le risque que la Société ne soit pas en mesure de générer des flux de trésorerie suffisants ou de mener à bien des opérations de financement par emprunt ou par capitaux propres ultérieures lui permettant de rembourser les montants empruntés en vertu du Contrat de facilité ; le risque que les débiteurs au titre du Contrat de facilité ne soient pas en mesure de respecter les clauses financières et autres clauses restrictives prévues dans ledit Contrat, donnant lieu à un cas de défaut ; les risques géopolitiques et les défis de sécurité associés aux opérations de la Société en Afrique de l’Ouest, notamment l’incapacité de la Société à faire valoir ses droits et la possibilité de troubles civils ou d’actes de désobéissance ; les fluctuations du cours de l’or ; les incertitudes relatives aux estimations de réserves et de ressources minérales de la Société ; la nature spéculative de l’exploration et du développement miniers ; le remplacement des réserves minérales épuisées de la Société ; le nombre limité de projets de la Société ; le risque que le projet aurifère de Kiniéro n’atteigne jamais la phase de production, notamment en raison d’un manque de financement ; les besoins en capitaux de la Société et son accès aux financements ; les changements législatifs, réglementaires et comptables auxquels la Société est soumise, notamment en matière d’environnement, de santé et de sécurité, ainsi que leur impact sur ses activités ; les intérêts en actions et les paiements de redevances dus à des tiers ; la volatilité des prix et la disponibilité des matières premières ; l’instabilité du système financier mondial ; l’incertitude liée à l’imposition de droits de douane par certains pays, y compris, sans s’y limiter, les États-Unis, sur les biens ou services importés, et l’effet final de ces droits sur les chaînes d’approvisionnement de la Société ; les effets d’une inflation élevée, notamment la hausse des prix des matières premières ; les fluctuations des taux de change, en particulier entre le dollar canadien, dans lequel la Société lève actuellement ses financements par capitaux propres, et le dollar américain ; les risques liés à des litiges en cours ou futurs contre la Société ; les restrictions sur les transactions entre la Société et ses filiales étrangères ; la volatilité du cours des actions de la Société ; les risques fiscaux, y compris les modifications des lois fiscales ou des évaluations applicables à la Société ; l’obtention et le maintien des titres fonciers ainsi que des permis et licences nécessaires aux activités en cours de la Société ; les changements dans les paramètres du projet et/ou les évaluations économiques à mesure que les plans sont affinés ; le risque que les coûts réels dépassent les coûts estimés ; les problèmes techniques liés à la géologie, à l’exploitation minière et à l’exploration ; la défaillance d’installations, d’équipements ou de processus ne fonctionnant pas comme prévu ; les accidents, conflits sociaux et autres risques inhérents à l’industrie minière ; les retards dans l’obtention des approbations gouvernementales ou des financements ; les effets des crises sanitaires sur les activités de la Société ; les relations de la Société avec ses employés et autres parties prenantes, y compris les gouvernements locaux et les communautés des pays dans lesquels elle opère ; le risque de violation des lois anticorruption, des réglementations sur le contrôle des exportations, des programmes de sanctions économiques et des lois connexes applicables par la Société ou ses agents ; le risque que la Société soit confrontée à des conflits avec les exploitants artisanaux ; la concurrence avec d’autres sociétés minières ; la dépendance de la Société à l’égard de sous-traitants tiers ; la dépendance de la Société à l’égard de dirigeants clés et de personnel hautement qualifié ; l’accès de la Société à des infrastructures adéquates ; les risques liés aux responsabilités potentielles de la Société concernant ses installations de stockage des résidus ; les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ; les dangers et risques habituellement associés à l’exploration minérale et au développement et à la production aurifères ; les problèmes liés aux conditions météorologiques et climatiques ; les risques de défaillance des systèmes informatiques et de cybersécurité ; le risque que la Société ne soit pas en mesure de finaliser l’inscription de ses actions ordinaires à l’ASX dans les délais prévus, voire pas du tout ; le risque que l’emprunteur ne soit pas en mesure d’accéder aux produits de la Facilité de crédit ou d’utiliser tout montant reçu en vertu du Contrat de facilité aux fins identifiées par la Société ; et le risque que la Société ne soit pas en mesure de s’assurer contre tous les risques potentiels associés à ses activités.

Si la Société estime que ses anticipations reposent sur des hypothèses raisonnables et si elle s’est efforcée d’identifier les facteurs majeurs pouvant entraîner des actions, événements ou résultats réels nettement différents de ceux décrits dans les informations prospectives, d’autres facteurs sont susceptibles d’entraîner des actions, événements ou résultats différents des anticipations, estimations et prévisions. Si ces facteurs susceptibles d’affecter la Société ne sont pas recensés de manière complète et exhaustive, ils doivent cependant être analysés avec soin. Rien ne garantit que les informations prospectives se révéleront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés.

La Société décline toute obligation de mettre à jour les informations prospectives si les circonstances, les estimations, hypothèses ou opinions de la Direction venaient à changer, sauf si la loi l’exige. Nous recommandons aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux informations prospectives.

Les informations prospectives figurant dans le présent communiqué sont présentées dans le but d’aider les investisseurs à appréhender les performances et les résultats financiers et d’exploitation attendus de la Société aux dates indiquées et pour les périodes se terminant à ces dates, en accord avec ses plans et objectifs, et peuvent ne pas être appropriées à d’autres fins.

Veuillez également vous référer au chapitre « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société, disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca ou sur le site Internet de la Société, à l’adresse www.robexgold.com pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs de risque susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux repris dans les présentes déclarations prospectives. Cette mise en garde s’applique expressément à toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse.

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dfb79152-8aa1-4032-9f93-d9980a5781ab

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aaade4ce-6354-40ee-a5c2-a787411dc9c2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96fb78f2-78e1-4968-9a9b-a572b5212e80