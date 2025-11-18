AI-Media 與 AVE 宣佈建立獨家合作伙伴關係，為澳洲現場活動提供無障礙技術支援

悉尼, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 人工智能驅動的即時字幕與無障礙解決方案領導者 AI-Media 正式任命 Audio Visual Events (AVE) 為其獨家租賃合作夥伴，AVE 將負責為其開拓澳洲的現場活動市場。

今次策略性合作將結合 AI-Media 的 LEXI 平台——一整套可提供即時、低延遲的字幕與翻譯服務的專業級硬件與軟件即服務（SaaS）解決方案生態系統——以及 AVE 值得信賴的乾租影音設備與技術製作專業知識。 今次合作，使得澳洲的活動主辦方得以提升各種現場或混合活動的無障礙性、觀眾參與度以及活動合規性，同時也將推動合作雙方實現共同成長。

合作概覽

透過今次合作，活動策劃方與製作團隊將可租用 AVE 提供的達業界標準的影音設備——例如顯示屏、機架以及整合系統——這些設備均已與先配置，可無縫部署 AI-Media 的 LEXI 平台，包括 LEXI Viewer。

LEXI Viewer 是 AI-Media 為專業現場活動環境專門打造的字幕顯示專用硬件。 它直接連接 AI-Media 的 LEXI Text（人工智能驅動的即時字幕）和 LEXI Translate（即時多語種翻譯）服務，可在 LED 牆、投影螢幕以及數碼顯示屏上呈現清晰、同步的字幕與翻譯後的字幕內容。

此新型租賃模式讓活動製作者得以依據每次活動的需求使用先進字幕與翻譯技術，在活動變動性大，使得購置專用設備顯得稍不經濟的情境下更顯實用。 無論活動大小，它都可確保為任何活動輕鬆添加無障礙功能。而對於那些需要持續性或整合性解決方案的用戶，AI-Media 的直銷模式也能與這一租賃模式形成互補。

今次合作的主要優勢包括：

AVE 擁有逾 20 年的 在澳洲各地完美開展各類活動的經驗，能為活動場地、代理機構以及大型企業活動提供支援。

在澳洲各地完美開展各類活動的經驗，能為活動場地、代理機構以及大型企業活動提供支援。 AI-Media 的 LEXI 解決方案 ，結合其企業級字幕硬件與人工智能驅動的 SaaS 服務，可靠程度毋庸置疑。

，結合其企業級字幕硬件與人工智能驅動的 SaaS 服務，可靠程度毋庸置疑。 互相結合：可為各類活動提供無壓力、可擴展的字幕與翻譯服務，涵蓋從研討會、企業會議到大規模節慶活動的各類活動。



AI-Media 行政總裁 Tony Abrahams 表示：「透過與 AVE 建立合作，讓他們成為本公司在澳洲的獨家租賃合作伙伴，我們正大幅簡化為活動專業人士提供無障礙、多種語言且高參與度的活動體驗流程。 讓我們一起攜手，為澳洲市場帶來世界一流的字幕與翻譯解決方案。」

市場機遇

澳洲的現場活動產業持續擴張，隨着新冠疫情後的需求回升，活動參與者對活動無障礙程度的期望亦隨之不斷提升。

根據 IMARC Groupi 的報告，澳洲活動管理市場在 2024 年的估值已達 250 億澳元，這一數據預計會在 2033 年增長至 700 億澳元，複合年均增長率預計為 11.2%。

隨着無障礙設計與多語言溝通日益成為觀眾參與度、企業包容性目標以及合規標準的核心要求，今次合作將使 AVE 與 AI-Media 得以滿足澳洲現場活動市場中一項關鍵且正迅速增長的需求。

Audio Visual Events 銷售與市場推廣主管 Paul Keating 表示：「我們非常高興能與 AI-Media 建立合作關係。 AI-Media 的 LEXI 平台代表了即時字幕與翻譯領域的全球基準。 結合 AVE 在乾租服務方面的成熟專業，我們為活動製作人提供了一種更簡便、更具智慧的方式，將無障礙設計融入他們的製作流程中。」

您此刻身在澳洲？ 且有意租賃字幕與翻譯解決方案？ 歡迎點按 此處 查詢

關於 AI-Media

AI-Media (ASX: AIM) 是人工智能語音翻譯、字幕和語言協調解決方案的全球領導者。 LEXI 套件及全球編碼器網絡提供即時多語言智能，其廣受全球信賴，用於現代化工作流程、強化溝通，並規模化地實現從文本到語音人工智能的轉化。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 AI-Media 網站 。

關於 AVE

Audio Visual Events (AVE) 是澳洲頂尖的設備租賃與技術製作供應商，專為全澳洲的代理機構、會議主辦方、會議場地及製作公司提供視聽設備與技術製作支援。 AVE 以其可靠程度而享譽盛名，累積超過二十載的豐富經驗，能持續提供流暢無縫的活動技術解決方案。 欲了解更多資訊，請瀏覽 AVE 網站 。



