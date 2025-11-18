AI-Media y AVE anuncian alianza exclusiva para impulsar la accesibilidad en los eventos en vivo de Australia

SÍDNEY, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, líder global en soluciones de subtitulado y accesibilidad en vivo impulsadas por inteligencia artificial (IA), nombró a Audio Visual Events (AVE) como su socio exclusivo de alquiler para el mercado de eventos en vivo en Australia.

Esta alianza estratégica combina la plataforma LEXI de AI-Media, un ecosistema completo de hardware profesional y soluciones SaaS que ofrecen subtitulado y traducción en tiempo real con baja latencia, con el confiable equipamiento AV de alquiler de AVE y su experiencia en producción técnica. La colaboración permite a los organizadores de eventos australianos mejorar la accesibilidad, la participación y el cumplimiento normativo en eventos en vivo e híbridos, mientras impulsa el crecimiento mutuo para ambas organizaciones.

Visión general de la alianza

A través de esta alianza, los planificadores de eventos y equipos de producción pueden alquilar el equipo AV estándar industrial de AVE, como pantallas, racks y sistemas de integración, preconfigurado para la implementación transparente de la plataforma LEXI de AI-Media, incluyendo el LEXI Viewer.

LEXI Viewer es el hardware de visualización de subtítulos diseñado específicamente por AI-Media para entornos profesionales de eventos en vivo. Se conecta directamente con los servicios LEXI Text (subtítulos en vivo impulsados por IA) y LEXI Translate (traducción multilingüe en tiempo real) de AI-Media, ofreciendo subtítulos y traducciones claros y sincronizados en pantallas LED, proyectores y pantallas digitales.

Este nuevo modelo de alquiler permite a los productores de eventos acceder a tecnología avanzada de subtitulado y traducción por evento, especialmente en situaciones en las que la variabilidad de los eventos hace que la compra de equipos dedicados no sea rentable. Garantiza que la accesibilidad se pueda agregar fácilmente a cualquier evento, grande o pequeño, complementando además el modelo de venta directa de AI-Media para clientes que requieren soluciones integradas o permanentes.

Fortalezas clave:

Más de 20 años de experiencia de AVE en la realización de eventos impecables en toda Australia, apoyando establecimientos, agencias y grandes eventos corporativos.

La solución LEXI de AI-Media, que combina hardware de subtitulado de nivel empresarial y SaaS impulsado por IA con fiabilidad inigualable.

Combinadas: Subtitulado y traducción escalables y sin complicaciones para eventos que van desde conferencias y reuniones corporativas hasta festivales de gran escala.



"Al asociarnos con AVE como nuestro socio exclusivo de alquiler en Australia, facilitamos significativamente que los profesionales de eventos ofrezcan experiencias accesibles, multilingües y altamente participativas, dijo Tony Abrahams, director ejecutivo de AI-Media. "Juntos, estamos llevando una solución de subtitulado y traducción de clase mundial al mercado australiano".

Oportunidad de mercado

La industria de eventos en vivo de Australia continúa expandiéndose, impulsada por la recuperación postpandemia y el aumento de las expectativas de accesibilidad.

Según IMARC Groupi, el mercado australiano de gestión de eventos fue valorado en aproximadamente AUD $ 25 mil millones en 2024 y se proyecta que crecerá a AUD $ 70 mil millones para 2033, a una tasa de crecimiento anual compuesta del 11.2%.

Con la accesibilidad y la comunicación multilingüe siendo ahora esenciales para la participación del público, los objetivos de inclusión corporativa y el cumplimiento normativo, esta alianza posiciona a AVE y AI-Media para cubrir una necesidad crítica y de rápido crecimiento en el mercado de eventos en vivo en Australia.

"Estamos encantados de asociarnos con AI-Media", dijo Paul Keating, jefe de ventas y marketing de Audio Visual Events. "La plataforma LEXI de AI-Media representa el estándar de referencia global en subtitulado y traducción en vivo. Combinada con la experiencia comprobada de AVE en alquiler de equipos, ofrecemos a los productores de eventos una forma más fácil e inteligente de integrar accesibilidad en sus producciones".

¿Ubicado en Australia? ¿Interesado en alquilar soluciones de subtitulado y traducción? Haga clic aquí para consultar

Acerca de AI-Media

AI-Media (ASX: AIM) es líder mundial en soluciones de traducción de voz, subtitulado y gestión de idiomas impulsadas por inteligencia artificial (IA). La suite LEXI y su red global de codificadores ofrecen inteligencia multilingüe en tiempo real, confiable a nivel mundial, para modernizar flujos de trabajo, mejorar la comunicación y facilitar la transición del texto al habla mediante IA.

Para más información visite el sitio web AI-Media .

Acerca de AVE

Audio Visual Events (AVE) es el principal proveedor de producción técnica y alquiler de equipos audiovisuales en Australia, ofreciendo equipos AV y soporte técnico a agencias, organizadores de conferencias, establecimientos y compañías de producción en todo el país. Reconocida por su fiabilidad, AVE cuenta con más de dos décadas de experiencia ofreciendo soluciones tecnológicas para eventos de manera impecable. Para más información visite el sitio web de AVE .



Contacto de Medios:

Fiona Habben

Directora de marketing global

AI-Media

Email: fiona.habben@ai-media.tv

Teléfono: +61 2 8870 7722

Sitio web: www.ai-media.tv