Placements Vanguard Canada annonce les distributions annuelles estimatives de gains en capital des FNB Vanguard(MC) pour 2025

TORONTO, 18 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements Vanguard Canada Inc. a annoncé aujourd’hui les distributions annuelles estimatives de gains en capital des FNB Vanguard énumérés ci-dessous pour l’année d’imposition 2025. Veuillez noter que ces montants constituent des estimations uniquement, en date du 31 octobre 2025, et reflètent l’information prospective qui peut faire en sorte que les estimations changent avant le 15 décembre 2025, date de fin de l’année d’imposition.

Ces estimations portent uniquement sur les distributions de gains en capital de fin d’année, lesquelles seront réinvesties, et les parts qui en résulteront seront immédiatement consolidées, de sorte que le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne changera pas. Ces estimations ne tiennent pas compte des montants estimatifs des distributions continues (mensuelles ou trimestrielles) en espèces.

Vanguard prévoit annoncer les montants définitifs des distributions de fin d’année vers le 19 décembre 2025. La date ex-dividende pour les distributions annuelles de 2025 sera le 30 décembre 2025. La date de clôture des registres pour les distributions annuelles de 2025 sera le 30 décembre 2025 et elles seront payables le 7 janvier 2026.

Veuillez noter que pour les FNB VBU, VBG et VGAB (désignés par le terme « FNB » dans la section suivante), Vanguard prévoit d’annoncer les montants définitifs des distributions de fin d’année vers le 17 décembre 2025. La date ex-dividende des distributions annuelles de 2025 de ces trois FNB est fixée au 23 décembre 2025. La date de clôture des registres sera également le 23 décembre, et le paiement sera effectué le 2 janvier 2026.

FNB Vanguard Symbole

boursier Estimation des

gains en capital

annuels par part au

31 octobre 2025 ($) % de la valeur

liquidative FNB indiciel FTSE Canada Vanguard VCE 1.445755 2.21% FNB indiciel FTSE Canada toutes capitalisations Vanguard VCN 0.379813 0.62% FNB indiciel FTSE canadien à dividende élevé Vanguard VDY 0.822455 1.42% FNB indiciel FTSE FPI canadien plafonné Vanguard VRE 0.073381 0.22% FNB indiciel S&P 500 Vanguard VFV - - FNB indiciel américain de croissance de dividendes Vanguard VGG - - FNB indiciel américain de croissance de dividendes (couvert en $ CA) Vanguard VGH - - FNB indiciel S&P 500 (couvert en $ CA) Vanguard VSP - - FNB indiciel américain marché total Vanguard VUN - - FNB indiciel américain marché total (couvert en $ CA) Vanguard VUS 1.518049 1.30% FNB indiciel FTSE marchés développés Asie-Pacifique toutes capitalisations Vanguard VA 0.031788 0.07% FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors États-Unis Vanguard VDU - - FNB indiciel FTSE marchés développés Europe toutes capitalisations Vanguard VE - - FNB indiciel FTSE marchés émergents toutes capitalisations Vanguard VEE - - FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors États-Unis (couvert en $ CA) Vanguard VEF - - FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord (couvert en $ CA) Vanguard VI - - FNB indiciel FTSE marchés développés hors Amérique du Nord à dividende élevé Vanguard VIDY 0.209835 0.54% FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord Vanguard VIU 0.175885 0.41% FNB indiciel FTSE mondial toutes capitalisations hors Canada Vanguard VXC 0.060648 0.08% FNB indiciel d’obligations totales canadiennes Vanguard VAB - - FNB indiciel d’obligations de sociétés canadiennes Vanguard VCB - - FNB indiciel d’obligations canadiennes gouvernementales Vanguard VGV - - FNB indiciel d’obligations canadiennes à long terme Vanguard VLB - - FNB indiciel d’obligations canadiennes à court terme Vanguard VSB - - FNB indiciel d’obligations de sociétés canadiennes à court terme Vanguard VSC - - FNB indiciel d’obligations canadiennes gouvernementales àtrès court termeVanguard VVSG 0.014195 0.03% FNB indiciel d’obligations totales américaines (couvert en $ CA) Vanguard VBU - - FNB indiciel d’obligations totales mondiales hors États-Unis (couvert en $ CA) Vanguard VBG - - Portefeuille FNB équilibré Vanguard VBAL 0.443182 1.20% Portefeuille FNB de revenu prudent Vanguard VCIP 0.109868 0.40% Portefeuille FNB prudent Vanguard VCNS 0.452541 1.43% Portefeuille FNB d’actions Vanguard VEQT 0.253573 0.47% Portefeuille FNB de croissance Vanguard VGRO 0.291325 0.68% Portefeuille FNB de revenu de retraite Vanguard VRIF - - FNB mondial à facteur momentum Vanguard VMO 1.040061 1.30% FNB mondial à facteur valeur Vanguard VVL 1.932359 3.22% FNB mondial à volatilité minimale Vanguard VVO - - FNB indiciel d’obligations totales mondiales (couvert en $ CA) Vanguard VGAB - -

Informations prospectives

Cet avis contient des énoncés prospectifs portant sur les distributions de gains en capital estimatives des FNB Vanguard pour la fin de l’année 2025. Compte tenu de leur nature, ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les distributions réelles diffèrent sensiblement de celles envisagées dans les énoncés prospectifs. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les distributions réelles diffèrent des distributions estimatives comprennent notamment les montants réels des distributions reçus par les FNB Vanguard, les opérations de portefeuille, les opérations de couverture de change et les activités de souscription et de rachat.

Pour en savoir plus sur les FNB de Placements Vanguard Canada côtés au TSX et à la bourse Cboe Canada, veuillez consulter le site : www.vanguard.ca

À propos de Vanguard

Les Canadiens détiennent 160 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des FNB domiciliés au Canada et aux États-Unis ainsi que des fonds communs de placement canadiens. Placements Vanguard Canada Inc. gère un actif de 116 milliards de dollars canadiens (au 31 août 2025), actuellement réparti entre 38 FNB canadiens et 10 fonds communs de placement. The Vanguard Group, Inc. est l’une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d’employeur. Vanguard gère un actif de 11 300 milliards de dollars américains (15 900 milliards de dollars canadiens) à l’échelle mondiale, dont plus de 3 800 milliards de dollars américains (5 300 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 31 août 2025). Vanguard a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe et en Australie. La société offre 450 fonds, y compris des FNB, à plus de 50 millions d’investisseurs partout dans le monde.



Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés cotées en bourse ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et FNB de Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l’expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité que la société accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguard.ca.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec:

Matt Gierasimczuk

Relations publiques de Vanguard Canada

Téléphone : 416 263-7087

matthew_gierasimczuk@vanguard.com

Renseignements importants

Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, à des frais de gestion ou à d’autres frais. Les objectifs de placement, les risques, les frais et les commissions, ainsi que d’autres informations importantes figurent au prospectus; veuillez le lire avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire à l’avenir. Les fonds de Vanguard sont gérés par Placements Vanguard Canada Inc., et sont offerts partout au Canada par l’entremise de courtiers inscrits.

Les sociétés du London Stock Exchange Group comprennent FTSE International Limited (« FTSE »), Frank Russell Company (« Russell »), MTS Next Limited (« MTS ») et FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (« FTSE TMX »). Tous droits réservés. « FTSE® », « Russell® », « MTS® », « FTSE TMX® » et « FTSE Russell », ainsi que toute autre marque de service ou marque déposée liée aux indices FTSE ou Russell, sont des marques déposées des sociétés du London Stock Exchange Group et sont utilisées par FTSE, MTS, FTSE TMX et Russell sous licence. Toutes les informations sont uniquement fournies à titre indicatif. Les sociétés du London Stock Exchange Group et leurs concédants de licence n’assument aucune responsabilité en cas d’erreur ou de perte découlant de l’utilisation de la présente publication. Ni les sociétés du London Stock Exchange Group ni l’un de leurs concédants de licence ne font de quelconque déclaration, prévision, garantie ou observation, explicite ou implicite, quant aux résultats à obtenir par l’utilisation des indices FTSE ou concernant la justesse ou la convenance à quelque fin que ce soit des indices.

Le S&P 500 Index est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI »), et il est utilisé sous licence par The Vanguard Group, Inc. (Vanguard). Standard & Poor’s®, S&P® et S&P 500® sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »); Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et ces marques déposées sont utilisées sous licence par SPDJI et concédées dans certains cas par Vanguard. Les FNB Vanguard ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P ou leurs filiales respectives, et aucune de ces parties ne donnent d’indications sur l’opportunité d’investir dans de tels produits, pas plus qu’elles ne peuvent être tenues responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l’indice S&P 500.