エイアイメディアとオーディオビジュアルイベント、オーストラリアのライブイベントのアクセシビリティ強化に向けた独占提携を発表

シドニー発, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIを活用したライブのキャプション生成およびアクセシビリティソリューションの世界的リーダーであるエイアイメディア (AI-Media)は、オーストラリアのライブイベント市場の独占レンタルパートナーとして、オーディオビジュアルイベント (AVE) を任命した。

この戦略的提携では、エイアイメディアのリアルタイムで低遅延のキャプション生成と翻訳を提供するプロフェッショナルグレードのハードウェアおよびSaaSソリューションで構成される完全なエコシステムであるLEXIプラットフォームと、AVEの信頼性の高い機材単体レンタルのAV機器および技術生産の専門性を組み合わせて提供する。 この提携により、オーストラリアのイベント主催者はライブイベントやハイブリットイベントでのアクセシビリティ、エンゲージメント、コンプライアンスを強化し、同時に両社の相互成長を促進することができる。

提携の概要

この提携を通じて、イベントプランナーとプロダクションチームは、LEXI Viewerを含むエイアイメディアのLEXIプラットフォームのシームレスな配備に事前に設定されたAVEの業界標準のディスプレイ、ラック、統合システムなどのAV機器をレンタルできるようになる。

LEXI Viewerは、プロフェッショナルなライブイベント環境での使用を目的として設計されたキャプション表示ハードウェアである。 これは、エイアイメディアのAIを活用したライブでのキャプションを提供するLEXI Textとリアルタイムの多言語翻訳が可能なLEXI Translateの両方のサービスに接続し、LEDウォールやプロジェクションスクリーン、デジタルディスプレイ上に同期したキャプションや翻訳を明確に表示するシステムである。

この新しいレンタルモデルは、イベントごとに最新のキャプション生成および翻訳技術を利用できるため、イベントプロデューサーにとっては多様なイベントに対して専用機器の購入が経済的ではない状況で有益だ。 大小を問わずあらゆる規模のイベントにもアクセシビリティを追加しやすくなるとともに、継続中または統合済みのソリューションが必要な顧客向けに、エイアイメディアの直販モデルを補完する。

主な強み：

AVEの20年以上にわたる オーストラリア全域での完璧なイベント配信、会場、代理店、主要な企業イベントのサポート。

エイアイメディアのLEXIソリューション は、エンタープライズグレードのキャプション生成ハードウェアとAIを活用したSaaSを組み合わせて、比類のない信頼性を提供する。

統合： 会議や企業ミーティングから大規模フェスティバルまで、さまざまなイベントに対応するストレスフリーのスケーラブルなキャプション生成と翻訳。



エイアイメディアのCEO、トニー・エイブラハムズ (Tony Abrahams) は次のように述べている。「オーストラリアでの当社の独占レンタルパートナーであるAVEと提携することで、私たちは、イベント主催者がアクセシビリティ、多言語対応、質の高い参加体験を容易に提供できるようにします。」 「私たちは協力して、世界クラスのキャプション生成および翻訳ソリューションをオーストラリア市場へもたらします。」

市場機会

オーストラリアのライブイベント産業は、パンデミック後の需要回復に伴い拡大し続けており、アクセシビリティへの期待は高まっている。

IMARCグループiによると、オーストラリアのイベント運営市場価値は、2024年に約250億豪ドル (約2兆5000億円）と評価され、2033年までに700億豪ドル (約7兆350億円) に成長し、複合年間成長は11.2%に上ると予測される。

現在、アクセシビリティと多言語によるコミュニケーションが視聴者や観客のエンゲージメント、企業のインクルージョン目標、そしてコンプライアンス基準の中心的な役割を果たす中、この提携により、AVEとエイアイメディアは、オーストラリアのライブイベント市場内で重要な、急速に増大するニーズに対応できるようになる。

オーディオビジュアルイベント (Audio Visual Events)のセールス＆マーケティング責任者、ポール・キーティング (Paul Keating) は次のように述べている。「エイアイメディアとの提携を非常に楽しみにしています。」 「エイアイメディアのLEXIプラットフォームは、ライブのキャプション生成と翻訳に関するグローバルなベンチマークを示します。 AVEの実績のある機器単体レンタルの専門性と組み合わせることで、私たちは、イベントプロデューサーがより簡単でスマートな方法で、アクセシビリティを各社のプロダクションに統合できるようにします。」

エイアイメディアについて

エイアイメディア (ASX: AIM) は、AIを活用した音声翻訳、キャプション生成、言語オーケストレーションにおける世界的リーダーである。 LEXIスイートとグローバルエンコーダーネットワークは、リアルタイム多言語インテリジェンスを提供し、ワークフローの近代化、コミュニケーションの強化、テキストから音声AIへの移行の規模拡大において、世界中から信頼されている。

詳しくは、 エイアイメディアのウェブサイト を閲覧されたい。

AVEについて

オーディオビジュアルイベント (AVE) は、オーストラリア有数の機器単体レンタルおよび技術プロダクションサプライヤー。国内の代理店、会議主催者、会場、プロダクション会社などにAV機器と技術プロダクションのサポートを提供する。 その信頼性で知られるAVEは、20年以上にわたりシームレスなイベント技術ソリューションを提供してきた実績がある。 詳しくは、 AVEのウェブサイト を参照されたい。



