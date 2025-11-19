Purpose Investments Inc. annonce les distributions de novembre 2025

TORONTO, 18 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois de novembre 2025 pour ses fonds négociés en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (les « Fonds »).

La date ex-distribution de tous les fonds à capital variable est le 26 novembre, 2025. La date ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le 28 novembre, 2025.



Fonds à capital variable Symbole

boursier Distribution

par

action/part Date

d’enregistrement Date de

paiement Fréquence

des

distributions FNB Actions à revenu Apple (AAPL) Purpose – parts de FNB APLY 0,1667 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Couche-Tard (ATD) - Parts de FNB ATDY 0,0650 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose – série FNB BNC 0,1225 $¹ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB BND 0,0866 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB USD BND.U 0,0960 $ US 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Banque Scotia (BNS) - Parts de FNB BNSY 0,1000 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Brookfield (BN) - Parts de FNB BNY 0,0800 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpose – parts de FNB BRKY 0,1700 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB BTCY 0,0850 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise BTCY.B 0,0970 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains BTCY.U 0,0815 $ US 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Canadian National Resources (CNQ) - Parts de FNB CNQY 0,1400 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB CROP 0,0875 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains CROP.U 0,0975 $ US 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Dollarama (DOL) - Parts de FNB DOLY 0,0650 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Enbridge (ENB) - Parts de FNB ENBY 0,1100 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB ETHY 0,0473 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise ETHY.B 0,0584 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains ETHY.U 0,0461 $ US 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB FLX 0,0461 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise FLX.B 0,0551 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains FLX.U 0,0385 $ US 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Catégorie d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB IGB 0,0723 $¹ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Microsoft (MSFT) Purpose – parts de FNB MSFY 0,1750 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds de rendement amélioré Purpose – série FNB PAYF 0,1375 $¹ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds d’obligations de rendement global Purpose – série FNB PBD 0,0590 $¹ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds de dividendes de base Purpose – série FNB PDF 0,1050 $¹ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds de dividendes amélioré Purpose – série FNB PDIV 0,0950 $¹ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds de revenu immobilier Purpose – série FNB PHR 0,0720 $¹ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds de revenu d’actions amélioré international Purpose - actions de FNB PHW 0,1500 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Trimestriel Fonds de revenu d’actions amélioré international Purpose - actions de FNB PHW 0,1500 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Trimestriel Fonds de dividendes international Purpose – série FNB PID 0,0780 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds de revenu mensuel Purpose – série FNB PIN 0,0830 $¹ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds à revenu multi-actifs Purpose – parts de FNB PINC 0,0840 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds de revenu prudent Purpose – série FNB PRP 0,0600 $¹ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB PYF 0,1100 $¹ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise PYF.B 0,1230 $¹ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise libellée en dollars américains PYF.U 0,1200 $¹ US 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu RBC (RY) - Parts de FNB RBCY 0,0900 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds de revenu d’actions de base Purpose – série FNB RDE 0,0875 $¹ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds de dividendes marchés émergents Purpose – parts de FNB REM 0,0950 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds d’actions privilégiées canadiennes Purpose – parts de FNB RPS 0,0950 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – série FNB RPU 0,0940 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise² RPU.B / RPU.U 0,0940 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Shopify (SHOP) - Parts de FNB SHPY 0,2200 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds de rendement stratégique Purpose – parts de FNB SYLD 0,0970 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu TD (TD) - Parts de FNB TDY 0,0900 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu TELUS (T) - Parts de FNB TY 0,1400 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu AMD (AMD) Purpose – série FNB YAMD 0,4000 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Amazon (AMZN) Purpose – parts de FNB YAMZ 0,4500 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Broadcom (AVGO) Purpose – série FNB YAVG 0,3300 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Coinbase (COIN) Purpose – série FNB YCON 0,4500 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Costco (COST) Purpose – série FNB YCST 0,2000 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Alphabet (GOOGL) Purpose – parts de FNB YGOG 0,3500 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Tech Innovators Purpose – série FNB YMAG 0,2000 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu META (META) Purpose – série FNB YMET 0,3500 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Netflix (NFLX) Purpose Actions – série FNB YNET 0,3000 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu NVIDIA (NVDA) Purpose – parts de FNB YNVD 0,7500 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Palantir (PLTR) Purpose – série FNB YPLT 0,5000 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Tesla (TSLA) Purpose – parts de FNB YTSL 0,6000 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu UnitedHealth Group (UNH) Purpose – série FNB YUNH 0,1500 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds à capital fixe Symbole

boursier Distribution

par

action/part Date

d’enregistrement Date de

paiement Fréquence

des

distributions Big Banc Split Corp. – catégorie A BNK 0,1200 $¹ 28 novembre 2025 15 décembre 2025 Mensuel Big Banc Split Corp. – catégorie A BNK.PR.A 0,0700 $¹ 28 novembre 2025 15 décembre 2025 Mensuel



Distributions estimatives de novembre 2025 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose

Les taux de distribution de novembre 2025 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose sont estimés comme suit :

Nom du fonds Symbole

boursier Distribution

estimative

par part Date

d’enregistrement Date de

paiement Fréquence

des

distributions Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB MNU.U 0,3057 $ US 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds de gestion de trésorerie Purpose – parts de FNB MNY 0,2036 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose – parts de FNB PSA 0,0853 $ 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB PSU.U 0,2897 $ US 26 novembre 2025 2 décembre 2025 Mensuel



Purpose prévoit de publier un communiqué de presse vers le 25 novembre, 2025, dans lequel sera indiqué le taux de distribution définitif du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera le 26 novembre, 2025.

(1) Le dividende est désigné comme un dividende canadien « déterminé » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire. (2) Les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise du Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose sont assorties d’une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en dollars canadiens, mais la distribution au titre de l’option d’achat en dollars américains (RPU.U) sera effectuée en dollars américains. La conversion en dollars américains sera effectuée au taux de change en vigueur à la fin de la journée à la date ex-distribution.



À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose Investments est une société de gestion d’actifs comptant plus de 27 milliards de dollars sous gestion. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatif gérés. Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec :

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905‑580‑1257

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.