ZenaTech amplía su servicio Drone como Servicio en los mercados comerciales y agrícolas de Colorado con el cierre de su 12ª adquisición: Rampart Surveys

VANCOUVER, Columbia Británica, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) (“ZenaTech”), proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y computación cuántica, anunció hoy el cierre de la adquisición Rampart Surveys Inc., una empresa de topografía de Woodland Park, Colorado, con casi tres décadas de experiencia. Esta transacción marca la 12ª adquisición de ZenaTech y expande su presencia nacional de Drone como Servicio hacia Colorado, lo que representa su primera presencia en la región centro-oeste de Estados Unidos.

"Rampart Surveys aporta relaciones consolidadas con clientes desde hace largo tiempo, profunda experiencia en topografía y una sólida trayectoria en levantamientos topográficos con drones que acelerarán nuestro negocio DaaS", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "La topografía basada en drones puede transformar el accidentado terreno montañoso de Colorado y sus mercados agrícolas, convirtiendo los paisajes más difíciles del estado en oportunidades para mediciones de terreno más rápidas, seguras y precisas, al tiempo que revoluciona la inspección de cultivos, el análisis y el monitoreo de la salud agrícola para una agricultura más sostenible".

Fundada en 1997, Rampart Surveys se ha consolidado como una empresa de referencia en la realización de levantamientos de límites, títulos de propiedad, topografía y replanteo de obra para proyectos comerciales en el centro de Colorado, manteniendo a la vez sólidas relaciones con diversos clientes gubernamentales y del sector privado en múltiples condados. La adición de Rampart Surveys posiciona a ZenaTech para expandir la prestación de servicios y fortalecer su portafolio DaaS en las regiones agrícolas de Colorado, incluyendo la introducción de servicios de drones agrícolas con drones tales como inspección de cultivos, monitoreo, fumigación y análisis de salud de cultivos.

Colorado abarca aproximadamente 12,2 millones de hectáreas de tierras agrícolas, incluidas zonas de cultivo, pastizales y terrenos de uso mixto. Con áreas montañosas de difícil acceso y amplias operaciones comerciales en todo el estado, la región presenta una oportunidad significativa para servicios de topografía y mapeo habilitados por drones, análisis de vegetación e inspecciones de agricultura de precisión.

ZenaTech mantiene un objetivo de 25 adquisiciones que contribuyan a su presencia de Drone como Servicio en ubicaciones comerciales para el segundo trimestre de 2026. El modelo DaaS ofrece a empresas y entidades gubernamentales acceso flexible, por demanda o por suscripción, a servicios de drones para topografía, inspección, mantenimiento, lavado a presión, gestión de inventarios y agricultura de precisión, sin los costos de capital ni las cargas operativas asociados a la propiedad. Al adquirir empresas de servicios consolidadas y rentables, listas para integrar innovación con drones, ZenaTech está construyendo una red global multiservicio respaldada por clientes existentes y flujos de ingresos recurrentes.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa tecnológica especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha ampliado sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y optimizar los procesos de inspección, monitoreo, mantenimiento, seguridad, cumplimiento normativo y levantamientos topográficos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental e industrial, y drones implementados adicionalmente en estos sectores además de agrícola, comercial, logístico y de defensa, el portafolio de soluciones de ZenaTech impulsa eficiencias operativas excepcionales, mayor precisión, seguridad y significativos ahorros de costos. La empresa opera a través de oficinas en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y continúa expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones empresariales de drones autónomos que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 es utilizado para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano es utilizado para la gestión y seguridad de inventario en los sectores almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exteriores diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000 e IQ Nano; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech.