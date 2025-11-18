Norsk Hydro: Hydro inngår nye kredittfasiliteter på USD 1 600 millioner and USD 800 millioner knyttet til bærekraftsmål

Norsk Hydro ASA har den 18. november 2025 signert to revolverende fler­valuta kredittfasiliteter på henholdsvis USD 1 600 millioner og USD 800 millioner. Rentemarginen i begge fasilitetene er knyttet til Hydros mål for reduksjon av klimagassutslipp.

Fasilitetene kan benyttes til generelle selskapsformål, og erstatter Hydros eksisterende, ubenyttede revolverende kredittfasiliteter på USD 1 600 millioner og USD 1 000 millioner. Beløpene er også tilgjengelige som swingline-underfasiliteter for å sikre rask tilgang på likviditet ved behov.

Marginen på fasilitetene vil bli justert basert på Hydros årlige måloppnåelse knyttet til reduksjon i CO2-utslipp per tonn flytende metall fra elektrolyseprosessen.

– Den vellykkede refinansieringen er et tydelig bevis på det sterke samarbeidet mellom Hydro og våre hovedbankforbindelser. De gunstige vilkårene og den effektive gjennomføringen reflekterer en tillit som er bygget opp gjennom mange år. Ved å integrere en bærekraftslinket struktur i fasilitetene, bekrefter vi vårt tydelige engasjement for Hydros veikart for å redusere karbonavtrykket fram mot 2030, selv i et utfordrende makroøkonomisk landskap, sier konserndirektør for økonomi og finans (CFO), Trond Olaf Christophersen.

DNB Carnegie, ING og SEB har vært koordinerende Mandated Lead Arrangers og Bookrunners for transaksjonen.

I tillegg deltok BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole, Danske Bank, Goldman Sachs, Handelsbanken, J.P. Morgan og Nordea som Mandated Lead Arrangers og Bookrunners.

DNB er fasilitet- og dokumentasjonsagent, mens ING og SEB er bærekraftskoordinatorer.









Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12