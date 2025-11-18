Nanterre, le 18 novembre 2025

Trafics de VINCI Autoroutes et de VINCI Airports en octobre 2025

I- Évolution du trafic des réseaux interurbains de VINCI Autoroutes





Octobre Cumul à fin octobre

(10 mois) % Variation 2025/2024 % Variation 2025/2024 VINCI Autoroutes +1,9 % +1,4 % Véhicules légers +2,2 % +1,6 % Poids lourds −0,2 % +0,7 %

En octobre, le trafic de VINCI Autoroutes affiche une solide progression (+1,9 %), tirée par les véhicules légers.

Celle-ci conforte la hausse depuis le début de l’année à +1,4 %, dont +1,6 % pour les véhicules légers et +0,7 % pour les poids lourds*.

* En dépit de deux jours ouvrés de moins sur les dix premiers mois de l’année 2025 par rapport à 2024.

II- Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1





Octobre Cumul à fin octobre

(10 mois) % Variation 2025/2024 % Variation 2025/2024 VINCI Airports +3,9 % +5,4 % Portugal (ANA) +4,6 % +4,7 % Royaume-Uni* +0,9 % +1,1 % France +1,1 % +2,8 % Serbie +7,9 % +6,1 % Hongrie +12 % +12 % Mexique (OMA) +8,9 % +9,5 % États-Unis -13 % -4,9 % République dominicaine (Aerodom) -8,8 % -11 % Costa Rica -5,2 % +1,6 % Chili (Nuevo Pudahuel) -4,1 % +2,3 % Brésil +5,5 % +9,2 % Japon (Kansai Airports) +8,5 % +12 % Cambodge (Cambodia Airports) +9,3 % +15 % Cap-Vert +14 % +16 %

1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

* aéroports Londres Gatwick, Édimbourg et Belfast International

Le trafic passagers reste bien orienté dans la plupart des plateformes du réseau. La croissance est particulièrement dynamique au Japon, au Mexique, en Serbie et en Hongrie notamment.

Au global, il progresse de près de 4 % en octobre, dans la continuité de la tendance affichée au 3e trimestre 2025.

III- Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports2





Octobre Cumul à fin octobre

(10 mois) % Variation 2025/2024 % Variation 2025/2024 VINCI Airports +2,0 % +5,3 % Portugal (ANA) +2,9 % +3,6 % Royaume-Uni* -1,4 % +1,7 % France +0,3 % +2,1 % Serbie +2,1 % +4,1 % Hongrie +9,1 % +9,9 % Mexique (OMA) +11 % +10 % États-Unis -15 % +18 % République dominicaine (Aerodom) -2,9 % -11 % Costa Rica +4,6 % +3,5 % Chili (Nuevo Pudahuel) -4,0 % +0,0 % Brésil -1,1 % +4,4 % Japon (Kansai Airports) +5,8 % +7,5 % Cambodge (Cambodia Airports) +12 % +16 % Cap-Vert +12 % +17 %

2 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

* aéroports Londres Gatwick, Édimbourg et Belfast International

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 285 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 57 98 62 88

media.relations@vinci.com

Pièce jointe