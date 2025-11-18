Kering: Publication mensuelle du nombre d’actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (Novembre 2025)

Kering - Publication Nombre d'actions et droits de vote - 14.11.2025
Kering
Société anonyme au capital de 493 683 112 €
Siège social : 40, rue de Sèvres – 75007 PARIS
552 075 020 RCS PARIS
Le 18 novembre 2025
Publication mensuelle du nombre d’actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
(articles L. 233-8 du code de commerce et 223-16 du règlement général de l’AMF)
|Date d’arrêté des
informations
|Nombre total d’actions
composant le capital
|Nombre total de droits de vote
|théoriques 1
|exerçables 2
|
14/11/2025
|
123 420 778
|
176 683 737
|175 883 310
1 Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions temporairement privées de droits de vote (actions autodétenues).
2 Déduction faite des actions privées du droit de vote.
Pièce jointe