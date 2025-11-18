Alma íbúðafélag hf.: Birting grunnlýsingar

Alma íbúðafélag hf., kt. 611013-0350, Sundagörðum 8, 104 Reykjavík, Íslandi hefur birt uppfærða grunnlýsingu í tengslum við 50.000.000.000 króna útgáfuramma skuldabréfa og víxla félagsins. Grunnlýsingin sem er dagsett 18. nóvember 2025 hefur verið staðfest af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands. Grunnlýsingin er á íslensku og er birt á rafrænu formi á vef félagsins, http://www.al.is/company/investors/.
Nánari upplýsingar um Ölmu íbúðafélag hf. og útgáfurammann má finna í framangreindri grunnlýsingu og á vefsíðu félagsins. Grunnlýsinguna má nálgast á vefsíðunni næstu tíu ár frá staðfestingu hennar.
Nánari upplýsingar veitir:
Ingólfur Árni Gunnarsson, framkvæmdastjóri - ingolfur@al.is
