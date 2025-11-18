AI-Media와 AVE, 호주 라이브 이벤트 전반의 접근성 강화를 위한 독점 파트너십 발표

시드니, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI 기반 실시간 자막 및 접근성 솔루션의 글로벌 선도 기업인 AI-Media가 호주 라이브 이벤트 시장에서 Audio Visual Events (AVE)를 자사의 독점 렌탈 파트너로 선정했다.

이번 전략적 파트너십은 실시간·저지연 자막 및 번역을 제공하는 전문급 하드웨어·SaaS 생태계인 AI-Media의 LEXI 플랫폼과, AVE가 보유한 신뢰도 높은 드라이 하이어(dry-hire) AV 장비 및 기술 제작 역량을 결합하는 것으로 평가된다. 이를 통해 호주 이벤트 주최자들은 현장 및 하이브리드 이벤트에서 접근성, 참여도, 규제 준수 수준을 강화할 수 있으며, 두 기업 모두에게 성장 동력이 될 것으로 기대된다.

파트너십 개요

이번 파트너십을 통해 행사 기획자와 프로덕션 팀은 디스플레이, 랙, 통합 시스템 등 AVE의 업계 표준 AV 장비를 대여할 수 있으며, 이 장비들은 LEXI Viewer를 포함해 AI-Media의 LEXI 플랫폼을 즉시 사용할 수 있도록 사전 구성(pre-configured)되어 제공된다.

LEXI Viewer는 전문 라이브 이벤트 환경을 위해 설계된 AI-Media의 전용 자막 디스플레이 하드웨어로, AI 기반 실시간 자막 서비스인 LEXI Text, 실시간 다국어 번역 서비스인 LEXI Translate와 직접 연동된다. 이를 통해 LED 월, 프로젝션 스크린, 디지털 디스플레이 등에 명확하고 동기화된 자막과 번역을 제공할 수 있다.

새로운 렌탈 모델은 이벤트마다 요구사항이 달라 전용 장비 구매가 비경제적인 경우, 일회성 또는 변동성 높은 행사, 특히 이러한 상황에서 이벤트 제작자들이 고급 자막 및 번역 기술을 필요 시마다 유연하게 이용할 수 있도록 지원하고 있다. 이는 규모와 관계없이 어떤 이벤트에도 접근성 기능을 손쉽게 추가할 수 있게 하며, 지속적·통합형 솔루션이 필요한 고객에게는 AI-Media의 직접 판매 모델을 보완하는 역할을 한다.

주요 강점은 다음과 같다:

축적된 전국 단위 이벤트 운영 경험 — 수많은 행사장, 에이전시, 대형 기업 이벤트를 완벽하게 지원해 온 전문성 기업급(enterprise-grade) 자막 하드웨어와 AI 기반 SaaS를 결합한 AI-Media 의 LEXI 솔루션 — 업계를 선도하는 안정성과 신뢰성

— 업계를 선도하는 안정성과 신뢰성 양사의 시너지: 컨퍼런스, 기업 회의부터 대규모 페스티벌까지 스트레스 없는 확장형 실시간 자막 및 번역 서비스 제공



AI-Media CEO 토니 아브라함스(Tony Abrahams)는 “AVE와 호주 독점 렌탈 파트너십을 체결함으로써, 이벤트 전문가들이 접근성, 다국어 지원, 높은 참여도를 갖춘 행사를 훨씬 더 쉽게 제공할 수 있게 되었다. 두 회사는 함께 호주 시장에 세계적 수준의 자막 및 번역 솔루션을 제공하고 있다.”고 밝혔다.

시장 기회

호주의 라이브 이벤트 산업은 팬데믹 이후 수요가 회복되고, 접근성에 대한 기대가 높아지면서 계속 확장되고 있다.

IMARC Groupi에 따르면, 호주 이벤트 관리 시장은 2024년 약 250억 호주달러 규모였으며, 2033년까지 700억 호주달러로 성장해 연평균 11.2%의 성장을 기록할 것으로 전망된다.

접근성(accessibility)과 다국어 커뮤니케이션은 이제 관객 참여, 기업의 포용성 목표(inclusion goals), 규제 준수 (compliance standards)의 핵심 요소가 되었기 때문에, 이번 파트너십을 통해 호주 라이브 이벤트 시장에서 급성장중인 중대한 수요를 충족할 수 있는 강력한 위치를 AVE와 AI-Media가 확보할 것으로 보인다.

Audio Visual Events의 영업·마케팅 책임자인 Paul Keating은 “AI-Media와 협력하게 되어 기대감이 매우 크다. AI-Media의 LEXI 플랫폼은 라이브 자막 및 번역 분야의 글로벌 표준이다. 여기에 AVE의 검증된 드라이 하이어 전문성이 더해지면서, 이벤트 프로듀서들은 접근성을 제작 과정에 더 쉽고 스마트하게 통합할 수 있는 새로운 방법을 얻게 되는 것이다.”라고 밝혔다.

호주에 거주하시나요? 라이브 자막 및 번역 솔루션 렌탈에 관심이 있으신가요?문의하려면 여기를 클릭하세요.

AI-Media 소개

AI-Media(ASX: AIM)는 AI 기반 음성 번역, 자막, 언어 오케스트레이션 분야의 글로벌 선도 기업이다. LEXI 제품군과 글로벌 인코더 네트워크는 실시간 다국어 인텔리전스를 제공하며, 전 세계 기업·기관에서 워크플로우 현대화, 커뮤니케이션 강화, 텍스트 기반 AI에서 음성 기반 AI로의 확장에 활용되고 있다. 자세한 내용은 AI-Media 웹사이트 ( AI-Media website )에서 확인할 수 있다.

AVE 소개

Audio Visual Events (AVE)는 호주 최고의 드라이 하이어(dry-hire) 및 기술 제작(technical production) 공급업체로, 에이전시, 컨퍼런스 기획자, 이벤트 장소, 프로덕션 회사 등에 AV 장비와 기술 제작 지원을 전국적으로 제공하고 있다. 탁월한 신뢰도를 바탕으로, AVE는 20년 넘게 매끄러운 이벤트 기술 솔루션을 제공해 온 경험을 보유하고 있다. 자세한 내용은 AVE 웹사이트 ( AVE website )에서 확인할 수 있다.



언론 문의 연락처:

Fiona Habben

Head of Global Marketing

AI-Media

Email: fiona.habben@ai-media.tv

Phone: +61 2 8870 7722

Website: www.ai-media.tv