AI-Media et AVE annoncent un partenariat exclusif pour renforcer l’accessibilité dans les événements en direct en Australie

SYDNEY, 18 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, leader mondial des solutions de sous-titrage en direct et d’accessibilité alimentées par l’IA, a désigné Audio Visual Events (AVE) comme partenaire exclusif de location pour le marché des événements en direct en Australie.

Ce partenariat stratégique combine la plateforme LEXI d’AI-Media, un écosystème complet de matériel professionnel et de solutions SaaS offrant un sous-titrage et une traduction en temps réel à faible latence, avec l’équipement audiovisuel de location et l’expertise technique en production d’AVE. Cette collaboration permet aux organisateurs d’événements australiens d’améliorer l’accessibilité, l’engagement et la conformité lors d’événements en direct ou hybrides, tout en stimulant la croissance des deux entreprises.

Aperçu du partenariat

Grâce à ce partenariat, les organisateurs et équipes de production peuvent louer les équipements audiovisuels standards d’AVE, tels que les écrans, racks et systèmes d’intégration, préconfigurés pour un déploiement simplifié de la plateforme LEXI d’AI-Media, incluant le LEXI Viewer.

Le LEXI Viewer est un dispositif matériel spécialement conçu par AI-Media pour l’affichage de sous-titres dans les environnements professionnels d’événements en direct. Il se connecte directement aux services LEXI Text (sous-titres en direct générés par IA) et LEXI Translate (traduction multilingue en temps réel) d’AI-Media pour afficher des sous-titres et traductions clairs et synchronisés sur des murs LED, écrans de projection ou affichages numériques.

Ce nouveau modèle de location permet aux producteurs d’événements d’accéder à des technologies avancées de sous-titrage et de traduction à la demande, particulièrement utile lorsque la variabilité des événements ne justifie pas l’achat de matériel dédié. Il garantit que l’accessibilité puisse être ajoutée facilement à tout type d’événement, petit ou grand, tout en complétant le modèle de vente directe d’AI-Media destiné aux clients ayant des besoins permanents ou intégrés.

Points forts :

Plus de 20 ans d’excellence d’AVE dans la réalisation d’événements à travers l’Australie, au service des lieux, agences et grands événements d’entreprise.

dans la réalisation d’événements à travers l’Australie, au service des lieux, agences et grands événements d’entreprise. La solution LEXI d’AI-Media , combinant matériel de sous-titrage de niveau professionnel et SaaS alimenté par l’IA pour une fiabilité inégalée.

, combinant matériel de sous-titrage de niveau professionnel et SaaS alimenté par l’IA pour une fiabilité inégalée. Ensemble : un sous-titrage et une traduction simples, évolutifs et sans stress pour des événements allant des conférences et réunions d’entreprise aux festivals de grande envergure.



« En nous associant à AVE comme partenaire exclusif de location en Australie, nous facilitons considérablement la tâche des professionnels de l’événementiel qui souhaitent offrir des expériences accessibles, multilingues et hautement engageantes », a déclaré Tony Abrahams, PDG d’AI-Media. « Ensemble, nous apportons une solution de sous-titrage et de traduction de classe mondiale au marché australien. »

Opportunité de marché

L’industrie australienne des événements poursuit sa croissance, stimulée par la reprise post-pandémie et l’augmentation des attentes en matière d’accessibilité.

Selon IMARC Groupi, le marché australien de la gestion d’événements était estimé à environ 25 milliards AUD en 2024 et devrait atteindre 70 milliards AUD d’ici à 2033, avec un taux de croissance annuel composé de 11,2 %.

L’accessibilité et la communication multilingue étant désormais au cœur de l’engagement du public, des objectifs d’inclusion des entreprises et des normes de conformité, ce partenariat permet à AVE et AI-Media de répondre à un besoin critique et en pleine croissance sur le marché australien des événements en direct.

« Nous sommes ravis de nous associer à AI-Media », a souligné Paul Keating, responsable des ventes et du marketing chez Audio Visual Events. « La plateforme LEXI d’AI-Media représente la référence mondiale du sous-titrage et de la traduction en direct. Associée au savoir-faire d’AVE en matière de dry-hire, nous offrons aux producteurs d’événements un moyen plus simple et plus intelligent d’intégrer l’accessibilité dans leurs productions. »

Vous êtes basé en Australie et souhaitez louer des solutions de sous-titrage et de traduction ? Cliquez ici pour faire une demande

À propos d’AI-Media

AI-Media (ASX : AIM) est un leader mondial de solutions de traduction vocale, de sous-titrage et d’orchestration linguistique alimentées par l’IA. Sa LEXI Suite et son réseau international d’encodeurs apportent une intelligence multilingue en temps réel, permettant aux organisations de moderniser leurs flux de travail, d’améliorer la communication et d’accélérer la transition du texte vers la voix générée par IA.

Pour en savoir plus, consultez le site Internet d’AI-Media .

À propos d’AVE

Audio Visual Events (AVE) est le premier fournisseur australien de location d’équipements et de services techniques, fournissant du matériel audiovisuel et une assistance technique à des agences, des organisateurs de conférences, des salles de spectacle et des sociétés de production dans tout le pays. Réputé pour sa fiabilité, AVE cumule plus de vingt ans d’expérience dans la fourniture de solutions technologiques événementielles sans faille. Pour en savoir plus, consultez le site Internet d’AVE .



Interlocutrice auprès des médias :

Fiona Habben

Responsable marketing international

AI-Media

E-mail : fiona.habben@ai-media.tv

Téléphone : +61 2 8870 7722

Site Internet : www.ai-media.tv