Placements Vanguard Canada annonce les distributions de fin d’année estimatives pour les fonds communs de placement de Vanguard pour 2025

TORONTO, 18 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements Vanguard Canada Inc. a annoncé aujourd’hui les estimations suivantes pour les fonds communs de placement de Vanguard énumérés ci-dessous pour l’année d’imposition 2025.

Les fonds énumérés ci-dessous devraient distribuer un revenu ou des gains en capital aux porteurs de parts le 30 décembre 2025 (date de clôture des registres : 29 décembre 2025). Tous les montants sont applicables aux parts de la série F, sauf indication contraire.

Nom du fonds commun de placement Vanguard

Code

FundSERV

Distribution estimée de fin d’année Revenu

par part

($) Gain en

capital par

part ($) Total par part en

% de la VL (valeur

liquidative) Fonds équilibré mondial Vanguard 100 0.04929 0.01234 0.4085% Fonds dividendes mondiaux Vanguard 200 0.08313 0.20022 1.8070% Fonds valeur américaine Windsor Vanguard 300 0.27362 0.0909 2.1523% Fonds croissance internationale Vanguard 400 0.21257 - 1.1921% Fonds d’obligations de crédit mondial Vanguard+ 500 0.0479 - 0.5530% Fonds d’actions mondiales Vanguard 600 0.13108 - 0.9471% Fonds Portefeuille FNB prudent Vanguard 4060 0.01254 - 0.1187% Fonds Portefeuille FNB équilibré Vanguard 6040 0.01967 - 0.1815% Fonds Portefeuille FNB de croissance Vanguard 8020 0.02778 - 0.2499% Fonds Portefeuille FNB d’actions Vanguard 1000 0.14784 - 1.2825%

*Au 31 octobre 2025 +Les fonds dont les distributions sont mensuelles continueront de verser des distributions mensuelles en novembre.

Veuillez noter que ces estimations sont fondées sur les informations disponibles au 31 octobre 2025, et reflètent l’information prospective qui peut faire en sorte que les estimations changent avant la fin de l’année d’imposition des fonds communs, soit le 15 décembre 2025.

Informations prospectives

Cet avis contient des énoncés prospectifs portant sur les distributions de fin d’année estimatives pour les fonds communs de placement de Vanguard pour 2025. Compte tenu de leur nature, ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les distributions réelles diffèrent sensiblement de celles envisagées dans les énoncés prospectifs. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les distributions réelles diffèrent des distributions estimatives comprennent notamment les montants réels des distributions reçus par les fonds communs de placement de Vanguard, les opérations de portefeuille, les opérations de couverture de change et les activités de souscription et de rachat.

Pour en apprendre davantage sur les fonds communs de placement et les FNB de Vanguard, veuillez consulter le site www.vanguard.ca

À propos de Vanguard

Les Canadiens détiennent 160 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des FNB domiciliés au Canada et aux États-Unis ainsi que des fonds communs de placement canadiens. Placements Vanguard Canada Inc. gère un actif de 116 milliards de dollars canadiens (au 31 août 2025), actuellement réparti entre 38 FNB canadiens et 10 fonds communs de placement. The Vanguard Group, Inc. est l’une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d’employeur. Vanguard gère un actif de 11 300 milliards de dollars américains (15 900 milliards de dollars canadiens) à l’échelle mondiale, dont plus de 3 800 milliards de dollars américains (5 300 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 31 août 2025). Vanguard a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe et en Australie. La société offre 450 fonds, y compris des FNB, à plus de 50 millions d’investisseurs partout dans le monde.



Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés cotées en bourse ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et FNB de Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l’expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité que la société accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguard.ca.



Renseignements importants

Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, à des frais de gestion ou à d’autres frais. Les objectifs de placement, les risques, les frais et les commissions, ainsi que d’autres informations importantes figurent au prospectus; veuillez le lire avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire à l’avenir. Les fonds de Vanguard sont gérés par Placements Vanguard Canada Inc., et sont offerts partout au Canada par l’entremise de courtiers inscrits.