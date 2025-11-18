Sodexo annonce un changement dans son leadership en Amérique du Nord

Paris, 18 novembre 2025





Thierry Delaporte, récemment nommé Directeur Général de Sodexo, élargit ses responsabilités et assumera en direct le leadership de la zone Amérique du Nord à partir du 1er janvier 2026.

Afin d’accélérer sa croissance sur son premier marché, Sodexo fait évoluer sa structure de leadership. Thierry Delaporte, Directeur Général du Groupe, prendra la responsabilité directe des activités en Amérique du Nord pour les mois à venir.

Sarosh Mistry, actuellement Président Amérique du Nord de Sodexo, quittera l’entreprise le 31 décembre 2025. Il assurera un rôle de conseiller stratégique pendant la période de transition.

Fort de plus de 30 ans d’expérience internationale, Thierry Delaporte a démontré sa capacité à piloter la transformation d’organisations mondiales et à générer une croissance durable, notamment aux États-Unis. Grâce à sa connaissance approfondie des pratiques et de la culture managériale américaines, il se concentrera sur le redressement des activités de Sodexo en Amérique du Nord, afin d’initier une nouvelle phase de croissance et d’accélérer la création de valeur pour l’ensemble des parties prenantes.

Thierry Delaporte, Directeur Général de Sodexo, a déclaré :

Je tiens à remercier Sarosh pour son leadership ainsi que ses près de 15 années d’engagement et de contribution à Sodexo. Compte tenu de l’importance du marché américain pour Sodexo, j’ai décidé d’assumer en direct la direction des opérations dans cette zone pour les mois à venir. Nous disposons d’atouts solides : nos équipes, nos clients et notre ancrage sur ce marché. Cependant, nous devons concentrer nos efforts et accélérer notre rythme d’exécution pour saisir pleinement les opportunités et accroître notre part de marché.

Mes premiers échanges avec l’équipe de direction ont renforcé ma conviction que nous pouvons tirer pleinement profit de notre potentiel. Dans les mois à venir, je m’attacherai à évaluer notre organisation, à identifier les leviers d’accélération et à recentrer nos efforts sur la satisfaction des besoins de nos clients afin de générer toujours plus de valeur. Cela nécessitera innovation, amélioration de l’efficacité opérationnelle et exécution rigoureuse. »





Biographie de Thierry Delaporte, Directeur Général de Sodexo

Avec une longue carrière menée à l’international, en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique, Thierry Delaporte est un dirigeant expérimenté, doté d’une expertise en finance, en transformation opérationnelle et en ventes, notamment dans des environnements de services BtoB.

Thierry débute sa carrière chez Arthur Andersen avant de rejoindre Capgemini en 1995, où il occupe des fonctions de Directeur Financier en Europe, en Asie, en Australie-Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Il y développe de solides compétences en gestion financière et en amélioration de la performance opérationnelle.

À partir de 2009, il occupe successivement plusieurs postes opérationnels chez Capgemini aux États-Unis — notamment celui de Directeur Général du département Global Outsourcing et de Directeur Général Monde des Services Financiers, poste pour lequel il supervise l’intégration d’iGate, renforçant son expertise en matière de fusions-acquisitions et d’intégration post-fusion.

En 2016, Thierry Delaporte rejoint l’équipe de direction de Capgemini et exerce les fonctions de Directeur des Opérations Monde, puis de Directeur Général Délégué entre 2018 et 2020.

En 2020, Thierry est nommé Directeur Général de Wipro Ltd., l’un des leaders mondiaux des services informatiques. Pendant quatre ans, il pilote le repositionnement stratégique de l’entreprise, transformant son modèle opérationnel, sa structure organisationnelle et son approche marché, conduisant à une forte accélération de la croissance et à une amélioration de la profitabilité.

Engagé sur les enjeux d’impact social, Thierry Delaporte a co-fondé Life Project 4 Youth (LP4Y), une organisation dédiée à l’inclusion des jeunes.

Il siège au Conseil d’Administration de Saint-Gobain.

Thierry Delaporte est diplômé de Sciences Po Paris et en droit. Il est français et parle anglais et espagnol.





À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services et améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.





Chiffres clés de Sodexo

24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2025

426 000 collaborateurs au 31 août 2025

2e employeur privé français dans le monde 43 pays

80 millions de consommateurs au quotidien

8,3 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 22 octobre 2025)





