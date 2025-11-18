AI-Media dan AVE Umumkan Perkongsian Eksklusif untuk Memacu Aksesibiliti di Acara Langsung Australia

SYDNEY, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, peneraju global dalam penyelesaian kapsyen langsung dan kebolehcapaian yang dikuasakan oleh AI, telah melantik Audio Visual Events (AVE) sebagai rakan sewaan eksklusif bagi pasaran acara langsung di Australia.

Perkongsian strategik ini menggabungkan platform LEXI milik AI-Media - sebuah ekosistem lengkap perkakasan bertaraf profesional dan penyelesaian SaaS yang menyediakan kapsyen serta terjemahan masa nyata dengan latensi rendah - bersama perkhidmatan sewaan (dry-hire) peralatan AV dan kepakaran produksi teknikal AVE yang dipercayai. Kerjasama ini membolehkan penganjur acara di Australia meningkatkan aksesibiliti, penglibatan,dan pematuhan dalam acara langsung serta hibrid, sambil memacu pertumbuhan bersama bagi kedua-dua organisasi.

Gambaran Perkongsian

Melalui perkongsian ini, perancang acara dan pasukan produksi boleh menyewa peralatan AV bertaraf industri daripada AVE - seperti paparan, rak dan sistem integrasi - yang telah dipra-konfigurasi untuk pelaksanaan lancar platform LEXI milik AI-Media, termasuk LEXI Viewer.

LEXI Viewer ialah perkakasan paparan kapsyen yang dibangunkan khas oleh AI-Media untuk persekitaran acara langsung profesional. Peranti ini berhubung secara terus dengan perkhidmatan LEXI Text (kapsyen langsung dikuasakan AI) dan LEXI Translate (terjemahan berbilang bahasa masa nyata) milik AI-Media bagi menyampaikan kapsyen dan terjemahan yang jelas serta diselaraskan pada dinding LED, skrin projektor dan paparan digital.

Model sewaan baharu ini membolehkan penerbit acara mengakses teknologi kapsyen dan terjemahan canggih mengikut acara, khususnya dalam situasi di mana variasi acara menjadikan pembelian peralatan khusus kurang ekonomik. Ia memastikan aksesibiliti dapat ditambah dengan mudah pada sebarang acara - besar atau kecil - sambil melengkapi model jualan langsung AI-Media untuk pelanggan yang memerlukan penyelesaian berterusan atau bersepadu.

Kekuatan utama merangkumi:

AVE dengan lebih 20 tahun rekod cemerlang dalam penyampaian acara di seluruh Australia, menyokong pelbagai lokasi acara, agensi dan acara korporat utama.

rekod cemerlang dalam penyampaian acara di seluruh Australia, menyokong pelbagai lokasi acara, agensi dan acara korporat utama. Penyelesaian LEXI AI-Media , yang menggabungkan perkakasan kapsyen bertaraf perusahaan dan SaaS berkuasa AI untuk kebolehpercayaan yang tiada tandingannya.

, yang menggabungkan perkakasan kapsyen bertaraf perusahaan dan SaaS berkuasa AI untuk kebolehpercayaan yang tiada tandingannya. Gabungan: Kapsyen dan terjemahan yang mudah, berskala serta bebas tekanan untuk acara daripada persidangan dan mesyuarat korporat hingga ke festival berskala besar.



“Melalui kerjasama bersama AVE sebagai rakan sewa eksklusif kami di Australia, kami menjadikan usaha profesional acara jauh lebih mudah untuk menyampaikan pengalaman yang boleh diakses, berbilang bahasa dan berimpak tinggi,” kata Tony Abrahams, Ketua Pegawai Eksekutif AI-Media. “Bersama-sama, kami membawa penyelesaian kapsyen dan terjemahan bertaraf dunia ke pasaran Australia.”

Peluang Pasaran

Industri acara langsung Australia terus berkembang apabila permintaan pulih pasca pandemik dan jangkaan terhadap aksesibiliti semakin meningkat.

Menurut IMARC Groupi, pasaran pengurusan acara Australia bernilai kira-kira AUD $25 bilion pada tahun 2024 dan dijangka meningkat kepada AUD $70 bilion menjelang 2033, dengan kadar pertumbuhan tahunan kompaun sebanyak 11.2%.

Dengan aksesibiliti dan komunikasi berbilang bahasa kini menjadi asas kepada penglibatan audiens, matlamat keterangkuman korporat, serta piawaian pematuhan, perkongsian ini meletakkan AVE dan AI-Media pada kedudukan strategik untuk memenuhi keperluan kritikal yang berkembang pesat dalam pasaran acara langsung Australia.

“Kami amat berbesar hati untuk bekerjasama dengan AI-Media,” kata Paul Keating, Ketua Jualan & Pemasaran, Audio Visual Events. “Platform LEXI AI-Media mewakili penanda aras global bagi kapsyen dan terjemahan langsung. Digabungkan dengan kepakaran perkhidmatan sewaan AVE yang terbukti, kami memberikan penerbit acara cara yang lebih mudah dan pintar untuk mengintegrasikan aksesibiliti ke dalam produksi mereka.”

Berpangkalan di Australia? Berminat untuk menyewa penyelesaian kapsyen dan terjemahan? Klik di sini untuk membuat pertanyaan

Perihal AI-Media

AI-Media (ASX: AIM) ialah peneraju global dalam terjemahan suara berasaskan AI, penyediaan kapsyen dan orkestrasi bahasa. Rangkaian LEXI Suite dan pengekod global menyediakan kecerdasan berbilang bahasa secara masa nyata - dipercayai di seluruh dunia untuk memodenkan aliran kerja, memperkukuh komunikasi dan memperluas peralihan daripada teks kepada AI berasaskan suara.

Untuk maklumat lanjut layari laman web AI-Media .

Perihal AVE

Audio Visual Events (AVE) ialah pembekal utama Australia bagi perkhidmatan sewaan peralatan (dry-hire) dan produksi teknikal, menyediakan peralatan AV serta sokongan produksi teknikal kepada agensi, penganjur persidangan, lokasi acara dan syarikat produksi di seluruh negara. Dikenali kerana kebolehpercayaannya, AVE mempunyai lebih dua dekad pengalaman dalam menyediakan penyelesaian teknologi acara yang lancar. Ketahui lebih lanjut di laman web AVE .



Hubungan Media:

Fiona Habben

Ketua Pemasaran Global

AI-Media

E-mel: fiona.habben@ai-media.tv

Telefon: +61 2 8870 7722

Laman web: www.ai-media.tv