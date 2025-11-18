AI-Media und AVE geben exklusive Partnerschaft bekannt, um die Barrierefreiheit bei Live-Events in Australien zu verbessern

SYDNEY, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Live-Untertitelungs- und Barrierefreiheitslösungen, hat Audio Visual Events (AVE) zu seinem exklusiven Vermietungspartner für den Live-Event-Markt in Australien ernannt.

Diese strategische Partnerschaft vereint die LEXI-Plattform von AI-Media – ein komplettes Ökosystem mit professioneller Hardware und SaaS-Lösungen, die Untertitelung und Übersetzung in Echtzeit und mit geringer Latenz ermöglichen – mit den bewährten AV-Geräten von AVE und deren technischer Produktionskompetenz. Die Zusammenarbeit ermöglicht es australischen Event-Organisatoren, die Zugänglichkeit, das Engagement und die Compliance bei Live- und Hybrid-Events zu verbessern und gleichzeitig das gegenseitige Wachstum beider Organisationen zu fördern.

Übersicht über die Partnerschaft

Im Rahmen dieser Partnerschaft können Veranstaltungsplaner und Produktionsteams die branchenüblichen AV-Geräte von AVE – wie Displays, Racks und Integrationssysteme – mieten, die für den nahtlosen Einsatz der LEXI-Plattform von AI-Media vorkonfiguriert sind, einschließlich des LEXI Viewers.

Der LEXI Viewer ist die speziell entwickelte Hardware von AI-Media zur Anzeige von Untertiteln, die für professionelle Live-Veranstaltungen konzipiert wurde. Er ist direkt mit den Diensten LEXI Text (KI-gestützte Live-Untertitel) und LEXI Translate (mehrsprachige Echtzeitübersetzung) von AI-Media verbunden, um klare, synchronisierte Untertitel und Übersetzungen auf LED-Wänden, Projektionsleinwänden und digitalen Displays bereitzustellen.

Dieses neue Mietmodell ermöglicht es Veranstaltungsproduzenten, auf Basis einzelner Veranstaltungen auf fortschrittliche Untertitelungs- und Übersetzungstechnologie zuzugreifen, insbesondere in Situationen, in denen der Kauf spezieller Geräte aufgrund der Variabilität der Events weniger wirtschaftlich ist. Es gewährleistet, dass Barrierefreiheit problemlos zu jedem Event hinzugefügt werden kann – unabhängig von seiner Größe – und ergänzt gleichzeitig das Direktvertriebsmodell von AI-Media für Kunden, die fortlaufende oder integrierte Lösungen benötigen.

Wesentliche Funktionen:

AVE verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der reibungslosen Durchführung von Events in ganz Australien und unterstützt Veranstaltungsorte, Agenturen und große Firmenveranstaltungen.

Die LEXI-Lösung von AI-Media kombiniert Untertitelungshardware der Enterprise-Klasse mit KI-gestütztem SaaS für unübertroffene Zuverlässigkeit.

kombiniert Untertitelungshardware der Enterprise-Klasse mit KI-gestütztem SaaS für unübertroffene Zuverlässigkeit. Kombiniert: Stressfreie, skalierbare Untertitelung und Übersetzung für Events, von Konferenzen und Unternehmensmeetings bis hin zu großen Festivals.



„Durch die Zusammenarbeit mit AVE als unserem exklusiven Vermietungspartner in Australien machen wir es Eventprofis deutlich einfacher, barrierefreie, mehrsprachige und hochgradig interaktive Erlebnisse zu bieten“, so Tony Abrahams, CEO von AI-Media. „Gemeinsam bringen wir eine erstklassige Untertitelungs- und Übersetzungslösung auf den australischen Markt.“

Marktchancen

Die Live-Event-Branche in Australien wächst weiter, da die Nachfrage nach der Pandemie wieder anzieht und die Erwartungen hinsichtlich der Barrierefreiheit steigen.

Laut IMARC Groupi hatte der australische Markt für Veranstaltungsmanagement im Jahr 2024 einen Wert von etwa 25 Milliarden AUD und wird bis 2033 voraussichtlich auf 70 Milliarden AUD wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,2 % entspricht.

Da Barrierefreiheit und mehrsprachige Kommunikation mittlerweile eine zentrale Rolle für die Kundenbindung, die Inklusionsziele von Unternehmen und die Einhaltung von Compliance-Standards spielen, versetzt diese Partnerschaft AVE und AI-Media in die Lage, einen wesentlichen, schnell wachsenden Bedarf auf dem australischen Markt für Live-Events zu decken.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit AI-Media“, erklärte Paul Keating, Head of Sales & Marketing, Audio Visual Events. „Die LEXI-Plattform von AI-Media stellt den globalen Maßstab für Live-Untertitelung und -Übersetzung dar. In Kombination mit der bewährten Expertise von AVE im Bereich Dry-Hire bieten wir Event-Produzenten eine einfachere und intelligentere Möglichkeit, Barrierefreiheit in ihre Produktionen zu integrieren.“

Sind Sie in Australien ansässig? Sind Sie daran interessiert, Untertitelungs- und Übersetzungslösungen zu mieten? Klicken Sie hier , um eine Anfrage zu stellen.

Über AI-Media

AI-Media (ASX: AIM) ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Sprachübersetzung, Untertitelung und Sprachorchestrierung. Die LEXI Suite und das globale Encoder-Netzwerk liefern mehrsprachige Intelligenz in Echtzeit – weltweit geschätzt für die Modernisierung von Workflows, die Verbesserung der Kommunikation und die Umstellung von Text auf gesprochene KI.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von AI-Media .

Über AVE

Audio Visual Events (AVE) ist Australiens führender Anbieter von Dry-Hire- und technischen Produktionsdienstleistungen und versorgt Agenturen, Konferenzveranstalter, Veranstaltungsorte und Produktionsfirmen im ganzen Land mit AV-Ausrüstung und technischer Produktionsunterstützung. AVE ist für seine Zuverlässigkeit bekannt und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Bereitstellung nahtloser Event-Technologielösungen. Weitere Informationen finden Sie auf der AVE-Website .



Medienkontakt:

Fiona Habben

Head of Global Marketing

AI-Media

E-Mail: fiona.habben@ai-media.tv

Telefon: +61 2 8870 7722

Website: www.ai-media.tv