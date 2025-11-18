AI-Media ו-AVE מכריזות על שותפות בלעדית להעצמת הנגישות באירועים חיים באוסטרליה

סידני, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

AI-Media, מובילה עולמית בפתרונות יצירת כתוביות ונגישות בשידור חי המונעים בידי בינה מלאכותית, מינתה את Audio Visual Events (AVE) כשותפה בלעדית להשכרה הפתרונות שלה לשוק האירועים החיים באוסטרליה.

שותפות אסטרטגית זו משלבת את פלטפורמת LEXI של AI-Media - אקוסיסטם שלם של חומרה מקצועית ופתרונות תוכנה כשירות המספקים כתוביות ותרגום בזמן אמת עם זמן שיהוי קצר - עם ציוד AV המיועד להשכרה בפני עצמו ועם מומחיות ההפקה הטכנית המהימנה של AVE. שיתוף הפעולה מאפשר למארגני אירועים אוסטרלים לשפר את הנגישות, המעורבות והתאימות עבור אירועים חיים והיברידיים, תוך קידום צמיחה הדדית עבור שני הארגונים.

סקירת השותפות

באמצעות שותפות זו, מתכנני אירועים וצוותי הפקה יכולים לשכור את ציוד ה-AV בתקן התעשייתי של AVE - כגון תצוגות, מארזים ומערכות אינטגרציה - בתצורה מוגדרת מראש לפריסה חלקה של פלטפורמת LEXI של AI-Media , כולל LEXI Viewer.

LEXI Viewer היא מערכת חומרה ייעודית לתצוגת כתוביות של AI-Media המיועדת לשימוש מקצועי באירועים חיים. היא מתחברת ישירות לשירותי LEXI Text (כתוביות חיות שמיוצרות בידי בינה מלאכותית) ו-LEXI Translate (תרגום רב-לשוני בזמן אמת) מבית AI-Media, כדי לספק כתוביות ותרגומים ברורים ומסונכרנים על קירות LED, מסכי הקרנה ותצוגות דיגיטליות.

מודל השכרה חדש זה מאפשר למפיקי אירועים גישה לטכנולוגיית יצירת כתוביות ותרגום מתקדמת על בסיס כל אירוע בפני עצמו, במיוחד במצבים בהם שונות האירוע הופכת את רכישת הציוד הייעודי לפחות כלכלית. הוא גם מבטיח שניתן להוסיף נגישות בקלות לכל אירוע - גדול כקטן - והוא מהווה השלמה למודל המכירות הישירות של AI-Media עבור לקוחות הזקוקים לפתרונות מתמשכים או משתלבים.

נקודות החוזק העיקריות כוללות:

מעל 20 שנות ניסיון של AVE בהפקת אירועים ללא רבב ברחבי אוסטרליה, תמיכה בזירות אירועים, סוכנויות ואירועים עסקיים גדולים.

פתרון LEXI של AI-Media המשלב חומרה ליצירת כתוביות ברמה ארגונית ומערכת תוכנה כשירות מועצמת בינה מלאכותית, שמבטיחה אמינות שאין שני לה.

משולב : יצירת כתוביות ותרגום ללא לחץ לאירועים בכל קנה מידה, החל מכנסים ופגישות עסקיות ועד פסטיבלים גדולים.

"על ידי שיתוף פעולה עם AVE כשותפה בלעדית להשכרה באוסטרליה, אנו מקלים משמעותית על אנשי מקצוע באירועים לספק חוויות נגישות, רב-לשוניות ומעורבות גבוהה," אמר טוני אברהמס (Tony Abrahams), מנכ"ל AI-Media. "ביחד, אנו מביאים פתרון כתוביות ותרגום ברמה עולמית לשוק האוסטרלי."

הזדמנויות שוק

תעשיית האירועים החיים באוסטרליה ממשיכה להתרחב ככל שהביקוש מתאושש לאחר המגפה וציפיות הנגישות עולות. לפי IMARC Groupi, שוק ניהול האירועים באוסטרליה הוערך בכ-25 מיליארד דולר אוסטרלי בשנת 2024 וצפוי לגדול ל-70 מיליארד דולר אוסטרלי עד 2033, בקצב צמיחה שנתי מורכב של 11.2%.

עם נגישות ותקשורת רב-לשונית שהפכו למרכז מעורבות הקהל, מטרות הכללה ארגוניות ותקני ציות, שותפות זו ממקמת את AVE ו-AI-Media לענות על צורך קריטי וגדל במהירות בשוק האירועים החיים באוסטרליה.

"אנחנו נרגשים לשתף פעולה עם AI-Media," אמר פול קיטינג (Paul Keating), ראש מחלקת מכירות ושיווק, אירועים אודיו-ויזואליים. "פלטפורמת LEXI של AI-Media מייצגת את המדד העולמי לכתוביות חיות ותרגום. בשילוב עם המומחיות המוכחת של AVE, אנו מעניקים למפיקי אירועים דרך קלה וחכמה יותר לשלב נגישות בהפקות שלהם".

ממוקמים באוסטרליה? מעוניינים לשכור פתרונות כתוביות ותרגום? לחצו כאן לבירור

אודות AI-Media

AI-Media(ASX: AIM) היא מובילה עולמית בתרגום קולי, כתוביות ותיאום שפות המופעלים על ידי בינה מלאכותית. חבילת LEXI ורשת המקודדים הגלובלית מספקות אינטליגנציה רב-לשונית בזמן אמת - מהימנה ברחבי העולם כדי להפוך את זרימות העבודה למודרניות, לשפר את התקשורת ולהגדיל את המעבר מטקסט לבינה מלאכותית מדוברת. למידע נוסף בקרו באתר AI-Media.

אודות AVE

Audio Visual Events (AVE) היא ספקית ההפקה הטכנית המובילה באוסטרליה, המספקת ציוד AV ותמיכה טכנית להפקה לסוכנויות, מארגני כנסים, אולמות וחברות הפקה ברחבי המדינה. AVE ידועה באמינותה, ויש לה יותר משני עשורים של ניסיון במתן פתרונות טכנולוגיות אירועים חלקים. למידע נוסף בקרו באתר AVE .

