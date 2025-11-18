AI-Media 与 AVE 宣布达成独家合作，为澳大利亚现场活动提供无障碍支持

悉尼, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的人工智能实时字幕与无障碍解决方案提供商 AI-Media 已任命 Audio Visual Events（AVE）为其在澳大利亚现场活动市场的独家租赁合作伙伴。

此次战略合作将 AI-Media 的 LEXI 平台——一个提供实时低延迟字幕和翻译的专业级硬件与 SaaS 解决方案完整生态系统——与 AVE 值得信赖的干租 AV 设备及技术制作专长相结合。 此次合作将帮助澳大利亚活动主办方提升现场及混合活动中的可及性、参与度和合规性，同时推动双方组织的共同发展。

合作伙伴关系概述

通过此次合作，活动策划者和制作团队可租用 AVE 的行业标准 AV 设备——如显示屏、机架和集成系统——这些设备均已预先配置，可无缝部署 AI-Media 的 LEXI 平台，包含 LEXI Viewer。

LEXI Viewer 是 AI-Media 专为专业现场活动环境打造的字幕显示硬件设备。 该系统直接对接 AI-Media 的 LEXI Text（人工智能驱动的实时字幕）与 LEXI Translate（实时多语言翻译）服务，可在 LED 墙、投影屏幕及数字显示屏上呈现清晰同步的字幕与翻译内容。

这种新型租赁模式使活动制作方能够根据单次活动的需求灵活使用先进的字幕生成与翻译技术，尤其适用于活动形式多变、购置专用设备成本过高的情况。 它确保任何规模的活动都能轻松添加无障碍功能，同时为需要持续或集成解决方案的客户补充了 AI-Media 的直销模式。

主要优势包括：

AVE 在澳大利亚拥有 20 余年 无懈可击的活动交付经验，为场馆、机构及大型企业活动提供支持。

无懈可击的活动交付经验，为场馆、机构及大型企业活动提供支持。 AI-Media 的 LEXI 解决方案 ，融合企业级字幕硬件与人工智能驱动的 SaaS 服务，实现无与伦比的可靠性。

，融合企业级字幕硬件与人工智能驱动的 SaaS 服务，实现无与伦比的可靠性。 综合解决方案：为各类活动提供轻松无忧、可扩展的字幕与翻译服务，涵盖会议、企业活动乃至大型庆典等。



“通过与 AVE 建立独家租赁合作伙伴关系，我们为澳大利亚活动策划者提供了更便捷的解决方案，助力其打造无障碍、多语言且高参与度的活动体验，”AI-Media 首席执行官 Tony Abrahams 表示。 “我们携手为澳大利亚市场带来世界一流的字幕与翻译解决方案。”

市场机遇

随着疫情后需求的回升和人们对无障碍设施的期望不断提高，澳大利亚现场活动产业持续扩张。

据 IMARC Groupi 报告显示，澳大利亚活动管理市场在 2024 年估值约为 250 亿澳元，预计到 2033 年将增长至 700 亿澳元，复合年增长率为 11.2%。

随着无障碍访问和多语言沟通已成为受众参与度、企业包容性目标及合规标准的核心要素，此次合作使 AVE 与 AI-Media 能够满足澳大利亚现场活动市场中一个至关重要且快速增长的需求。

“我们非常高兴能与 AI-Media 建立合作，”Audio Visual Events 销售与市场主管 Paul Keating 表示。 “AI-Media 的 LEXI 平台代表了实时字幕和翻译领域的全球标杆。 结合 AVE 成熟的设备干租专业能力，我们为活动制作方提供了一种更便捷、更智能的方式，将无障碍设施融入其制作流程中。”

在澳大利亚？ 对租用字幕和翻译解决方案感兴趣？ 点击 此处 进行咨询

关于 AI-Media

AI-Media（ASX: AIM）是人工智能驱动的语音翻译、字幕生成及语言编排领域的全球领导者。 LEXI Suite 与全球编码器网络提供实时多语言智能服务——其可靠性享誉全球，助力现代化工作流程、提升沟通效率，并推动从文本到语音人工智能的转型。

如需了解更多信息，请访问 AI-Media 网站 。

关于 AVE

Audio Visual Events（AVE）是澳大利亚顶尖的设备干租和技术制作供应商，为全国各地的代理机构、会议组织者、场馆及制作公司提供 AV 设备与技术制作支持。 AVE以其可靠性著称，拥有超过二十年的丰富经验，致力于提供无缝衔接的活动技术解决方案。 了解更多信息，请访问 AVE 官网 。



媒体联系人：

Fiona Habben

全球营销主管

AI-Media

邮箱：fiona.habben@ai-media.tv

电话：+61 2 8870 7722

官网： www.ai-media.tv